 ВСП не будет привлекать к ответственности судей, оштрафовавших Сытника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВСП.

Сытник подал жалобы на решения судьи Сарненского районного суда Рыжего и судьи Ривненского апелляционного суда Сачука. Однако, Третья дисциплинарная палата ВСП отказала в открытии дисциплинарного производства. Законодательство не предусматривает возможности пересматривать такие отказы.

"Закон устанавливает основания для отказа, если жалоба на судью – это по сути критика его решения. Такова дисциплинарная практика, и каждый отказ только подтверждает это правило", - комментирует член ВСП Павел Гречковский. Он прогнозирует, что данная ситуация может привлечь общественное внимание. Однако, по его словам, ВСП действовала абсолютно законно и объективно.

"Если уже дисциплинарная палата приняла решение об отказе, оно не обжалуется. Это с одной стороны, упрощает процедуру, а с другой – может провоцировать другие формы давления на нас. Желание отыграться, но уже не юридическими способами", - прогнозирует Гречковский.

Как сообщалось, решения по главе НАБУ принимались в 2019 году. Судами было установлено нарушение антикоррупционного законодательства. Далее Сытника пытались сместить с должности нардепы. НАЗК внес его в реестр коррупционеров.

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