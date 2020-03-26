 Правительство предложило поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен, - нардеп Гончаренко

Об этом сообщил в Facebook депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" со ссылкой на проект поправок, разосланный фракциям ночью, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза", - написал депутат.

Сейчас дефицит госбюджета-2020 предусмотрен на уровне 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен.

Гончаренко отметил, что покрыть возросший дефицит предлагается за счет внутренних заимствований на 147 млрд гривен и внешних на 131 млрд гривен.

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