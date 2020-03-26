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Все про:госбюджет (748) Министерство культуры (393) Министерство молодежи и спорта (75) Минфин (1322) Ткаченко Александр (81) финансирование (1394) Министерство культуры, молодежи и спорта (46)

 Минфин планирует сократить финансирование культуры и кино на 7 млрд грн, - "слуга народа" Ткаченко

Министерство финансов готовит секвестр государственного бюджета (сокращение расходов) и, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату.

Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и почетный президент "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.

Как уточнил господин Ткаченко в комментарии "Детектор медиа", Министерство финансов планирует сократить финансирование Минкультуры на 7 млрд грн. В частности, на 750 млн грн для Госкино, более чем на 500 млн для строительства музеев Голодомора и Революции Достоинства, на 250 млн грн для творческих союзов, на 500 млн грн для украинского культурного фонда, на 150 млн грн для Института книги, на 500 млн грн для программ информполитики, "сшивания страны", для молодежи, на ремонты и реставрации. "Это все далеко не полный перечень сокращений бюджета Минкульта. К тому же, пока неизвестно, что будет урезано в Министерстве молодежи и спорта, которое сокращение тоже коснется", - добавил господин Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко

По его мнению, сокращение этих расходов приведет к ликвидации Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Института книги, а также к прекращению деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное.

"Что это значит? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откатимся на несколько лет назад", - написал депутат.

В госбюджете на 2020 год на расходы Министерства культуры, молодежи и спорта были предусмотрены 15,4 млрд грн. В эту сумму входили все расходы по бюджетным программам самого министерства, а также Государственного комитета телевидения и радиовещания (в том числе - финансовая поддержка общественного вещателя), Государственного агентства Украины по вопросам кино, Государственной службы по этнополитике и свободы совести, Украинского института национальной памяти.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в онлайн-режиме принял свое заявление по этому поводу, которое обнародовал господин Ткаченко. Комитет призвал Минфин воздержаться от принятия соответствующего решения до проведения консультаций. Члены комитета готовы разработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы.

Приводим полный текст заявления комитета на языке оригинала:

Заява Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню.

Фінансування хочуть позбавити:

Держкіно – 750 млн. грн.

Український культурний фонд – 500 млн. грн.

Інститут книги – 150 млн. грн.

Туризм – 240 млн. грн.

Крім того, витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики - на суму понад 500 млн. грн. Не відомо наразі як уріжуть фінансування спорту.

Наголошуємо, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць.

Ми розуміємо, що в ситуації з розповсюдженням коронавірусу і необхідності залучати додаткові кошти для боротьби з вірусом, необхідно переглядати бюджет. Проте, будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільно комітету та з залученням представників міністерства.

Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій.

Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави.

Источник: https://censor.net.ua/n3184423
 
 
 Топ комментарии
 
На культуру,кино,маски,аппараты ИВЛ- денег нет,на новенький мерседес для Ермака-есть!
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Ну шо блдво 73 відсоткове, наголосували?
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Звичайно не 40% ВВП за 5 років, але теж потужно!
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Звичайно не 40% ВВП за 5 років, але теж потужно!
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Ну чё малоросы, учите русский язык, смотрите российские сериалы, слушайте Раша СМИ, ***** обнулили для вас, ЗЕбилы...
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Главное шоб сняли 7 сезон сватов скотов. Астальное ниважна Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7044
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Це повний піз....ц, нехай ті фуї своє фінансування вріжуть
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потрібно зняти фінансування, яке передбачалось на господарську діяньнісь (газ, електрика і т д..) з бюджетних організацій, тобто з з всіх, крім ВСУ, лікарень за період карантину. Хто те зегівно до влади допустив? Немає слів щоб їх обматюкати Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7640
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В Италии времён Муссолини было министерство культуры, но не было культуры. В Англии времён Черчилля не было министерства культуры, но была культура.
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Предлагаю круглосуточно гонять по всем каналам "Слугу нараода".
С одной стороны, это выгодно: сериал уже снят, вложений не трбует.
С другой стороны, насмотревшись бить будут "бубочку", а не Емца, которого в сериале нет.
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На культуру,кино,маски,аппараты ИВЛ- денег нет,на новенький мерседес для Ермака-есть!
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Шахтёры дождались "своего" президента Януковича - теперь им звиздец, теперь культура дождалась "своего" - пусть готовиться к звиздецу
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Культура- криком кричала: "Люди схаменіться, що ви робите. Не обирайте малороса". За це агітували підстаркуваті "мальчікі і девочкі" шоу-бізнеса. Помітили? У всіх гиги- шоу "одни и те же лица" тусуються
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От і розбирайся. Ти, з чорноротою мосійчук, привів цю пошесть до влади
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Прочитал перечисленные комитеты, фонды и прочие.
Чем они занимаются?
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Далі будуть платформи "Мова удома" і в липні, наостанок "Армія удома".
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Напрасно, давно пора закрыть эту халявную лавочку, министерство ликвидировать, а всех безденьников и туниядцев уволить, материальные объекты распродать на аукционах, кто "хочет сохранять культуру", то пожалуйста, за свой счет (меценатов и благотаорительных фондов). "Искусство", которое не нужно народу пусть сдохнет своей естественной смертью, что люди "выбирут", что им действително потребно, за это проголосуут материально из собственного кармана!
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Нічого не зрозумів. Що ти прогавкало, кацап?
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ти ба, який шарікоф обізвався.

