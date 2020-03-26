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 Израиль закрыл все синагоги, мечети и церкви из-за пандемии коронавируса

Власти Израиля закрыли все синагоги, мечети и церкви по всей стране из-за вспышки коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом пишет Xinhua.

Согласно с распоряжением, можно молиться только на улице и в максимальном количестве 10 человек, находящихся друг от друга на расстоянии не мене двух метров.

Усиление ограничительных мер вступило в силу со второй половины дня 25 марта. Также запрещено выходить из дома дальше, чем на 100 метров, за исключением похода за продуктами и лекарствами, получения медицинской помощи и помощи людям с функциональными трудностями.

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В одной машине разрешено ездить максимум двоим людям. Количество общественного транспорта сокращается на 25%.

Напомним, 20 марта власти Израиля ужесточили карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителям карантина грозит судебное наказание.

Источник: https://censor.net.ua/n3184413
 
 
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Ну вже пора створювати петицію піаністу про відправлення Коломойського до синагиги в Вашінгтон Израиль закрыл все синагоги, мечети и церкви из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5917
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А може краще "недопісюніста" з Бенею - до " ї...еніної мами"?
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Правильно. В Кореї 31-ший пацієнт заразив більше 5000 людей.
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а что у нас с посещением церквей, про это как то особо не распространяются...19ого верующие массово на пасху пойдут и новую волну заражения спровоцируют?
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Вони і зараз туди пхнуться. Служіння на вулиці, не варіант, бо більшість прихожан йдуть до церкви заради спілкування. Треба на карантин перевести у мобільне служіння.
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Правильно куме.Треба спiлкуватись з Богом зараз СМСками.
-Вчора отримав.Пришло:Тобi вже час.Отправитель Бог Ізраїль закрив усі синагоги, мечеті та церкви через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 3324
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Лучше закрыть навсегда эти дилерские центры "опиума для народа" Ильич таки хоть в одном был прав, или он имел в виду религию только православную?
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