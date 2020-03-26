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 Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19

В Минздраве напомнили украинским гражданам, когда и как необходимо использовать медицинские маски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.

Так, в ведомстве перечислили случаи при которых необходимо носить маску:

▪️ здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19;
▪️ если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
▪️ маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
▪️ если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Также в Минздраве рассказали. как правильно пользоваться медицинской маской:

▪️ прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
▪️ покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
▪️ не прикасайтесь маски во время ее ношения;
▪️ если надо коснуться маски, обработайте руки; спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте
▪️ если маска станет влажной, замените ее новой;
▪️ не используйте маску повторно.

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В ведомстве отметили, что маску тоже нужно снимать правильно и дали следующие рекомендации:

▪️ осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
▪️ немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
▪️ тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184436
 
 
 Топ комментарии
 
не надо носить маски/ и сажать за вывоз 900 тонн масок не надо.
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дебіли, де стільки масок набратись коли їх нема? дібіли - де маски по 2 грн поділи?
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а хто зараз впевнений, що він на 100% здоровий?
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а хто зараз впевнений, що він на 100% здоровий?
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и еще интересно, зачем главзебил собирает весь мудрый нарид в одном месте? к чему эти свозы всех со всего мира? хочет, чтобы тут все, при такой медицине, загнулись?
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Они же с грошима. Будут сидеть и где деньги тратить то есть менять валюту, в Украине. Будет достаточное количество валютных средств.
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береженого бог бережет)))
я таки на всякий случай надеваю ))) МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19 - Цензор.НЕТ 5241
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не надо носить маски/ и сажать за вывоз 900 тонн масок не надо.
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красивый еврей.....себе то хоть штук 100 оставил?
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дебіли, де стільки масок набратись коли їх нема? дібіли - де маски по 2 грн поділи?
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зевласть (Радуцкий) вывезла из страны в предверии карантина! вы этого не знаете?
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Радуцкий стрелочник, один из.. Госрезерв вскрывается с обязательным специальным оповещением президента, секретаря СНБО, премьера и спикера ВР. Процедура такая. Они все не могли не знать и не принимать участие в этой афере на крови.
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та ясен пень! как минимум погорелый, радуцкий и нефьодов виноваты в том, что мудрый нарид остался без намордников
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президент уже неделю, как сказал:
-маски БУДУТ
а их всё нет(((...як прикро
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вам же сказали "не есть", а "будут" Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19 - Цензор.НЕТ 2291, чё шумите?
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всё нормас, маски будут...и никому не будут нужны, потому что все передохнут к тому времени
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Как как узнать больной человек или нет, если симптомы проявляются не сразу и человек может заражать две недели , думая что он здоров ? Наше МОЗ "умнее " китайцев.... И это печально
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Попытка оправдать продажу масок за рубеж, которая будет стоить многие жизни украинцев
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На лобі будуть ставити штемпсель ЗДОРОВ.
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Сегодня в АТБ не пускают без масок. Даже если ты здоровый и не болеешь...
В аптеках по прежнему нет масок.
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Нет абсолютно здоровых людей,есть просто не конца обследованные люди.
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***... ВЫ уже определитесь! То надо носить, так как мы все потенциально зараженные.... То не надо носить, ведь мы все здоровые...
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просто у них там, в главзебиленде, полный коллапс - одни клоуны не контролируют других клоунов, поэтому линия партии меняется в зависимости от того, какого клоуна журналисты поймали первым сегодня
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У нас народ винахідливий і маски пропарюють праскою.
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А почему бы и нет? пар 100% убьет любые вирусы, а маску можно носить до 6 часов. Если я ее надел на пол-часа зайти в магазин, уверен, она еще может поработать, после дезинфекции паром. Ведь дефицит масок во всем мире, а уж про наши зебильных барыг знают все.
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особо злым особям достаточно носить намордник, более интеллектуально продвинутым - рюкзак
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А если я стою в очереди на улице в магазин где пускают по 5 человек а вокруг стоят граждане с признаками орз маска ненужна все верно?
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маска нет, нужен респиратор ))) ибо маска на вдох не работает, только на выход. По этому и носит ее надо больным, чтобы не заражать других....
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причем респиратор, крайне желательно с фильтрами ffp3, но и он защищает не на 100%
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думаю если больной чихнет на человека в маске, через глаза зараза попадет в организм.
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Китайці зтупили ...Усi в масках ходили придурки , виявляється цього не треба було робити!
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А китайцы дураки всем маски одели, да?
Тому кто ухаживает она поможет, а остальным здоровым не нужна, где логика?
Просто скажите что продали все маски и теперь придумываете отмазки!
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А должен был быть неприкосновенный запас, интересно где он?
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От тільки в нас ніхто не знає інфікований він чи ні, перевірити немає можливості, тай масок немає, тому напевно і носити їх не потрібно. В інших країнах за таке штрафують
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Эффективность такой маски гораздо ниже, чем обычной хирургической.
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Хорошая статья, и сразу возник вопрос а куда девают бу маски наши люди, это при том что маску мог носить больной вирусом человек послужит источником заражения других людей при неправильной утилизации маски, например кто то перебирал мусор, животные разрыли мусор и т.д.
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Маски не нужны если ты сам не болен и вокруг тебя нет больных. А кто что то об этом знает. кто уверен что сам уже не заражен или рядом кто то. Поэтому маски носить нужно всем ( правда при этом не нарушать правила их ношения)
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Кто это такой смелый? Или опять все маски зебилы скупили?
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Бінго ! **** Бінго !!!!
Це обалденний вихід і отмазка з***** де ділись маски ДЕРЖРЕЗЕРВУ і по суті нахера вони взагалі треба.... Не дивлячись, що лікарям їх катастрофічно не вистачає, не кажучи про простий та ВУМНИЙ нарід.
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В нашем Минздраве реально сидят дебилы конченные во главе с главным ---------------- не смог подобрать слово Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19 - Цензор.НЕТ 7945
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практик ты наш подскажи что делать в данной ситуации которая происходит в Мире, не держи в себе помоги Человечеству.
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Правильно, маски носить необязательно, здесь нужны респираторы, на худой конец противогазы!
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сегодня уже видел на улице деда в противогазе ..
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Бред, очевидно вызванный желанием оправдать "торговлю на вирусе". У многих людей, с хорошим иммунитетом, может не быть вообще никаких симптомов, или слабовыраженные. Но разносить вирус будут они весьма успешно. Этим и опасен этот вирус.
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- "Чого Ви так кашляєте? Може у Вас короновірус?" - "Ні. В мене туберкульоз." - "Ой, слава Богу!"
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немедленно выбросьте в закрытый контейнер;Источник: https://censor.net.ua/n3184436

