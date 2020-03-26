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 Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы, - Емец. ВИДЕО

Министр здравоохранения Илья Емец призвал представителей бизнеса поддерживать украинский, помогая с закупкой медицинских средств, лекарств и тестов для выявления COVID-19. Однако в поколение 65+ финансы можно не тратить

Об этом он заявил в "Большом интервью" для телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты - и экспресс, и серологические - были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", - отметил Емец.

Читайте также: Медицинская система Украины не готова к лечению, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184427
 
 
 Топ комментарии
 
зебараны, смотрю довольны властью!
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Бли он реально ненормальный -- тоже уже труп закопать а лучьше сжечь Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы, - Емец - Цензор.НЕТ 3762 Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы, - Емец - Цензор.НЕТ 2360
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если коун может быть президентом, то управлять медицыной будет идиот.
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Он конечно жестко озвучил свои мысли... Но в целом, если отбросить эмоции, то он прав. Рано или поздно в Украине настанет такая ситуация когда врачам и не только, придется делать выбор, спасать стариков или молодых... Такова суровая реальность. Италия тому яркий пример.
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Усыпите этого придурка или рот зашейте чтоб не воняло" Гагарин долетался а этот ................. Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець - Цензор.НЕТ 1672
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Вже навіть коментувати не хочеться.
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какой то министр у нас звезданутый! все стонет и стонет! лучше бы ты работал дедушка, чего то добивался, бомбил зеленок почаще, средства защиты и лекарства находил ..... а то все сидит и пугает ! на яух ты такой красивый Украине нужен? так и я (технарь) смогу.
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Как бы не вышло так, что 65-ти летние окажутся покрепче 40- летних)
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А тобі, гавнюку, скільки років? А 64? Тобто ти, кідарасе, ще рік будеш воняти?
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А разве государство когда-то поступало по-иному?Стал старым и больным и больше не можешь работать-на тебе минимум средств в виде пенсии на дожитие. Как-нибудь доживёшь, ты больше не нужен. Цинично, но факт.
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Отмените тогда уж и пенсию , всем кто старше 65 . Зачем же её платить - трупам Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець - Цензор.НЕТ 7347 ..! пц ..
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УБЛЮДОК ЕМЕЦ УЖЕ ЗАКОПАЛ РОДИТЕЛЕЙ ЗЕ ?
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А может,"в чьей-то голове,в чьей-то ментальности" мы все уже трупы...
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Леонид Ильич совсем акуел такое людям заявлять... Даже те, кому меньше 65, имеют матерей и отцов старшего возраста.
Тяжёлая карма у нашей страны с такими министрами....
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Вот бы глянуть на Дуркаину через годик ..... Мы зробылы и и здобулы цэ разом. Ну не может дефективная нация ничего путнего построить, кто мешал вам за 28 лет и с 50 млн. граждан создать сильное государство ? Прежде чем критиковать министров на свое ипало в зеркало посмотрите - вы ничем не лучше этого деятеля. Вирус является катализатором и расставит точки над "i" в нынешнем миропорядке . Даже "цивилизованные" страны Европы с их "подкожным жиром" и "запасом прочности" сейчас страдают от вируса - украинцы должны приготовиться и расслабиться - от судьбы не уйдете
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ну чо пенсы, вы очень хотели такой минздрав??? поздравляю
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Идиократия... и манипуляция статистикой. Как раз до 65 лет практически нет риска.

Cредний возраст умерших от коронавируса в Италии 80,3 года. (Patients who died with coronavirus have an average age of over 80 years,80.3.) https://www.thelocal.it/20200311/coronavirus-what-do-we-know-about-the-victims-in-italy
Мужчины умирают в 2,3 раза чаще женщин. Средняя продолжительность жизни мужчины в Италии 80,5 года. https://www.worldlifeexpectancy.com/italy-life-expectancy
Вот почему среднедневная смертность в Италии в марте 2020 не выросла по сравнению с мартом 2019

Во-вторых, этот вирус менее опасен, чем грипп: 80% инфицированных переносят его либо бессимптомно, либо со слабыми симптомами. Грипп опасен для всех возрастных групп, а коронавирус только для 65+.
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врать не надо.
с обычным грипом те же 80% безсимтомно, но смертность covid19 у симптомных >2% против 0.2% у обычного
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Кому шо, а этот про мертвых... некрофилия - дольче мелодИя (Ротару)...
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это чё? это министр здравоохранения?! труба нации, верните Супрун!
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От сучий потрох этот *******, придумал же ж мудрый, а главное - своевременный классификационный признак для селекции - моложе 65 лет - лечим (самому ж 64 годочка), а стукнуло 65 - нахрен с пляжа. Ну а если доживёт, то через годочек скажет, мол, погорячились, пятёрочку надо бы накинуть. Этому ******* за такие инновации Пенсионный фонд Украины должен приплачивать, как Нафтогаз Коболеву.
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В мене таке відчуття, що він договориться, як Шахов, той теж з трибуни ВР розказував, що це казки, тепер лежить в Олександрівській лікарні з пневманією, як кажуть-доп""дівся.
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Министр, врач не понимает что такое "средняя продолжительность жизни" и как она исчисляется, к пенсионерам она не имеет отношения.
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Однако в поколение 65+ финансы можно не тратитьИсточник: https://censor.net.ua/n3184427 так то ж виборці зелі, дякуюдужедякую, а тепер подихайте довбні!
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О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. (с) "Ревизор"
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