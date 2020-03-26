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Все про:Кабмин (11920) инсулин (18) Нацслужба здоровья (11) НСЗУ (36)

 Кабмин выделил более 650 млн грн на обеспечение инсулином диабетиков

Свыше 651 миллиона гривен пойдут в регионы на обеспечение инсулином пациентов с диабетом.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины на заседании 25 марта, говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принятие этого Постановления Национальная служба здоровья инициировала своим письмом еще в феврале 2019 года. Этим решением средства, предусмотренные на обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом в программе медицинских гарантий, были направлены в субвенцию для регионов", - говорится в пресс-релизе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пациенты с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не получают инсулин, - заявление пациентских организаций

В НСЗУ отметили, что сейчас обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом администрируют местные власти, в распоряжение которых и пошли деньги согласно решению Кабмина.

"Эти средства будут распределены между областями. Ответственность за эффективное и рациональное использование лежит именно на органах местного самоуправления", - отметили в НСЗУ.

В Нацслужбе добавили, что ранее средства на обеспечение больных диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии, были заложены в Программе медицинских гарантий, которая в полном объеме стартует с 1 апреля 2020 года. В то же время, обеспечение полноценной выписки и отпуска препаратов инсулина для лечения больных диабетом по электронному рецепту возможны при условии готовности всех участников процесса: аптек, врачей, фармпроизводителей и пациентов.

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На сегодня эта подготовка продолжается. И сейчас планируется, что администрирование программы реимбурсации препаратов инсулина перейдет к НСЗУ с 1 октября 2020 года. НСЗУ станет единственным плательщиком по программе, рецепт будет исключительно электронным. А все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик НСЗУ, как это сейчас происходит с программой реимбурсации "Доступные лекарства".

Источник: https://censor.net.ua/n3184408
 
 
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Хоч, би по одній масці для громадян виділили.... Кабмин выделил более 650 млн грн на обеспечение инсулином диабетиков - Цензор.НЕТ 9599
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Сделать удобную маску - 15 мин.
А вы все - дай-дай...
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Я,про бюджет, а,ви, про "зроби сам" За країну переймаюся
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Где в вашем посте слово "бюджет"?
Про "за державу" - не верю.
За державу не так "переймаються".
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А как вам новость, о том, что власть хочет себе отдельные палаты во время эпидемии коронавируса? И перечень требований по палатам:
- отдельные палаты не менее 13 метров квадратных, изолированные от других помещений,
-палаты с затененными окнами;
- удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями;
- наличие отдельного резерва лекарственных средств;
- при палатах круглосуточных постов медсестёр.

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Знов,палац замість карцеру виходить... Кабмін виділив понад 650 млн грн на забезпечення інсуліном діабетиків - Цензор.НЕТ 440
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Так було, є і буде вовяки віків.
"Бо що дозволено Цариці, не дозволено старчиці"!
Смедам, які голосували за зелебенських, загальні палати!
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Жодного разу,за все,життя Держава й філіжанки кави невиділила..... Де беруться,ті мільйони..., й куди діваються Кабмін виділив понад 650 млн грн на забезпечення інсуліном діабетиків - Цензор.НЕТ 7003
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планирует-планирует...а больным колоть инсулин нужно каждый день... с аткудава его брать??? покупать самим пока вы там планируете и дерибанете? так он не 3 копейки стоит...
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Інсулін інсуліном, а половина одиноких пенсів з голоду видохне, бо на 1700 навіть собаку прогодувать неможливо.
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У кого есть собаки и кошки имеют шанс прожить чуть дольше.
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Уже предусмотренные средства решили выделить...
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