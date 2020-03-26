EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  881  6
Все про:Сытник (766) Высший совет правосудия (329)

 ВСП не будет привлекать к ответственности судей, оштрафовавших Сытника

Высший совет правосудия решил не открывать дисциплинарное дело в отношении судей, которые приняли решение против главы НАБУ Артема Сытника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВСП.

Сытник подал жалобы на решения судьи Сарненского районного суда Рыжего и судьи Ривненского апелляционного суда Сачука. Однако, Третья дисциплинарная палата ВСП отказала в открытии дисциплинарного производства. Законодательство не предусматривает возможности пересматривать такие отказы.

"Закон устанавливает основания для отказа, если жалоба на судью – это по сути критика его решения. Такова дисциплинарная практика, и каждый отказ только подтверждает это правило", - комментирует член ВСП Павел Гречковский. Он прогнозирует, что данная ситуация может привлечь общественное внимание. Однако, по его словам, ВСП действовала абсолютно законно и объективно.

"Если уже дисциплинарная палата приняла решение об отказе, оно не обжалуется. Это с одной стороны, упрощает процедуру, а с другой – может провоцировать другие формы давления на нас. Желание отыграться, но уже не юридическими способами", - прогнозирует Гречковский.

Как сообщалось, решения по главе НАБУ принимались в 2019 году. Судами было установлено нарушение антикоррупционного законодательства. Далее Сытника пытались сместить с должности нардепы. НАЗК внес его в реестр коррупционеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи не назначаются уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС, нужен новый закон, - замглавы ВСП Маловацкий

Источник: https://censor.net.ua/n3184447
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От Ситник молодець, ЗАМАЗАВСЯ і обідився, що в суді його не ВІДМАЗАЛИ.
 показать весь комментарий
 
 
А судьи кто? Были бы судьи не было бы корупции.Все они изначально на 100% свои чуваки.
И у каждого свой на крмлении власть держащих
 показать весь комментарий
 
Кто бы уже его и Холодницкого уволил. аудит провёл и расследования деятельности за 5 лет саботажа за огромные деньги начал?!
 показать весь комментарий
 
Рано чи пізно, цей суддя сяде за явно незаконне рішення.
Питання не в тому чи винуватий Ситник, так, однозначно, а у тому, що при документуванні грубо порушено вимоги Закону.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх