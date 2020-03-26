 В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА. СХЕМА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
"С25 марта уже осуществляется перевозка пассажиров по специально введенному автобусному маршруте № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр. Этот маршрут соединил 2 регулярных автобусных маршута - 99 и 32. Крайне важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического Центра, удобно добраться до работы", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
Кроме того, 26 марта, с 7:00 начнет курсировать троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро" Почайна".
"Это значительно улучшит транспортное сообщение жилого массива "Виноградарь", - добавил Александр Густелев.
В ведомстве напомнили, что на период действия ограничительных мероприятий в столице перевозка пассажиров в наземном общественном транспорте осуществляется исключительно при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.
Непонятно откуда автор черпнул информацию.
Так что все максимально самоизолируемся до лета, моем хорошо руки, не ходим по магазинам (почти).. Летом вирус должен пойти на спад, если верить этому видео.
Кто с кашлем используем маску. В магазине руками старайтесь по меньше трогать весь товар. Напрягает меня и других тоже, когда кто то покупает ********** 5 штук, а своими руками перед покупкой 100 штук перетрогает и придавливает...