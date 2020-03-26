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 Туристическая Киевщина: появился сайт с виртуальными турами по самым интересным местам региона

Киевская облгосадминистрация сообщила о запуске сайта, с помощью которого все желающие, не отходя от компьютера или смартфона, могут "прогуляться" по самым интересным туристическим достопримечательностям Киевской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Приглашаем к виртуальным путешествиям по Киевщине! Благодаря новейшим технологиям можно познакомиться с достояними нашего края не выходя из дома. Выберите путешествие и прямо сейчас начинайте собственное приключение: https://walkinto.in/tour/bya5pw01ISWkxTcpDAy8H", - говорится в сообщении.

Киевщина туристическая в цифровом формате открывает перед вами возможности посетить:

- "Саркофаг" над четвертым энергоблоком ЧАЭС (г. Припять). Это режимный объект, на который допускается только ограниченный круг лиц, однако теперь во внутрь может попасть любой желающий.
- Краеведческий музей города Славутич и Чернобыльской АЭС (г. Славутич)
- Музей "Лютежский плацдарм" в селе Новые Петровцы Вышгородского района
- Преображенская церковь в селе Новые Петровцы Вышгородского района

Читайте на "Цензор.НЕТ": На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

- Памятка ландшафтного дизайна "Часы вечности" в селе Ковалевка Васильковского района
- Женский монастырь в честь Иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" в селе Ольшанка Васильковского района
- Преображенский мужской монастырь в селе Нещеров, Обуховский район
- Спасо-Преображенская церковь в прежнем, ныне затопленном, селе Гусинцы Бориспольского района
- Храм Святителя Николая в селе Мазепинцы Белоцерковского района
- Музей украинского рушника в городе Переяслав
- Музей истории Украинской Православной Церкви в городе Переяслав
- Музей-усадьба Катерины Билокур в селе Богдановка Яготинского района
- Мемориальный музей Марко Вовчок в городе Богуслав
- Музей истории Богуславщины в городе Богуслав
- Белоцерковский краеведческий музей в городе Белая Церковь
- Музей космоса в городе Переяслав
- Мемориальный комплекс "Парк казацкой славы" в селе Мазепинцы Белоцерковского района

Источник: https://censor.net.ua/n3184448
 
 
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Самое время про туристические достопримечательности.
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Главная "иэюменка" тура посещение "рая", ну или "ада" ( это зависит от клиента).
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Хороша ідея,по нашим бомжатникам краще віртуально подорожувати
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а почему бесполезный мост педалика не в списке?
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