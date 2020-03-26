 Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.
Так, в ведомстве перечислили случаи при которых необходимо носить маску:
▪️ здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19;
▪️ если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
▪️ маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
▪️ если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Также в Минздраве рассказали. как правильно пользоваться медицинской маской:
▪️ прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
▪️ покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
▪️ не прикасайтесь маски во время ее ношения;
▪️ если надо коснуться маски, обработайте руки; спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте
▪️ если маска станет влажной, замените ее новой;
▪️ не используйте маску повторно.
В ведомстве отметили, что маску тоже нужно снимать правильно и дали следующие рекомендации:
▪️ осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
▪️ немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
▪️ тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.
я таки на всякий случай надеваю )))
-маски БУДУТ
а их всё нет(((...як прикро
В аптеках по прежнему нет масок.
Тому кто ухаживает она поможет, а остальным здоровым не нужна, где логика?
Просто скажите что продали все маски и теперь придумываете отмазки!
Це обалденний вихід і отмазка з***** де ділись маски ДЕРЖРЕЗЕРВУ і по суті нахера вони взагалі треба.... Не дивлячись, що лікарям їх катастрофічно не вистачає, не кажучи про простий та ВУМНИЙ нарід.
И где его найти тот контейнер? Где зеленое стадо их установило??
задолбали!!! то что маска не нужна одинокому водителю в персональном транспорте - ясно, одинокому пешеходу в парке - ясно, то что не защитит от вируса - ясно (но сдержит сам вирус у больного под его же маской...тоже как бы понятно!)...
но не ставьте это словосочетание "не надо носить здоровым людям" в заглавие статьи - ибо у нас дальше заглавия не читают - это во-первых, а во-вторых у нас все себя считают здоровыми, даже те, у кого уже есть температура и он только что приехал из Италии или Испании или... из закордона короче... ...маска не защитит...но даст маленький шанс...точка!