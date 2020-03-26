 Правительство предложило поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен, - нардеп Гончаренко

Об этом сообщил в Facebook депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" со ссылкой на проект поправок, разосланный фракциям ночью, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза", - написал депутат.
Сейчас дефицит госбюджета-2020 предусмотрен на уровне 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен.
Гончаренко отметил, что покрыть возросший дефицит предлагается за счет внутренних заимствований на 147 млрд гривен и внешних на 131 млрд гривен.
Щось зелебоби з кожним днем все більш незадоволені. Чи сміятися втомилися, чи карантин х...во мажеться на хліб
это 95 квартал!!!
Подавай...
P. S Стирай штаны там тоже Порох насрал)))
Шкода, що мало хто їм нагадує, що в 1920-му досвід такої кореї в нашій історії вже був...
https://www.unian.ua/economics/finance/10931477-nimechchina-ryatuvatime-ekonomiku-rekordnoyu-sumoyu-shvalili-antikrizoviy-paket-na-750-milyardiv-yevro.html
Далі буде...
"На фоне роста паники в городе, в связи с карантином, может произойти рост преступности. Поэтому существует вариант установить вокруг города блокпосты. Это поможет помешать распространению коронавирусной инфекции, а также затруднит деятельность преступников. Для поддержания порядка на улицах могут привлечь волонтеров, добровольцев, ветеранов АТО и частные охранные фирмы. Я предупредил, что суды не могут работать в обычном режиме, из-за чего некоторые злоумышленники могут не успеть найти себе адвоката...."