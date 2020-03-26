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 Едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса: легкие повреждены всерьез и надолго, - в Мюнхене выздоровел украинский дипломат Шевченко

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом.

О ходе своей болезни Шевченко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы для жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал Шевченко.

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36-летний дипломат отметил, что шансы серьезно заболеть одинаковы у всех, а в больнице, где он лежал, пожилых людей было примерно 15 процентов.

"Абсолютное большинство - от 20 до 60 равномерно распределены, напомню - в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома", - написал он.

Шевченко также рассказал, что несмотря на то, что в Германии хорошая система здравоохранения, у нее есть свои серьезные минусы.

"Мне приходилось настаивать, чтобы меня госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген, мне приходилось "выбивать" тест на коронавирус перед выпиской (безуспешно), но главное - все здесь (и видимо, везде) держится не столько на врачах, которые, бывает, появились раз в день и исчезли, сколько на медицинском персонале, на чьи часто балканские и восточноевропейские плечи ложится основное бремя выруливании из этого кризиса. Большой поклон этим людям, которые за не особо большие зарплаты делают такую ​​чрезвычайно тяжелую, опасную и важную работу", - написал дипломат.

Едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса: легкие повреждены всерьез и надолго, - в Мюнхене выздоровел украинский дипломат Шевченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184457
 
   
 Топ комментарии
 
В Мюнхені одужав, а от в Тернополі чи в Конотопі....
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Это тем сказочникам, которые говорят, что вирус ненастоящий или он затрагивает только стариков.
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Потому-то в больницу попал и выжил а в Украине мест кот наплакал и сами понимаете...
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Все правильно. Людина жахливо мучається від задухи залишок життя.
Краще вмерти.
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А на кой ему тест на коронавирус перед выпиской? Все равно домой на строгий карантин. А кровь то у него и так брали на анализ гдето раз два дня, по себе знаю

Что он сильно избалован, лучше сказать сильно припух
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информационная компания по превращению народа в легко управляемую толпу успешно продолжается
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Отак,найкраща медицина Європи,а лікар з'явився раз в день і пропав.
Зате у нас чомусь всі впевнені,що лікар не має права відійти від пацієнта,причому обов'язково безоплатно (150євро в місяць цілком достатньо,німець в день не буде працювати за стільки),бо ж гіпократу клялися
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мда, если уже немецкая медицина едва откачала 36 летнего мужика, то у нас будет все гораздо суровее), зная как Украина,обычно, в отрицательных результатах впереди планеты всей, население станет под 40 млн. Надеюсь, что я ошибаюсь. Очень хочу ошибаться. Тот случай, когда ждешь 40-45ти градусную жару, которая выжжет все к чертям)
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