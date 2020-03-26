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 Политика Украины
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Все про:банки (1677) Геращенко Ирина (1480) МВФ (2834) Европейская Солидарность (310)

 Фракция "ЕС" призывает власть принять "антиколомойский" закон, необходимый для новой программы с МВФ, - Геращенко

"Европейская Солидарность" не поддерживает норму законопроекта о компенсации бывшим владельцам "ПриватБанка" и призывает власть разблокировать сотрудничество с Международным валютным фондом, приняв "антиколомойский закон".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Сейчас мы увидели, ночью нам прислали законопроект, который правительство предлагает на рассмотрение парламента, там есть несколько чрезвычайно критических моментов. Первое. Если говорить о так называемом пакет МВФовских законов, в частности, о банках, там до сих пор предусмотрена эта норма - компенсации бывшим владельцам "ПриватБанка". То есть это означает, что в условиях, когда каждый украинец сегодня теряет из-за фактически потери работы, из-за этого вынужденного карантина, с украинцев пытаются собрать средства для того, чтобы оплатить эти компенсации", - сказала она.

Она отметила, что фракция не будет поддерживать эту норму.

"Конечно, мы никогда не будем поддерживать эту норму, хотя в целом за этот закон МВФовских, если изымается эта норма, наша политическая сила будет голосовать", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта

Источник: https://censor.net.ua/n3184440
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас из будки выскочит ручной пудель Коломойского - Дубинский и начнёт тявкать
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дети малые. Просят Коломойского принять антиколомойский закон.
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дети малые. Просят Коломойского принять антиколомойский закон.
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Сейчас из будки выскочит ручной пудель Коломойского - Дубинский и начнёт тявкать
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та, ирка, она в гневе страшна, особенно в состоянии аффекта, тогда от нее все коронавирусы в ужасе прячутся в ближайших подворотнях
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Моня, вынь тампакс из глаз. Здесь - о противодействии компенсации бывшим влпдельцам Привата... за мой счет, заметь, не твой, косаб... или совсем обонягие потерял, шелудивый?
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петя, - крадене треба повертати
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Какая связь с вором коломойским и этим постом ? Или ты трольчик ?
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Да кому твои многоразовые затычки нужны, кто их у тебя красть будет шмара немытая, я тебя умоляю...
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Слуг урода призывают принять антиуродский закон. Веселуха, ***...
А вы, лохи, цак наденьте и в пепелаце сидите, ибо карантин же ж!
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Вони там подуріли? Це ж бубочкин партньор по виводу бабла з України.
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Хіба Петицію про видачу ***** піаністу відправити Фракція "ЄС" закликає владу ухвалити "антиколомойський" закон, необхідний для нової програми з МВФ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3450
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Служанка трёх господ дуреет все стремительней)))
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Якщо хочете жити- поверніть Порошенко з командою. Ці люди зупинили агресію Росії і вивели економіку в плюси після Януковича! З епідемією також би справились! Ви привели до влада пістабола-популіста в найгірший час!
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Не мы, а они. Я отмежовываюсь... дурак - не мой выбор...
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До речі Коломойський більше зробив для зупинки агресії
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Слуги уродів таки засунули в проект норму, за якою беня вдруге на Приваті матиме змогу нагрітись на державній казні... Ну от - і що ти зробиш з ворюгами, які звикли лише красти, красти, красти...
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Не києм, то палицею ... Все викрутити хочуть так щоб куплені суди Бені грошики повернули. Ну, ж Лондонський суд арештував стирені Коломойским гроші, у США проти нього теж саме справа, а і зелені виродки хочуть ще раз рейдернути бюджетні гроші.
Арештувати Беню та спільників треба
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Націоналізувати треба усе майно Бені, включно з Г+Г, МАУ та ін.
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петя, - крадене треба повертати
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Отжали украинский частный банк и сейчас хотят поставить страну на колени перед иностранцами. "Патриоты", вы просто молодцы, вышиванки не забудьте одеть когда за МВФ молиться будете.
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Отдать всё Пете.
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Никаких кредитов МВФ. Идите в жЁпу!
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Зелені хочуть МВФ обманути? Фракція "ЄС" закликає владу ухвалити "антиколомойський" закон, необхідний для нової програми з МВФ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1647 І ще раз запустити зелені лапи у держбюджет?
А що, захисні засоби з держрезерву стирили, то чого ще можна тут іще очікувати.
Навіть Портнову 7 млн. грн. авансу (за шкоду репутації ) з бюджету виплатили.
Правильно Ярош говорить:

"... чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...

Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END! "
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Истерика
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Бред какой-то, если подумать, под олигарха пишут закон, хотя это же Украина, тут все возможно
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Коломойський ворог України і всього українського... Це на скільки треба не любити Україну, щоб з тих нещасних людей витягнути останню копійку??? До вас запитання олігарх Коломойський і до вашого слуги Зеленського!!!! Відповідайте!
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Сейчас эта жидорва всё бросит и будет отвечать.Не смешите.
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Достатньо глянути на мордИ херащенко та порношенко щоб зрозуміти кого пора садовити на пожиттєво
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Зараз вони все кинуть і ухвалять. А звідки вони будуть отримувати по 5000 доларів в конвертах кожного місяця? Він їх підгодовує, вони йому служать. Забули,як називається партія - "СЛУГА" народа. А народ це Беня також.
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Требования инвалида с одним яйцом. - Ну,каламойского так каламойского. А остальных,не ?
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