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 14 новых подозрений на инфицирование коронавирусом зарегистрированы на Тернопольщине

В Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.

Так, по состоянию на утро 26 марта в Тернопольской области зерегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом. Также сообщается, что всего было получено 67 подозрений на коронавирус, из них 15 случаев были подтверждены, причем один из них - летальный.

Кроме того, еще 12 остаются под подозрением и 40 - опровергнуты.

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Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

14 новых подозрений на инфицирование коронавирусом зарегистрированы на Тернопольщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184468
 
 
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у них спростовано - ето експрес тест которіе 50/50 дают результат
они відают справку что у тебя нет короновируса а потом через 2 недели приходят из киева и оказвается что ЕСТЬ а ті уже 100 тисяч человек навестил
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тепер, якщо у заголовку є слово "підозра", то не обов'язково є кримінальна хроніка
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