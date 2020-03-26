 Израиль закрыл все синагоги, мечети и церкви из-за пандемии коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом пишет Xinhua.

Согласно с распоряжением, можно молиться только на улице и в максимальном количестве 10 человек, находящихся друг от друга на расстоянии не мене двух метров.

Усиление ограничительных мер вступило в силу со второй половины дня 25 марта. Также запрещено выходить из дома дальше, чем на 100 метров, за исключением похода за продуктами и лекарствами, получения медицинской помощи и помощи людям с функциональными трудностями.

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В одной машине разрешено ездить максимум двоим людям. Количество общественного транспорта сокращается на 25%.

Напомним, 20 марта власти Израиля ужесточили карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителям карантина грозит судебное наказание.