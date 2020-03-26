 14 новых подозрений на инфицирование коронавирусом зарегистрированы на Тернопольщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.

Так, по состоянию на утро 26 марта в Тернопольской области зерегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом. Также сообщается, что всего было получено 67 подозрений на коронавирус, из них 15 случаев были подтверждены, причем один из них - летальный.

Кроме того, еще 12 остаются под подозрением и 40 - опровергнуты.

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Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.