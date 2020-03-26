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 Украина сможет помочь поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, - Аваков

Украина поможет странам, страдающим от пандемии коронавируса, в частности Италии, поставками этилового спирта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр сообщил, что ранее на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.

"Теперь принято решение: все эти заводы открываются, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене", - сказал Аваков.

По его словам, в ближайшее время Украина "насытит дезинфекторами всю страну и у каждого это будет по доступной цене". А после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.

"И это (спирт. - Ред.) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами", - добавил Аваков.

Также читайте: Аваков: Комендантский час. Думаю, это та мера, которая нам сейчас не нужна

Источник: https://censor.net.ua/n3184418
 
 
 Топ комментарии
 
"Вывезем всё из страны"-Аваков
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Нам бы всех аваковых отдать и поверьте,страна бы ожила. Эти глисты высасывают все соки с Украины.
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Ну как вам нынешняя влада, зебильё ?
Аби не Порох, так ? Гiрше не буде, кажете ? Буде. Ви ще всього не бачили.
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Порошенко повезло, что он не победил, его бы сейчас обвинили во всех тяжких,
всё было бы продано, это те же самые люди, Порошенко только мог бы вооружить население, но это другая, сложная история
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Порох должен был ближе к концу срока, когда армия была уже готова, просто установить военную диктатуру. Никого ни о чём не спрашивая.
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нужно думать на сколько повезло не ему, а нам и всей стране .. а порох думал не за свою шкуру в отличии от теперешнего босса бабушки бени ..
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То есть контрабанда теперь называется помощью ??
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У Авакова паспорт гражданина Италии и недвижимость и бизнес.
А это значит , что он патриот Италии, а Украина -- источник " существования".
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Именно так. У всей этой "влады" - по нескольку гражданств, и собственность за границей.
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Ну як би він правий, просто доки наситять наш ринок антисептиками, невідомо що буде в Італії. Поки що в нас порожньо.
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От блин, добренький!)))) В наших аптеках ничего для защиты от вирусов, нет антисептиков, нет даже спирта, чтобы хоть как-то обрабатывать руки, прверхности!!! О своих людях, своих гражданах когда думать начнёте???? Где парацетамол делся, придурки??? Караул, уберите идиотов из власти!
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Да кто же их уберёт-то ? Их назначают хозяева Фирташа, из Австрии.
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Так у власти до сих пор были закрыты спирт заводы Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 2721 Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 9930 Господа так это саботаж и вредительство Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4760
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https://luxspirt.in.ua/?gclid=EAIaIQobChMItNLx4uG26AIVGaaaCh2Epgk-EAAYAyAAEgKB8_D_BwE#rec134400399
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Аваков барыжит спиртом, в то время, как Зеленский и слуги народа заблокировали
продажу спирта населению и барыжат с аваковым по +/- 100 гривен за 100мл
мусора продают спирт по 130 гривен литр, недавно было 50 гривен за литр
подонки
Аваков руководитель боевиков украинской МАФИИ вооружённой за счёт украденной помощи Канады
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Авакян продай свой винный погребок, спаси Италию.А украинский спирт не трожь

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Спирт та зерно та бурштин (до речі, ціна впаде) в обмін на апарати івл, костюми захисту, маски і гарне медичне обладнання для медичної система. Треба зараз набратись щоб на 10 років вистачило.
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Украина сможет помочь поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, - Аваков, слыхал, что вроде бы уже запрещено вывозить из Украины средства защиты от коронавируса, или ты завидуешь Радуцкому, который при помощи Зеленского обогатился на 186 миллионов, продав все маски в Китай?
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Також прочитав, і не зрзуміло яким боком має відношення міністр внцтрішніх справ Аваков до спиртової галузі ?
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Кто ещё не понял, что Лаврентий,то есть Арсентий,то есть Арсен Палыч хочет в диктаторы?
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Аваков, Альо, гараж!!! А яке ти відношення маєш до поставок спирту? Ти ж є всьо навсього державний чиновник. І ти не маєш жодного права займатись комерцією.
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Каким боком вообще менты к производству и обороту спирта? Сannabis поставь в Италию, помоги им.
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они с каннабисом борются, у них в тренде амфетамин
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Ну я, наверное, немного не в теме, не пользуюсь, но смысл, надеюсь, Вы уловили.
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Ти падлюка,що маєш до спирту? Це бидло не знає за що воно відповідає. Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8853
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Блин!
А Аваков таки не дурак!
""Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене"
А где наши?
Где наша помощь тем странам Евыропы, которые" против нас"? Повлиять на общественное мнение?
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а нам китайцы или кацапы будут помогать ? у нас в аптеках спирта давно уже нет ..
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Хто такий Аваков він що прим'єр міністр ?
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Россия уже помогла Италии экспертами, как оказалось -военными...теперь Италия нуждается в спирте, чтобы не просыхать
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