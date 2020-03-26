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 Политика Украины
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 Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США

Предоставление права владения землей в оккупированном Крыму только гражданам РФ усиливает основу для международных санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

"Новый "указ" России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем: # КримЦеУкраина",- сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184453
 
   
 Топ комментарии
 
А зебил , молчит , он видит мир в глазах плешивой крысы. Сейчас самое время долбануть паршку.
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Россия плевала на международное право, не выполнила Будапештские договоренности, плевала на суверенитет других государств, вероломно напала на Украину, оккупировала часть территории Украины. Десятки тысяч убитых, больше миллиона беженцев. Теперь Россия просит проявить гуманность и отменить санкции. В это время Путин подписывает указ о земле в оккупированном Крыму, опять плюет на международное право. В ответ цивилизованному миру необходимо ввести дополнительные новые санкции. Недопустимо, чтобы страна агрессор, оккупант - Россия оставалась безнаказанной. Президенту Украины Зеленскому необходимо быть инициатором введения новых санкций, если он президент Украины, а не шут с квартала
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Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно .18:12, 16 мая 2019
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Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно .18:12, 16 мая 2019
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Ти вже з Ліпецьку поверувся?/Белка прыгала на ёлке.Белка весело жила.......
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от тільки ті, що зараз звуть себе "владою" в Україні намагаються якнайдалі дистантуватись від цієї боротьби.
простий приклад: живу неподалік від військового аеродрому. з 2015 спостерігав щоденні багатогодинні тренування військових літаків. з осені 2020 й по сьогодні - жодного літака в небі.
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Путевой влады не было еще у нас. Либо очковтиратели.Либо "целую всех и вся - не трогайте меня"
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Ублажи себя - верь в любовь, луГАНДОНец! Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 4093
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А зебил , молчит , он видит мир в глазах плешивой крысы. Сейчас самое время долбануть паршку.
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Бий росіян! Дави російських окупантів!
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почему я против продажи земли в военное время? потому, что уже завтра ее будут "защищать" русские танки....
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Так цап пуйло думает, если оно повезёт в Италию « на тебе Боже,что нам не гоже» , то есть никаких нужных так Италии препаратов , масок, апаратов ВЛ , тестов оно ж привезло в 8 самолетах! Так вот , оно хочет что бы с трёх стран изгоев сняли санкции. Ну три страны это Иран, сев Корея ну и Параша, хорошая компания.
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Россия плевала на международное право, не выполнила Будапештские договоренности, плевала на суверенитет других государств, вероломно напала на Украину, оккупировала часть территории Украины. Десятки тысяч убитых, больше миллиона беженцев. Теперь Россия просит проявить гуманность и отменить санкции. В это время Путин подписывает указ о земле в оккупированном Крыму, опять плюет на международное право. В ответ цивилизованному миру необходимо ввести дополнительные новые санкции. Недопустимо, чтобы страна агрессор, оккупант - Россия оставалась безнаказанной. Президенту Украины Зеленскому необходимо быть инициатором введения новых санкций, если он президент Украины, а не шут с квартала
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Все страны плюют на международное право. Действует право сильного.
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Рашистская тварь, скоро будет тебе по 'праву сильного' талоны на всё, Госдеп окончательное решение о ликвидации заСрахи принял!
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Пропустите попрошайку Лаврова,сейчас он начнет ныть об отмене санкций,которые одичалых "не коснуться"))
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Указ Путина о земле в оккупированном Крыму - заставит Украину поглубже закапывать оккупантов!
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А санкції піндосам за коронавірус будуть?!
Адже це ті падлюки експериментували з ним ще в 2015 році.............. от і доекспериментувались!
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а вот великолепная Бусинка-Вошьдь, последняя надежда самых упоротых зебилов, продолжает смотреть в ж.пу хйла думая, что это глаз..
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Нужно вытеснять кацапов с рынка нефти и газа - от этого будет лучше всем.
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