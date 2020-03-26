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 Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина, - "слуга народа" Третьякова

В парламенте продолжается доработка законопроекта "второй волны" карантина в части, связанной с налогообложением доходов физических лиц в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в Facebook.

"Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина.

Мои мысли - это сохранение доходов населения. Вчера отстояла свою норму по не налогообложению налогом на доходы физических лиц (18%) первые четыре тысячи грн дохода в случаях, если месячная зарплата в 7000. Предлагала границу в 15 000 грн. Начнем с 7000. Это тоже прогресс", - написал она.

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Как сообщалось ранее, ориентировочно, проведение внеочередного заседания Верховной Рады запланировано на субботу, 28 марта.

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Дорабатываем законопроект второй волны карантина, - слуга народа Третьякова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184443
 
 
 Топ комментарии
 
Ну если эта мерзкая тётка дорабатывает...то тогда пипец стране.
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Как бы сначала вас самих куршавельский вирус не доработал до аппаратов ИВЛ))
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зебараны, вы довольны? вам будет чё пожрать!
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такое быдло и друг друга жрать будет.. и будет довольно ...
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Коцап вонючий йди на свою русвесну зі своїм Пятром разом
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срочно санитара этому мусье! у него короновирус остатки мозга сожрал после квартала95
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теперь дышать можно будет только платно ! один вдох 50 коп. выдох 2 грн ...
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боюсь уточнить. а сколько пукнуть? педануть? Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 7316
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если пук направлен в собственный респиратор, то бесплатно..... пока....
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Ну если эта мерзкая тётка дорабатывает...то тогда пипец стране.
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Может хорош волны пускать? Делать что-то собираетесь????
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очередные ВИП палаты за деньги налогоплательщиков для ублюдков.
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Освобождайте малый бизнес от налогов вообще,что вы там торгуетесь как на базаре,деньги для бюджета есть только у ахметок,чуков,беней и прочих порохосвинарчуков.
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Соевые против, возмущаются тут.
К ним не применяйте те нормы.
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так, це тільки для зебілів
і хлорку пити - обов'язково!
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Шакаладніки не хворіють взагалі,у них лишня хромосома
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еге, давай, розкажи, як добре, що розпродали засоби захисту і антисептики
хочу побачити, як в тебе це вийде, зюзік
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Кто нибудь видел распоряжение отправить всех бюджетных дармоедов в неоплачиваемый отпуск? Ведь 90% чиновников не работают ссылаясь на карантин, а кто из них не получает деньги?
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От их дорабатывания по ВИПам и много другого ,становится страшно,лучше бы этих дорабатальщиков закрыли где-то на карантин на весь период вирусной инфекции, и привлекли настоящих специалистов профессионалов ученых в этой отрасли с опытом,а не этих слуг. бесшабашных.
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Катя, а как ты связала решение экономических вопросов и карантин в виппалатах и медспециалистов?)))
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Ну так это же с их подачи,в парламенте, разработали положение,что оказывается ,слуги и их отпрыски ,должны лечится на особых условиях в комфортных палатах на одного человека,ну не поселять же их вместе с хозяевами по 10 человек в палате,а по поводу налогообложения и решения доходов физических лиц,вы RVP, возлагаете надежду ,в лице Третьяковой,почитайте ее досье
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***
вони - говорили балакали...а ми - сіли і заплакали
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Лахудра старая, бери Емца и звиздуй на пенсию!
Они дорабатывают!
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Німеччина рятуватиме економіку рекордною сумою - схвалили антикризовий пакет на 750 мільярдів євро
https://www.unian.ua/economics/finance/10931477-nimechchina-ryatuvatime-ekonomiku-rekordnoyu-sumoyu-shvalili-antikrizoviy-paket-na-750-milyardiv-yevro.html
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Третья волна коронавируса это массовые летальные исходы,это сейчас происходит в Италии и др, Нов Украине коронавирус пройдёт в лёгкой форме,потому что украинский народ не сильно про какал свою имунную систему антибиотиками.
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Ну, потрібно і ритуальним службам дати заробити. І зразу буде кінець зубожілості, бо пінсіонерів стане менше. Це не мої слова, це сказав цілий міністр.
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Закрили базари і направили всіх скуалятися у крамниці Ахметова : АТБ, Бруснічка, Варус та інші. А там підняли ціни до космічних і продукти дуже низької якості. Ви про це знаєте. Я рис із АТБ почав варити, думав, що то щось завонялось і розлізлось.
Беня підняв ціни на квитки і на свою продукцію. Спекулянти захоплюють ринки продажу валюти. І ще велика просьба, хоч не лізьте в банк, а то все полетить прахом.
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Нужно в срочном порядке расширять кладбища и копать пустые могилы в прок, а то получиться, как в Италии и Испании негде тела будет складывать... и это был бы лучший стимул для соблюдения карантина гражданами... и люди бы видели что государство он них беспокоиться и готово каждому бесплатно выделить пай земли...
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Платите всем минималку из за вынужденного нахождения дома из гос средств, о извините мы же в Зекрейне дерите у людей деньги на коммуналку (потом отдадут должны будут) обвяжите работодателей платить зп чтоб все развалилось предприятия то все в простои (ну не с бюджета же а то вдруг пособие по безработице надо всем платить), ну и дальше можно перечислять до фига
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все ваши проекты можете засунуть янелоху в одно место, толку от них никакого.
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