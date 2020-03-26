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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Геращенко Ирина (1484) Порошенко (18044) Европейская Солидарность (310)

 Антикризисный штаб должен работать с участием чиновников и депутатов, чтобы защитить пожилых людей, медиков и экономику, - Порошенко

Антикризисный штаб при президенте должен работать при участии чиновников и представителей парламента. Приоритетные задачи - обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Ирина Геращенко.

"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, сколько о выплатах внешних долгов. Петр Порошенко определил позицию "Европейской Солидарности" - антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритетом должна быть - защита пожилых людей, медиков и защита экономики", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, катастрофа происходит с компенсацией НДС, которое "снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме".

"Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров. Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных, самых незащищенных, через создание продуктового фонда для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом", - сообщает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184449
 
   
 Топ комментарии
 
Виконані обіцянки Зеленського:
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні. Антикризисный штаб должен работать при участии чиновников, чтобы защитить пожилых людей, медиков и экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 809
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на выборах, в соседней будке стояла бабуленция с внучкой (скрипучим голосом)
- внученька, покажи куда крестик ставить, главное шоп не за Порошенка, главное шоп не за Порошенка...
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Сечешь как соевый барыга за 5 лет довел пенсионеров?
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Виконані обіцянки Зеленського:
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні. Антикризисный штаб должен работать при участии чиновников, чтобы защитить пожилых людей, медиков и экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 809
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Антикризисный штаб должен работать во всех областях Украины и проверять больницы на наличие аппаратов ИВЛ в достаточном количестве, дез средств, защитных костюмов и лекарств. В случае нехватки чего - либо требовать обеспечения. А иначе этот штаб никому не нужен и бесполезен, проедает бюджетные деньги.
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Добрые советы, как касторка. Легче давать, чем принимать!
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на выборах, в соседней будке стояла бабуленция с внучкой (скрипучим голосом)
- внученька, покажи куда крестик ставить, главное шоп не за Порошенка, главное шоп не за Порошенка...
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Сечешь как соевый барыга за 5 лет довел пенсионеров?
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не-а. это их инфодерьмом накормили. терь за коммуналку собаками платят...
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секу как мудрый нарид любит жрать расейскую говнопропаганду лопатами
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а ще більше любить розносити ту говнопропаганду... і навіть не лопатами, а 95кв.
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Да кто послушает если к них в мозгах обезьянки и работают только на где можно собрать и раздербанить бабло
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Порошенко передает свои слова через Геращенко, чтобы не заразиться.
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Ага, сидя в Испании.
Тоже обратил внимание, что заголовок и статья не совсем совмещаются)))
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ти, касап, хоча би наше державне ТБ моніторив, чи що...
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урки оставили Порошенко разводящим, вот он всю страну и развел на все 100%
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ФРН виділяє 750 млрд євро, штати - 3,2 трлн баксів..шо може виділити на подолання кризи грабована тридцять років Україна..? це і до сивочолого теж питання..
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50 млрд гривен было украдено квартальными дурачками за последние полгода их правления. 5 млрд баксов украл у украинцев хозяин квартала 95. т.е если сложить украденное беней и зебилами, то получится неплохая сумма для борьбы с вирусом.
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Навіть якщо це усе правда, то усе "найсмачніше" було вкрадено вже до них..
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Чому ж Петро не покаже своїм прикладом в бородьбі з єпідемією? Чому він не самоізолювався, та на ізолював свою сімью? Адже він нещодавно приїхав із закордону.
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касап пальоний, не бачиш, що він мусів бути на нараді? І що був в масці?
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В тебе що? Амнезія? Якщо в людях не розбираєшся, не пиши нічого, дурнем виглядаєш. Доречі, мова в мене така собі, суржик. Але навіть я хочу запитати хто ж його "змусів" ?
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касап ти, "ь" замість апострофу - це вже не суржик. Це тестовий показник касапа. Інший показник - твій перевод колії. Чисто по твоїй пригожинській методичці.
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Де ти глазасте колію в мене побачив в тексті ? Гриби? Чи щось позабористіше ?
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А надо бы интервью следователям давать. пока что как свидетель.
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Как защищать,когда мародеры маски и оборудование продают за кордон,а олигархат делит остатки бабла,разворованные зелеными мартышками.
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если бы главзебил и зебилы рангом ниже хоть немного думали о стране и слушали опытных людей, еще бы как то оно было б у нас...а так... им уже прямо говорят что сделать надо для спасения страны и жителей... думаете сделают? люди, которых они преследуют по своим личным мотивам советы им дают, как вытянуть страну из жопы в которую зеленые всех затащили... представляете уровень жопы если оппозиция в лице ЕС, которых так всех пересадить хотят бегает советует и умоляет не разваливать экономику страны до конца... есть настоящие мародеры, которые продали нах все маски и стырили бабки, а есть государственники, которые не сидят по виллам не критикуют тупо, а бегают чтото делают и пытаются помочь тем кто хочет их садить по личной неприязни
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Меня опять никто не собирается защищать
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https://v2020.org.ua/



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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
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сколько денег пожертвовал долларовый миллионер владимир зеленский на борьбу с короновирусом в Украине?
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ему, как разводящему урки запретили это делать.
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Навіть якщо купити багато апаратів ШВЛ немає в такій кількості персоналу, щоб обслуговувать.
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зеленка - тех кто старше 65 следует списать
порох - надо заботиться обо всех
а так - "какая разница" ))))
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Та ,да... Слова разные, а в итоге всё будет, как всегда.
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петя - знизь ціни на кондитерку на 50% )))
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Хорошая шутка) ...но Петя не поймёт , где смеяться
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Опять тут этого крышевателя свинарчуков пиарят,уголовник должен сидеть на нарах,а не в кресле парламента.
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