 Украина сможет помочь поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Министр сообщил, что ранее на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.
"Теперь принято решение: все эти заводы открываются, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене", - сказал Аваков.
По его словам, в ближайшее время Украина "насытит дезинфекторами всю страну и у каждого это будет по доступной цене". А после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.
"И это (спирт. - Ред.) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами", - добавил Аваков.
Аби не Порох, так ? Гiрше не буде, кажете ? Буде. Ви ще всього не бачили.
всё было бы продано, это те же самые люди, Порошенко только мог бы вооружить население, но это другая, сложная история
А это значит , что он патриот Италии, а Украина -- источник " существования".
продажу спирта населению и барыжат с аваковым по +/- 100 гривен за 100мл
мусора продают спирт по 130 гривен литр, недавно было 50 гривен за литр
подонки
Аваков руководитель боевиков украинской МАФИИ вооружённой за счёт украденной помощи Канады
А Аваков таки не дурак!
""Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене"
А где наши?
Где наша помощь тем странам Евыропы, которые" против нас"? Повлиять на общественное мнение?