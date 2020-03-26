 Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина".
Глава МИД заявил, что он с самого начала выступал за возвращение украинцев из-за границы, но в то же время он считает, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается, чтобы избегать распространения инфекции.
"Очевидно, что при таком массиве людей, которые возвращаются в Украину, что называется "кто-то проскакивал", но эти случаи выяснены", - сказал Кулеба и добавил, что ситуация контролируемая.
Также он сказал, что за границей еще 20 тыс. украинцев изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины.
"Теперь логистика их возврата будет существенно осложнена, и не только, я хочу подчеркнуть, за то решение, которое было озвучено (о закрытии границы для регулярного сообщения любых пассажирских перевозок с 27 марта. - Ред.), но также и то, что очень много стран в мире сворачивают авиасообщение, и поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или островов в Тихом океане", - добавил министр.
Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82804 украинца.
"Годіна слишіт,Годіна Знаєт,Шо в аблаках,ійо син пгалєтаєт ...."
шо я распинаюсь!??? ))) вы это и без моих соплей (не зеленых) знаете!!!!!!
не подкидывайте дровишек в пока еще еле тлеющий костерок инфекции в Украине
ибо видя уровень нашей медицины и трепетное отношение оной к ВИП-********... понятно что ели что (не дай Боже) то даже выбирать не станут к кому ехать а кому не...
главное - ылиту золотую спасать - а остальное должно все само - самоизолироваться-самодиагностироваться-самолечиться-самокормиться-самовеселиться, и самоприкопаться если нет повезло.... но налоги и коммуналку самоплати обязтельно!!!
Пандемия короновируса показала кто есть кто. Зеленский оказался первым президентом которому дОрога жизнь каждого украинца. Украина,слабая,больная,униженная.Но у нас есть главный козырь - наш президент,он наша вера,надежда,мечта!
Плачу как представлю сколько врагов у нашего Миссии....
Зверобии и Федины всякие только и ждут удобного случая....
вам в помощь...