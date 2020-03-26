 Макрон объявил военную операцию "Устойчивость" для борьбы с коронавирусом

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на RFI, об этом Макрон сказал, во время пресс-конференции в восточно-французском городе Мюлуз, пораженном коронавирусом, где армия создала военный полевой госпиталь.
Президент пояснил, что мобилизовал армию для помощи населению, пострадавшему от эпидемии.
"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию"Устойчивость", отдельную от операции "Часовой", в ходе которой продолжается борьба с терроризмом", - отметил Макрон.
В рамках новой операции вертолет Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолет Dixmude - в зону Антильских островов в поддержку французских заморских территорий.
Французских военных приобщали к медико-логистическим операциям с начала эпидемии в стране. Военные эвакуировали пациентов из сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, которые менее заполнены пациентами с коронавирусом.
Кстати, после вчерашнего перехода су-27 в подводное состояние на черноморском театре военных действий - еще пол-копуса ВВС USA в панике написали рапорта на увольнение. Так свободно себя чувствовать и в воздушной и водной среде смогут едва ли истребители 28-го поколения. А таких в Пендоссии едва ли предвидится в ближайшие 50 лет. Это позор и не все янки смогут такое пережить. Вот уж действительно - многоцелевой истребитель. Завидуйте!! Немного хромает пока возврат из подводного в надводный - но мы же понимаем - все это временно и вскорости проблема будет решена. Особенно надежды возлагают на пилота, который конечно же не пропал, а зажигает с такими же лихими парнями-сослуживцами в ближайшем баре. Он без сомнения укажет путь, по которому следует идти всему славному российскому аэро-космическому флоту. УРА!!!
Я скажу вам наперёд:
Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт!
Тут в нашем городке в рептилоидной прессе шорох пошел, что надо бы закрыть стройки, бо один (целый один) рабочий заболел коронавирусом.
Напоминаю рептилоидным сявкам: почти вся строительная индустрия контролируется итальянской и хорватской мафией. Так уж сложилось, не вчера и не сегодня, не обессудьте.
Так что если вы не хотите проснуться утром и обнаружить вашу голову в тумбочке, то закрывайте стройки, конечно.
Это не угроза какая, не подумайте, какое отношение я имею к мафии?
Это просто комментарий на текущую политическую ситуацию.