 Минфин планирует сократить финансирование культуры и кино на 7 млрд грн, - "слуга народа" Ткаченко

Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и почетный президент "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.

Как уточнил господин Ткаченко в комментарии "Детектор медиа", Министерство финансов планирует сократить финансирование Минкультуры на 7 млрд грн. В частности, на 750 млн грн для Госкино, более чем на 500 млн для строительства музеев Голодомора и Революции Достоинства, на 250 млн грн для творческих союзов, на 500 млн грн для украинского культурного фонда, на 150 млн грн для Института книги, на 500 млн грн для программ информполитики, "сшивания страны", для молодежи, на ремонты и реставрации. "Это все далеко не полный перечень сокращений бюджета Минкульта. К тому же, пока неизвестно, что будет урезано в Министерстве молодежи и спорта, которое сокращение тоже коснется", - добавил господин Ткаченко.

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По его мнению, сокращение этих расходов приведет к ликвидации Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Института книги, а также к прекращению деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное.

"Что это значит? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откатимся на несколько лет назад", - написал депутат.

В госбюджете на 2020 год на расходы Министерства культуры, молодежи и спорта были предусмотрены 15,4 млрд грн. В эту сумму входили все расходы по бюджетным программам самого министерства, а также Государственного комитета телевидения и радиовещания (в том числе - финансовая поддержка общественного вещателя), Государственного агентства Украины по вопросам кино, Государственной службы по этнополитике и свободы совести, Украинского института национальной памяти.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в онлайн-режиме принял свое заявление по этому поводу, которое обнародовал господин Ткаченко. Комитет призвал Минфин воздержаться от принятия соответствующего решения до проведения консультаций. Члены комитета готовы разработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы.

Приводим полный текст заявления комитета на языке оригинала:

Заява Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню.

Фінансування хочуть позбавити:

Держкіно – 750 млн. грн.

Український культурний фонд – 500 млн. грн.

Інститут книги – 150 млн. грн.

Туризм – 240 млн. грн.

Крім того, витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики - на суму понад 500 млн. грн. Не відомо наразі як уріжуть фінансування спорту.

Наголошуємо, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць.

Ми розуміємо, що в ситуації з розповсюдженням коронавірусу і необхідності залучати додаткові кошти для боротьби з вірусом, необхідно переглядати бюджет. Проте, будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільно комітету та з залученням представників міністерства.

Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій.

Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави.