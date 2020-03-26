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Все про:бюджет (4444) дефицит (239) Гончаренко (330)

 Правительство предложило поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен, - нардеп Гончаренко

В связи с пандемией коронавируса Кабинет министров предложил Верховной Раде уменьшить доходы государственного бюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Об этом сообщил в Facebook депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" со ссылкой на проект поправок, разосланный фракциям ночью, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза", - написал депутат.

Сейчас дефицит госбюджета-2020 предусмотрен на уровне 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен.

Гончаренко отметил, что покрыть возросший дефицит предлагается за счет внутренних заимствований на 147 млрд гривен и внешних на 131 млрд гривен.

Правительство предложило поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен, - нардеп Гончаренко 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3184442
 
 
 Топ комментарии
 
а што такоє? а што случілась? а чіво нє смійомся?



Щось зелебоби з кожним днем все більш незадоволені. Чи сміятися втомилися, чи карантин х...во мажеться на хліб
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Алексей береги себя держись о кур шевельских подальше.
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Алексей береги себя держись о кур шевельских подальше.
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а што такоє? а што случілась? а чіво нє смійомся?



Щось зелебоби з кожним днем все більш незадоволені. Чи сміятися втомилися, чи карантин х...во мажеться на хліб
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кроме шоу или реалити шоу они ничего сделать не могут! а что при этом они сдают и рушат страну , так то так, издержки производства этого самого шоу Уряд запропонував поправки до бюджету зі зростанням дефіциту на 200 млрд гривень, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2506
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от же ж гадство..... и распилить нечего! а шо делать?
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вабщето леха по зову сердца должен возглавить национальную ампанию против коронавируса, его мощная фигура с вантузом в руках, облаченных в гигиенические перчатки, органично впишется в стилистику пропаганды заболевания, а мацкали в панике призадумаюца о духовной мощи украинсого прометея
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моня ты определись ты таки за погромы или против.
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Принимайте закон о полной конфискации всего у ахметок,потрохов,беней и прочих чуков для пополнения бюджета и финансирования медицины,это будет справедливо и уместно,те кто покупает виллы во Франциях и строит заводы на россиях должны сейчас лишиться всего.
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они практически лишились сейчас никуда не сунешься, смертельно опасно.
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А те кто снимает кино на рассиях ..тоже должны лишится всего или нет?
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Что ты мне вопросы задаёшь,я не разумков и не гетьманович,есть предложения по конфискациям - предлагай в утвердительной форме в общем списке.
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И тебе ...зебилушка...те же самые пожелания...
Подавай...
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Так я подал,смотри выше свинарчуковский порохобот.
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тссс, то для зелебобов святое, куда ж они без сватов?
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Правильно всю власть советам.)))) Как вы живете без мозга? Конфисковал,бабки потратили дальше что? Венесуэла?
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Советы - это у тебя в засрашке будут,как и цари,бароны,князья,комиссары,кэгэбэшники,концлагеря,массовые убийства и прочие прелести твоего русскага мирка.
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Имбцил, а по факту есть что сказать? Ты предлагаешь сделать то что первым делом делает русский мир там где появляется, типа отжать в собственность для людей и меня обвиняешь в поддержке кацапов и русского мира?😂 Факт отсутствия у тебя мозга - подтверждён. Спасибо
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Ты же путинская мразь,ни один украинец не будет вспоминать какие то рузькомировские советы и защищать вора потроха инвестирующего в строительство заводов на засрашке.
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😂 О уже Порох только остался?)))) Быстро же ты вскрылся, ни бизнес Зеслуг, ни фирмы и жилье преЗедента на кацапии уже не интересуют))) Слабак, свободен.
P. S Стирай штаны там тоже Порох насрал)))
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Корея. Північна. Мрія всіх прокасапських.
Шкода, що мало хто їм нагадує, що в 1920-му досвід такої кореї в нашій історії вже був...
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Є приклади країн,які конфісковували.Погано це закінчується.
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Хороший аргумент в пользу воров - нельзя их трогать потому что все закончится плохо,да нет дорогуша,если их оставить в покое то количество мразей-казнокрадов будет увеличиваться.
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пс! парень, не хочешь немного напечатать денег?
Уряд запропонував поправки до бюджету зі зростанням дефіциту на 200 млрд гривень, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 49
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ниче нам не страшно, уже и купоны достали с загашника.
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Зєлєгої не нийте ви сміття під копитами ж2, там ваше місце і ви на це заслужили, ви самі собі і своїм дітям це зробили, шалом...
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Зараз буде застій люди понесуть здавати збереження бо не буде за що жити, тож може трохи стримається ріст
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а з таким дефіцитом бюджету МВФ може бабла і не дати, навіть якщо приймуть антиколомойський Закон...
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Німеччина рятуватиме економіку рекордною сумою - схвалили антикризовий пакет на 750 мільярдів євро
https://www.unian.ua/economics/finance/10931477-nimechchina-ryatuvatime-ekonomiku-rekordnoyu-sumoyu-shvalili-antikrizoviy-paket-na-750-milyardiv-yevro.html
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а сократить расходы на содержание охфиса преЗедента, самого преЗЕдента, кабмина, депутатов и прочей околоплодной холуйско-обслуживающей братии...не предложили???
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Там еще зеленый скот предлагает прокурорам классы устанавливать...с соответствующими надбавками к зарплате разумеется...
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Ага. Це на третьому місяці року.
Далі буде...
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... витверезуюча лопата по макітрі наріту
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Не голосуйте за поправки.Напомніть не лоху фразу:"А яка різниця та хуже не буде".
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мэр Днепра Боренька Филатов классно сказал (надежда есть что сделает)))) (цитата)
"На фоне роста паники в городе, в связи с карантином, может произойти рост преступности. Поэтому существует вариант установить вокруг города блокпосты. Это поможет помешать распространению коронавирусной инфекции, а также затруднит деятельность преступников. Для поддержания порядка на улицах могут привлечь волонтеров, добровольцев, ветеранов АТО и частные охранные фирмы. Я предупредил, что суды не могут работать в обычном режиме, из-за чего некоторые злоумышленники могут не успеть найти себе адвоката...."
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