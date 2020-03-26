 Число жертв коронавируса в мире превысило 21,3 тыс. человек, инфицированных - 471,7 тыс., выздоровевших - 114,8 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 7503 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 74386 больных.
В Испании зафиксировано 49 515 больных (скончались 3647), Германии - 37323 (206), Франции - 25600 (1331), Великобритании - 9 640 (465), Швейцарии -10 897 (152), Нидерландах - 6440 (356), Австрии - 5588 (31), Бельгии - 4937 (178), Норвегии - 3 100 (14), Португалии - 2995 (43), Швеции - 2526 (62), Турции - 2433 (59), Дании - 1862 (34), Чехия - 1654 (шесть), Ирландия - 1564 (девять).
В США зафиксировано 69 194 инфицированных, 1042 смертных случаев.
В Бразилии коронавирус выявлен у 2554 человек, скончались 59, в Канаде - у 3304, 26 случаев смерти.
В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3291 человек, зарегистрировано 81 727 случаев заболевания.
В Иране число жертв достигло 2077 при 27017 заразившихся.
В Южной Корее зарегистрированы 131 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9241.
В Украине 145 заболевших и пятеро скончавшихся от коронавируса.
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.
але гірше те, що кількість захворівших постійно збільшується...
чекайте на світові зміни в найближчому майбутньому
Дуже скоро вийдуть в "лідери"
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то є жесть
умная піль. Вифвляється з літаків вже давно розпиляли умную піль з оцим вірусом, і коли більшість людей уже заразились, "вони" активували вірус і тепер пішли хвороби і смерті
жидкій чіп: навйщо то було зроблено? справа в тому, що вже давно винайшли жидкій чіп, і потрібен привід ввести його в людину.. таким приводом обрали коронавірус. І ось коли кількість смертей стане солідною, американці прокляті обьявлять, що винайшли вакцину проти кові-19. Ні в якому нарі не можна прививатися!!! бо то насправді вам введуть жидкій чіп у тіло візьмуть вас під повний тотальний контроль!
не жартую, отаке все я регулярно вислуховую, зате знаю що таке мацьковська церква. одного тіко не розумію - маськовські попи прграмують бидло на самознищення? приходи не забороняють і прививаться від коронавірусу забороняють...
там є і про псіхотропне оружіє, прокляті американці висадилися з двої есмінців в Одесі і розповсюджують псіхотропне оружіє по Україні. і докази того - то є те, що корова найгірше дється за останні роки та вночі в туалет почала вставати по 4-5 разів. то все результат псіхотропного оружія!
Можу познайомити, у них іноді молоко домашнє купую. дам телеіон, приідеш купиш молочка і 10 хвилин послухаєш, довше не витримаєш
вспомнилось вот...
при форсировании Днепра под командованием палача Жукова осенью 1943-го погибло около 380 тыс советских и мобилизованных безоружных украинцев...
Днепр стал соленый от крови...
http://www.litsa.com.ua/show/a/12893