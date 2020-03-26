 Туристическая Киевщина: появился сайт с виртуальными турами по самым интересным местам региона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Приглашаем к виртуальным путешествиям по Киевщине! Благодаря новейшим технологиям можно познакомиться с достояними нашего края не выходя из дома. Выберите путешествие и прямо сейчас начинайте собственное приключение: https://walkinto.in/tour/bya5pw01ISWkxTcpDAy8H", - говорится в сообщении.

Киевщина туристическая в цифровом формате открывает перед вами возможности посетить:

- "Саркофаг" над четвертым энергоблоком ЧАЭС (г. Припять). Это режимный объект, на который допускается только ограниченный круг лиц, однако теперь во внутрь может попасть любой желающий.

- Краеведческий музей города Славутич и Чернобыльской АЭС (г. Славутич)

- Музей "Лютежский плацдарм" в селе Новые Петровцы Вышгородского района

- Преображенская церковь в селе Новые Петровцы Вышгородского района

Читайте на "Цензор.НЕТ": На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

- Памятка ландшафтного дизайна "Часы вечности" в селе Ковалевка Васильковского района

- Женский монастырь в честь Иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" в селе Ольшанка Васильковского района

- Преображенский мужской монастырь в селе Нещеров, Обуховский район

- Спасо-Преображенская церковь в прежнем, ныне затопленном, селе Гусинцы Бориспольского района

- Храм Святителя Николая в селе Мазепинцы Белоцерковского района

- Музей украинского рушника в городе Переяслав

- Музей истории Украинской Православной Церкви в городе Переяслав

- Музей-усадьба Катерины Билокур в селе Богдановка Яготинского района

- Мемориальный музей Марко Вовчок в городе Богуслав

- Музей истории Богуславщины в городе Богуслав

- Белоцерковский краеведческий музей в городе Белая Церковь

- Музей космоса в городе Переяслав

- Мемориальный комплекс "Парк казацкой славы" в селе Мазепинцы Белоцерковского района