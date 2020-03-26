 Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина, - "слуга народа" Третьякова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в Facebook.
"Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина.
Мои мысли - это сохранение доходов населения. Вчера отстояла свою норму по не налогообложению налогом на доходы физических лиц (18%) первые четыре тысячи грн дохода в случаях, если месячная зарплата в 7000. Предлагала границу в 15 000 грн. Начнем с 7000. Это тоже прогресс", - написал она.
Как сообщалось ранее, ориентировочно, проведение внеочередного заседания Верховной Рады запланировано на субботу, 28 марта.
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К ним не применяйте те нормы.
і хлорку пити - обов'язково!
хочу побачити, як в тебе це вийде, зюзік
вони - говорили балакали...а ми - сіли і заплакали
Они дорабатывают!
https://www.unian.ua/economics/finance/10931477-nimechchina-ryatuvatime-ekonomiku-rekordnoyu-sumoyu-shvalili-antikrizoviy-paket-na-750-milyardiv-yevro.html
Беня підняв ціни на квитки і на свою продукцію. Спекулянти захоплюють ринки продажу валюти. І ще велика просьба, хоч не лізьте в банк, а то все полетить прахом.