з чого ти вирішило, що можеш давати поради, що українцям потрібне, а що ні?
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я хорошо знаю чиновнично-адинистративную систему и не только "минкульта", 5/6 от бюджета это не просто бесполезные траты, хуже того - это еще и вредительство!
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все, что я написал имеет здравый смысл в отличии от ахиней и пафоса паразитов, живущих за счет бюджета и не приносящих пользы, только вред!
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сам ты кацап, не нравится пиши контраргументы, а переход на личность - демогогия и признак тролля!
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Молодец, Шарий, это и его заслуга. Хватит этих дебильных "Толок"... от ильенков
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Цікаво, при «мародері» що крав-було на культуру, а при «самому геніальному президенті галактики»- щезло Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 5301
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Теоретически правильно, культура нужна людям когда они живы, покойникам она ни к чему. Надо думать том, как сохранить жизни. Но! Не улетучатся ли сэкономленные деньги, не исчезнут ли в бездонных карманах наших доблестных держиморд? Вопрос риторический.
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вопрос к быканову - вчера СлаБоУмные отпраздновали свой день, но на выходе полный провал во всем... от защиты государственности до "антикоррупции", возглавляющую коррупцию в Украине... может взять сократить на 99% и полностью обновить кровь? 1% - это уборщицы, которые будут убирать здания, без которых жизнь невозможна...
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Бьістро прилетел бумеранг к иудам из хоров Веревки. Плохо им жилось при самом большом финансирование за всю историю Украиньі.
ЖриТе.
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Хорошо сказано: "Svetlana Odessa

Теоретически правильно, культура нужна людям когда они живы, покойникам она ни к чему. "
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***** гоям культура, мова - на хліб же не намажеш
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Опять "мова"))) вас что иврит заставляют учить? На том свете нет ни "мов", ни "языков".
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На падножкє у трамвая
Едет Манька шухєрная
Пяз...ду чєшет
Пяз...ду чєшет і хахочєт...

вот єта культур-мультур по-одеськи! Одеса-столиця жлобів.
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Самі хотіли, хто завгодна аби не порох... Ось маєте... І це тільки початок
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В США нет минкульта, зато есть голливуд. Разогнать эту контору, и ни чего не произойдет, ну только деньги в бюджете останутся, на медицину пустить.
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це дуже сушно....а ігроші треба віддати медсетрам
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Какое кино идиоты,всех их там сокращайте и гоните,теперь зарплату нужно платить только врачам.
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Що ж все йде за планом москви, спочатку дискридитація патріотів і вулантерів ,потім знищити культуру,президент і його команда просувала примітивні малоросійські серіали,навіщо їм українська культура ,українське кіно ,для них це незрозуміло.Неважко здогадатись хто заповнить цю нішу,правильно "русский мир" їхні книги,кіно ,музика.Без своєї культури це не Україна ,це малоросія і це добре розуміють вороги.
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