EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3163  13
Материалы по теме:
Все про:карантин (1305) Минздрав (2389) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 На утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев, за сутки поступило 183 подозрения, - Минздрав

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1 случай;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Запорожская область - 7 случаев;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
г. Киев - 34 случая;
Киевская область - 24 случая;
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1;
Одесская область - 4;
Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец

На утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев, за сутки поступило 183 подозрения, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184434
 
 
 Топ комментарии
 
Выходим на стадию экспоненциального роста. Паникёрам сменить памперсы и пойти в магаз за новыми. Людям продолжать действовать по ранее разработанным планам.
 показать весь комментарий
 
Складывается впечатление что проводится какой-то глобальный эксперимент, как загнать людей в стойло. Но думаю что не выйдет.
 показать весь комментарий
 
Начали поступать тесты в больницы на местах... Поэтому начинается резкое увеличение зараженных. Один тест - один зараженных...
В реальности сейчас десятки тысяч зараженных короновирусом.
Но всех не протестируют. И на всех не хватит тестов, да и 80% зараженных не ощущают никаких признаков вируса на себе
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Выходим на стадию экспоненциального роста. Паникёрам сменить памперсы и пойти в магаз за новыми. Людям продолжать действовать по ранее разработанным планам.
 показать весь комментарий
 
 
Складывается впечатление что проводится какой-то глобальный эксперимент, как загнать людей в стойло. Но думаю что не выйдет.
 показать весь комментарий
 
 
Что то не вижу в списке Сумскую область. Вчера же сообщали что у бабки положительный тест и она умерла.
 показать весь комментарий
 
ні, ти не дочитався. В неї була тільки підозра. Питання лише в тому, підтвердилась підозра, чи ні, не кажуть.
А так - від звичних вже мутацій грипу люди хворіють не те що не менше, навіть більше. І більше людей помирає... Хіба що від короновірусного грипу - процент смертності вищий.
 показать весь комментарий
 
Тобто, до кінця дня потрібно буде дослідити 183 мазки підозр. А за два тижні карантину - дослідили 1124...
Да, але до вечора ще відберуть мазки, відправлять...
Хоча - в Німеччині за день перевіряють до шестидесяти тисяч (бачив на Прямому передачі, тамтешній місцевий лікар-інфекціоніст українського походження по скайпу розказував)...
 показать весь комментарий
 
Начали поступать тесты в больницы на местах... Поэтому начинается резкое увеличение зараженных. Один тест - один зараженных...
В реальности сейчас десятки тысяч зараженных короновирусом.
Но всех не протестируют. И на всех не хватит тестов, да и 80% зараженных не ощущают никаких признаков вируса на себе
 показать весь комментарий
 
 
а харківський вчорашній випадок я так розумію ще не дозрів?
 показать весь комментарий
 
Ждут, когда лаборатория в Киеве подтвердит.
 показать весь комментарий
 
еще не все прилетели +неделя две на развити вируса дома пока раскроется проявится
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх