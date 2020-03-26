 Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы, - Емец. ВИДЕО

Об этом он заявил в "Большом интервью" для телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты - и экспресс, и серологические - были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", - отметил Емец.

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