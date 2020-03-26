 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19, а все присланные эксперты являются военными, - La Stampa

Об этом говорится в публикации итальянской газеты La Stampa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам высокопоставленных источников издания, Россия руководствуется далеко не единственными гуманитарными мотивами, а реализует собственные политические и дипломатические интересы. Премьер-министр Джузеппе Конте, пишет газета, согласился принять российскую помощь для "укрепления прекрасных личных отношений" с Москвой.
Впрочем, как отмечают собеседники, 80% российских поставок "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии и борьбы с COVID-19 и являются ничем иным, чем оправданием. Россия прислала стране оборудование для дезинфекции территорий и другую похожую спецтехнику, тогда как Китай, например, медицинские маски и аппараты ИВЛ.
Издание опасается, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения. Все военные имеют высокие звания: генералы, полковники, майоры, и "свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО".
"Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене и итальянский премьер не постеснялся своей поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы", - пишет газета.
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учи рюський..безграмотный..
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Сегодня, 24 марта, в аэропорт "Лейпциг-Галле" прибыл итальянский военный самолет с 8гражданами Италии, больными на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает DW.
Как сообщается, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер согласился на просьбу Италии взять на лечение больных коронавирусом ее граждан. Так итальянцы будут размещены в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и о готовности принять дополнительных пациентов.
был в Италии коронавирус, а эти еще и чуму болотную с собой привезли...
П.С. Можеш не дякувати.
П.П.С. Обпиляй роги це тобі полегшить маскування.
італійці ПРОСТО не зрозуміли як ПРАВИЛЬНО використати рашендопомогу.
так как в кацапии всем виппалат не хватит, это ЭВАКУАЦИЯ КАЦАПСКИХ БАНДИТОВ
В СТРАНУ НАТО, МНОГИЕ ИЗ НИХ ЗАРАЖЕНЫ
Росія направила до Сирії далекобійні гаубиці
Росія перекидає в Сирію далекобійні артилерійські системи, які, імовірно, будуть розміщені на північному заході арабської республіки. Про це свідчать дані місцевих джерел, які поширили раніше в соцмережах фото і відео надходять в САР російських озброєнь.
Серед найбільш згадуваних в останні дні ударних наземних систем - 152-мм буксирувана гаубиця 2А65 "Мста-Б».
«Мста-Б» пробиває на дистанцію в 30 кілометрів, а при використанні активно-реактивних снарядів - на всі 40 км.
https://1k.com.ua/rossiya-napravila-v-siriyu-dalnobojnye-********-asad-gotovit-otvet-turtsii.html
А где наши?
Где наша помощь тем странам Евыропы, которые" против нас"? Повлиять на общественное мнение?
эти генералы нужны что бы ехать сразу "договариваться", когда он захватит ментовку