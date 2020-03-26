 Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы, - Емец. ВИДЕО

Об этом он заявил в "Большом интервью" для телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты - и экспресс, и серологические - были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", - отметил Емец.
Тяжёлая карма у нашей страны с такими министрами....
Cредний возраст умерших от коронавируса в Италии 80,3 года. (Patients who died with coronavirus have an average age of over 80 years,80.3.) https://www.thelocal.it/20200311/coronavirus-what-do-we-know-about-the-victims-in-italy
Мужчины умирают в 2,3 раза чаще женщин. Средняя продолжительность жизни мужчины в Италии 80,5 года. https://www.worldlifeexpectancy.com/italy-life-expectancy
Вот почему среднедневная смертность в Италии в марте 2020 не выросла по сравнению с мартом 2019
Во-вторых, этот вирус менее опасен, чем грипп: 80% инфицированных переносят его либо бессимптомно, либо со слабыми симптомами. Грипп опасен для всех возрастных групп, а коронавирус только для 65+.
с обычным грипом те же 80% безсимтомно, но смертность covid19 у симптомных >2% против 0.2% у обычного