И где его найти тот контейнер? Где зеленое стадо их установило??
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контейнер контейнер! а если у тебя одна маска (других то в аптеках нет) ее тоже выбрасывать?
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Ещё минздрав говорит что врачам и санитаркам зарплаты не нужны, что ремонты в больницах не надо делать, что откаты в 100% это хорошо
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какого тогда в магазин не пускают без маски
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в транспорт без маски не пускают...я могу показать эту статью? или лучше маску натяну???
задолбали!!! то что маска не нужна одинокому водителю в персональном транспорте - ясно, одинокому пешеходу в парке - ясно, то что не защитит от вируса - ясно (но сдержит сам вирус у больного под его же маской...тоже как бы понятно!)...
но не ставьте это словосочетание "не надо носить здоровым людям" в заглавие статьи - ибо у нас дальше заглавия не читают - это во-первых, а во-вторых у нас все себя считают здоровыми, даже те, у кого уже есть температура и он только что приехал из Италии или Испании или... из закордона короче... ...маска не защитит...но даст маленький шанс...точка!
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я плять одну несчастную поганую марлевую маску, добытую с большим трудом, ношу уже вторую неделю в пакетике и одеваю, чтоб пустили в трамвай, а выйдя из трамвая снимаю и обратно в пакетик. от такие условия создали зебилы у власти
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идиоты советуют не носить маски в то время как в китае человека без маски с огнем не сыщешь
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