 "Гвардейцы стали надежным щитом нашей страны", - создавший НГУ Турчинов поздравил воинов с профессиональным праздником

Об этом говорится в поздравлении экс-спикера ВР и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Национальную гвардию Украины с профессиональным праздником!

Национальная Гвардия Украины была создана в наиболее опасные и драматические времена в истории нашего государства. Когда сильный и жестокий враг поставил под сомнение само существование Украины в марте 2014 года, добровольцы прямо с Майдана шли в ряды новосозданной Нацгвардии, чтобы защитить страну. Гвардейцы стали надежным щитом нашей страны, одними из первых вступив в бой и остановив продвижение российского агрессора на востоке. Именно тогда враг узнал, что в Украине есть Гвардия, которая не отступает, Гвардия, которая всегда готова побеждать!

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Вечная слава гвардейцам, которые отдали жизнь за Украину, за нашу свободу и независимость!

Военнослужащие Национальной гвардии - профессиональные, мужественные и достойные воинской славы патриоты - которые достойно защищают наше государство не только на востоке в составе Объединенных сил, но и противодействуют внутреннем врагу во всех регионах нашей страны. Вы всегда стоите на пути попыткам посеять уныние, панику и хаос, защищаете мирную жизнь и спокойствие наших граждан.

Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!

Слава Украине! Героям Слава!" - говорится в поздравлении Турчинова.