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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Число жертв коронавируса в мире превысило 21,3 тыс. человек, инфицированных - 471,7 тыс., выздоровевших - 114,8 тыс.

По состоянию на утро четверга, в мире насчитывается 471 783 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 21 306 человек, выздоровели 114 858.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 7503 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 74386 больных.

В Испании зафиксировано 49 515 больных (скончались 3647), Германии - 37323 (206), Франции - 25600 (1331), Великобритании - 9 640 (465), Швейцарии -10 897 (152), Нидерландах - 6440 (356), Австрии - 5588 (31), Бельгии - 4937 (178), Норвегии - 3 100 (14), Португалии - 2995 (43), Швеции - 2526 (62), Турции - 2433 (59), Дании - 1862 (34), Чехия - 1654 (шесть), Ирландия - 1564 (девять).

Число жертв коронавируса в мире превысило 21,3 тыс. человек, инфицированных - 471,7 тыс., выздоровевших - 114,8 тыс. 01

В США зафиксировано 69 194 инфицированных, 1042 смертных случаев.

В Бразилии коронавирус выявлен у 2554 человек, скончались 59, в Канаде - у 3304, 26 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3291 человек, зарегистрировано 81 727 случаев заболевания.

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В Иране число жертв достигло 2077 при 27017 заразившихся.

В Южной Корее зарегистрированы 131 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9241.

В Украине 145 заболевших и пятеро скончавшихся от коронавируса.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3184409
 
 
 Топ комментарии
 
двадцять одна тисяча...
але гірше те, що кількість захворівших постійно збільшується...
чекайте на світові зміни в найближчому майбутньому
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спілкувався з прихожанкою мацьковської церкви, ну там купував дещо в неї...
то є жесть
умная піль. Вифвляється з літаків вже давно розпиляли умную піль з оцим вірусом, і коли більшість людей уже заразились, "вони" активували вірус і тепер пішли хвороби і смерті
жидкій чіп: навйщо то було зроблено? справа в тому, що вже давно винайшли жидкій чіп, і потрібен привід ввести його в людину.. таким приводом обрали коронавірус. І ось коли кількість смертей стане солідною, американці прокляті обьявлять, що винайшли вакцину проти кові-19. Ні в якому нарі не можна прививатися!!! бо то насправді вам введуть жидкій чіп у тіло візьмуть вас під повний тотальний контроль!
не жартую, отаке все я регулярно вислуховую, зате знаю що таке мацьковська церква. одного тіко не розумію - маськовські попи прграмують бидло на самознищення? приходи не забороняють і прививаться від коронавірусу забороняють...
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все познается в сравнении....
вспомнилось вот...
при форсировании Днепра под командованием палача Жукова осенью 1943-го погибло около 380 тыс советских и мобилизованных безоружных украинцев...
Днепр стал соленый от крови...
http://www.litsa.com.ua/show/a/12893
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Нам,що,з того...Більше потягів пригонять Число жертв коронавируса в мире превысило 21,3 тыс. человек, инфицированных - 471,7 тыс., выздоровевших - 114,8 тыс. - Цензор.НЕТ 5691
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двадцять одна тисяча...
але гірше те, що кількість захворівших постійно збільшується...
чекайте на світові зміни в найближчому майбутньому
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до "іспанки" ще дуже далеко.... та і не дійде до тих показників
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не факт, може в нас просто не вистачає тестів
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я про смертність.....4,5% від кількості інфікованих.... в Італії - 10%.... а було б щось типу "іспанки" , то не встигали б, навіть, тестувати..
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Да, несмотря на меры, количество зараженных неуклонно растёт. Каждое утро открываю статистику с надеждой на уменьшение, но не
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Найгірша динаміка в США
Дуже скоро вийдуть в "лідери"
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Німці здорові. Співвідношення хворих до померлих це підтверджує.
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Ізолювали вже 95 квартал в полному складі в ОП чи ще ні?
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https://v2020.org.ua/



0-800-501-002

Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.

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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
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спілкувався з прихожанкою мацьковської церкви, ну там купував дещо в неї...
то є жесть
умная піль. Вифвляється з літаків вже давно розпиляли умную піль з оцим вірусом, і коли більшість людей уже заразились, "вони" активували вірус і тепер пішли хвороби і смерті
жидкій чіп: навйщо то було зроблено? справа в тому, що вже давно винайшли жидкій чіп, і потрібен привід ввести його в людину.. таким приводом обрали коронавірус. І ось коли кількість смертей стане солідною, американці прокляті обьявлять, що винайшли вакцину проти кові-19. Ні в якому нарі не можна прививатися!!! бо то насправді вам введуть жидкій чіп у тіло візьмуть вас під повний тотальний контроль!
не жартую, отаке все я регулярно вислуховую, зате знаю що таке мацьковська церква. одного тіко не розумію - маськовські попи прграмують бидло на самознищення? приходи не забороняють і прививаться від коронавірусу забороняють...
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це в якому місті такі правоцлавні вірусологи проживають?
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київська обл, броварський район
там є і про псіхотропне оружіє, прокляті американці висадилися з двої есмінців в Одесі і розповсюджують псіхотропне оружіє по Україні. і докази того - то є те, що корова найгірше дється за останні роки та вночі в туалет почала вставати по 4-5 разів. то все результат псіхотропного оружія!

Можу познайомити, у них іноді молоко домашнє купую. дам телеіон, приідеш купиш молочка і 10 хвилин послухаєш, довше не витримаєш
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все познается в сравнении....
вспомнилось вот...
при форсировании Днепра под командованием палача Жукова осенью 1943-го погибло около 380 тыс советских и мобилизованных безоружных украинцев...
Днепр стал соленый от крови...
http://www.litsa.com.ua/show/a/12893
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З доповідних німецьких офіцерів, кулеметники сходили з розуму вбиваючи по півтори тисячі беззбройних українців в день...! Було відкрито на Ірдиньських болотах психдиспансер для реабілітації.....
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raska sto to skromno dajut svoji danyje tolko 600,realno u nix dolzno byt ne mense cem 60000
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Х их разберет... Может, у них заразившиеся не собственно от гриппа, а от черепно-мозговых подыхают...
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Принц Чарльз подхватил корона вирус , а Лев Лещенко в реанимации
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И накрыло Средиземноморье.Италия,Испания,Франция лидеры по кол-ву заражённых.Иран на Аравийском море.Израиль тоже на средиземном море.Все они считаются морскими странами.Морской воздух насыщен солями и совсем не содержит пыли. По исследованиям учёных состав морской воды и плазмы крови человека очень близки. Те вещества, которые содержатся в морской воде - ионы натрия, магния, калия, йода, присутствуют и в морском воздухе.Предполагаю,що вирус насыщается солями и компонентами содержащимися в продуктах моря,воздухе и катализируется в более сильную поражающую консистенцию.Як вариант. Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 21,3 тис. осіб, інфіковано - 471,7 тис., видужало - 114,8 тис. - Цензор.НЕТ 2370
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Тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать. А лучше либретто для РенТВ,
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Смертность очень высокая , Потому что нужно сравнивать не больных, а выздоровевших и умерших. А тут получается что смертность почти 16%. Это очень много.
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