 Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

"Новый "указ" России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем: # КримЦеУкраина",- сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.