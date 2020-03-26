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 COVID-19: Испания и Италия опередили Китай по количеству смертей, а США установили антирекорд по смертности за сутки

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 683 человека. В Испании за это время зарегистрировали 656 летальных случаев.

Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 247 смертей от коронавируса (рекордный для страны показатель с начала эпидемии), Франция – 231, Иран – 143, Нидерланды – 80, Бельгия – 56, Германия – 47, Великобритания – 43, сообщает центр Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 7503 человека, в Испании – 3647, Китае – 3287, Иране – 2077, Франция – 1331 и 1027 случаев в США.

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Не считая Китай, лидером по количеству людей, которые выздоровели, является Иран – 9625 человек. За ним следует Италия (9362), Испания (5367), Франция (3900), Южная Корея (3730) и Германия (3547).

В США за все время насчитали 66 782 случая заражения. Побороли болезнь только 394 человека.

В среду в Канаде резко возросло число подтвержденных случаев заражения COVID-19, пишет Укринформ.

Так, по состоянию на вечер среды в стране были выявлены 3385 больных COVID-19, хотя еще утром - всего 1959 человек. Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения выросло почти на 75%, что является печальным рекордом с начала эпидемии.

К сожалению, в течение суток возросло также и количество погибших от нового коронавируса: COVID-19 унес жизни 35 человек.

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Вероятной причиной быстрого роста количества зараженных является существенное увеличение количества тестов на коронавирус, проводимых в Канаде. Каждый день анализ на COVID-19 сдает около 10 тысяч человек, хотя ранее этот показатель был в несколько раз меньшим. Всего же со времени начала вспышки заболевания было протестировано более 142 тысяч канадцев.

COVID-19: Испания и Италия опередили Китай по количеству смертей, а США установили антирекорд по смертности за сутки 01
COVID-19: Испания и Италия опередили Китай по количеству смертей, а США установили антирекорд по смертности за сутки 02
COVID-19: Испания и Италия опередили Китай по количеству смертей, а США установили антирекорд по смертности за сутки 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184417
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, немцы молодцы! Из 37323 заражённых всего 206 умерших и 3547 вылечившихся.
Из 35570 оставшихся - всего 23 тяжёлых. Ну что за народ - во всём порядок и дисциплина!Всегда ими восхищался! Жаль, москальни и турков туда понаехало.
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Статистика удивительна тем, что в странах где антибиотики продают без рецептов и не только в аптеках, но и в продуктовых и даже хозяйственных магазинах, количественное отношение умерших к выздоровевшим, несравнимо выше тех стран, где лекарства выписывает врач.
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Блин, немцы молодцы! Из 37323 заражённых всего 206 умерших и 3547 вылечившихся.
Из 35570 оставшихся - всего 23 тяжёлых. Ну что за народ - во всём порядок и дисциплина!Всегда ими восхищался! Жаль, москальни и турков туда понаехало.
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В немецкоязычной Австрии тоже неплохой показатель из 5588 заболевших 31 умер
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Статистика удивительна тем, что в странах где антибиотики продают без рецептов и не только в аптеках, но и в продуктовых и даже хозяйственных магазинах, количественное отношение умерших к выздоровевшим, несравнимо выше тех стран, где лекарства выписывает врач.
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В Испании продают без рецепта А толку?...
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И я ж об этом. Где без разбора глотают таблетки, там плохой иммунитет.
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В Италии антибиотики продают без рецепта? Да? Чушь собачья
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