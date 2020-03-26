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 В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА. СХЕМА

Городская власть расширила перечень маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"С25 марта уже осуществляется перевозка пассажиров по специально введенному автобусному маршруте № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр. Этот маршрут соединил 2 регулярных автобусных маршута - 99 и 32. Крайне важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического Центра, удобно добраться до работы", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Кроме того, 26 марта, с 7:00 начнет курсировать троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро" Почайна".

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"Это значительно улучшит транспортное сообщение жилого массива "Виноградарь", - добавил Александр Густелев.

В ведомстве напомнили, что на период действия ограничительных мероприятий в столице перевозка пассажиров в наземном общественном транспорте осуществляется исключительно при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184458
 
   
 Топ комментарии
 
Тупее недовлады зеленых мартышек никого не было.С самого начала стоило увеличить количество транспорта,а не закрывать метро и устраивать коллапс.А в метро организовать выдачу масок и наличие дезинфекторов.А ну да....маски ведь разворовали и вывезли,точно.....Зеленые макаки-такие мародёры
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Зате ж новиє ліца, про яких мріяли зебіли.
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Маневри лайна в ополонці, то зменшать то збільшать.
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Тупее недовлады зеленых мартышек никого не было.С самого начала стоило увеличить количество транспорта,а не закрывать метро и устраивать коллапс.А в метро организовать выдачу масок и наличие дезинфекторов.А ну да....маски ведь разворовали и вывезли,точно.....Зеленые макаки-такие мародёры
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Зате ж новиє ліца, про яких мріяли зебіли.
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такие диванные стратеги, придя во власть (если это-таки произойдет), не выдерживают даже недели работы)
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Так они и не выдержали. Обос...лись на всех фротнах )))
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Маневри лайна в ополонці, то зменшать то збільшать.
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На Печерську взагалі відсутній транспорт, як хочеш так і добирайся не всім можна відсидітить дома на карантині. Просто настільки не продумано все недопрацьовано.
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Ну, это на Печерск тяжело, а с печерска - разогнался и до вышгорода на самокате без всяких усилий.
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Последователи дубилета превратили сайт киевпастранса в слайд-шоу не несущих никакой смысловой нагрузки уродливых физиономий.
Непонятно откуда автор черпнул информацию.
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Зупинити метрополітен,аби інфікувати незрівняно ефективніше в наземному Оце Досягнення В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА - Цензор.НЕТ 7872 В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА - Цензор.НЕТ 5938
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В Таиланде люди 26.03.2020 ходят без масок (почти)... И там полно девушек симпотных, которые общаються со многими мужчинами... А вирус там по статистике не сильно буйствует. Наверное все таки теплый климат его убивает! Видео прилагается https://www.youtube.com/watch?v=8u4_dcIBBHo
Так что все максимально самоизолируемся до лета, моем хорошо руки, не ходим по магазинам (почти).. Летом вирус должен пойти на спад, если верить этому видео.
Кто с кашлем используем маску. В магазине руками старайтесь по меньше трогать весь товар. Напрягает меня и других тоже, когда кто то покупает ********** 5 штук, а своими руками перед покупкой 100 штук перетрогает и придавливает...
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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