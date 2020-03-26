 Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Емец подчеркнул, что по опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий.
"Первый - это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать", - отметил он.
Второй - это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю.
"Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, что не удается в Европе", - подчеркнул Емец.
"Третий столп борьбы - это госпитальный, или этап лечения", - сказал Емец, отметив, что к третьему этапу недореформированная медицинская система Украины не готова.
В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
Фуфлижних китайських експрес-тестів на мільйони закупили,сотні тисяч заробітчан-туристів без карантину і контролю по всій країні !
Ну що ти будеш робити ? Штрафувати за те,що з дому вийшов ?
Якщо цього дядю при Янику через півроку за мутки з уряду вигнали...
всем ВИП-******** хватает всего??? а простым даже маска - счастье!!!
Мені з Дніпра важкенько буди допхатися ... Пристрельте оцю довбану "Касандру"!!!!! Христом-Богом вас прОшу !!!