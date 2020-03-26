EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  1749  38
Материалы по теме:
Все про:карантин (1305) МИД (5409) украинцы (3190) эвакуация (666) Кулеба Дмитрий (324) COVID-19 (2099) коронавирус (643)

 Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Украину хотят вернуться еще около 20 тысяч украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина".

Глава МИД заявил, что он с самого начала выступал за возвращение украинцев из-за границы, но в то же время он считает, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается, чтобы избегать распространения инфекции.

"Очевидно, что при таком массиве людей, которые возвращаются в Украину, что называется "кто-то проскакивал", но эти случаи выяснены", - сказал Кулеба и добавил, что ситуация контролируемая.

Также он сказал, что за границей еще 20 тыс. украинцев изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба

"Теперь логистика их возврата будет существенно осложнена, и не только, я хочу подчеркнуть, за то решение, которое было озвучено (о закрытии границы для регулярного сообщения любых пассажирских перевозок с 27 марта. - Ред.), но также и то, что очень много стран в мире сворачивают авиасообщение, и поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или островов в Тихом океане", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82804 украинца.

Источник: https://censor.net.ua/n3184403
 
 
 Топ комментарии
 
А не пошли бы они на уй? Вирусняк завозить
 показать весь комментарий
 
Свежий вирусец всё никак не угомонится...
 показать весь комментарий
 
И шо с ними тут делать?? Работы нет, всё стоит..очередные 20К безработных на шею дырявому бюджету..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У вас с декабря было время всё это продумать. Что делали? На рояле э... носом играли? Да? Не слышу! Громче! Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 808
 показать весь комментарий
 
 
Нах они тут нужны ??? Вы блин идиоты завезли вирус в страну -- да за это судить нужно и садить !!! Кто ответит за смерти кто за уничтоженную экономику которой и так жопа ??? Пиарщики голимые что бы вы здохли от єтого вируса Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9041
 показать весь комментарий
 
 
Давайте сухо и холодно. Считаете страну нужно было наглухо закрыть в декабре?
 показать весь комментарий
 
 
Да !!! Нужно было только через карантин разрешать !!! Теперь все выльется сторицей !!! Можно и нужно было контролировать ситуацию а не кричать все готово и там же наши люди !!!
 показать весь комментарий
 
 
Не делайте себе нервы. Бесполезно. 21-й век - век тупоголовых подонков и хитрозадых мошенников. Все происходящее в мире - пример как бы естественного отбора Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6354.
 показать весь комментарий
 
 
Було б шикарно якщо б країни прийняли обмеження з китаєм ще в грудні. Я ось не розумію - що, всі найкращі розвідки світу пропустили цей момент, чи як так сталось?
 показать весь комментарий
 
никто не предвещал таких последствий...
 показать весь комментарий
 
Считаю что тех завезённых ЗЕбилами турыстов и гастеров нужно было в резервацию на карантин садить, а не завозить их тыщами, мерять температурку и по домам распускать..как тебе такой вариант???Или ЗЕбильные таки тупорылые что не могут додумаца до простых вещей? Или специально так делали??
 показать весь комментарий
 
 
И шо с ними тут делать?? Работы нет, всё стоит..очередные 20К безработных на шею дырявому бюджету..
 показать весь комментарий
 
 
Так вони ж бабло привезуть. Як їх не пустити, вони ж, курва, ІНВЕСТОРИ! Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2018
 показать весь комментарий
 
 
В них на квитки нема...Сифіліс вони привезуть,а в країні Ртуті невистачає..., на тести для *********** Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2600
 показать весь комментарий
 
А не пошли бы они на уй? Вирусняк завозить
 показать весь комментарий
 
 
Але,ж безкоштовно...,лише доставка Нашим коштом Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5295
 показать весь комментарий
 
Свежий вирусец всё никак не угомонится...
 показать весь комментарий
 
 
Шо такое, начинает доходить? Завезли из очагов тысячи и распустили по всей Украине. А теперь прозрение? Да нет, скорее тут, на цензоре вычитал.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы вы главное не забудьте на границе им температурку померять...и по домам...
 показать весь комментарий
 
 
Негайно допалювати спалену хату Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9329
"Годіна слишіт,Годіна Знаєт,Шо в аблаках,ійо син пгалєтаєт ...."
 показать весь комментарий
 
я от не розумію .для чого повертатися в цей театр абсурду?
 показать весь комментарий
 
 
Мало,в,кого,яке "жєланіє" Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7102 В мен,щоб,ви,всі довбешки об бетонний блок порозбивали....Тож,чом,би,вам,непочати
 показать весь комментарий
 
 
видимость заботы-работы... плюс запрет на протесты...перераспределение (неконтролированое) бабосов... плюс больше никто ни про что не вспоминает...плюс бесконечный пиар (с отмыванием других бабосов на чем угодно)...плюс ажиотаж с продуктами (выгребли залежи) плюс искусственно вырос упавший бакс (вспомните как стонали что низкий курс это плохо для казны) плюс возможность незаметного замирения с рашкой (забывают про войну все в мире - это тоже плюс для рашки уже и наших **************) плюс (простите) возможная...э... пенсионная реформа ...а если еще и дефолт с кризисом подкинут...то для них одни плюсы....
шо я распинаюсь!??? ))) вы это и без моих соплей (не зеленых) знаете!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
раз закрыли страны и границы...ну пересидите уже там...
не подкидывайте дровишек в пока еще еле тлеющий костерок инфекции в Украине
ибо видя уровень нашей медицины и трепетное отношение оной к ВИП-********... понятно что ели что (не дай Боже) то даже выбирать не станут к кому ехать а кому не...
главное - ылиту золотую спасать - а остальное должно все само - самоизолироваться-самодиагностироваться-самолечиться-самокормиться-самовеселиться, и самоприкопаться если нет повезло.... но налоги и коммуналку самоплати обязтельно!!!
 показать весь комментарий
 
 
В тёмные времена видно светлых людей. Это правило.
Пандемия короновируса показала кто есть кто. Зеленский оказался первым президентом которому дОрога жизнь каждого украинца. Украина,слабая,больная,униженная.Но у нас есть главный козырь - наш президент,он наша вера,надежда,мечта!

Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4995
 показать весь комментарий
 
 
Це,ж,воно непоприколу презервативи з шмарклями надува...
 показать весь комментарий
 
а вон то красное пятно это как от пули калибра 12.7....

Плачу как представлю сколько врагов у нашего Миссии....
Зверобии и Федины всякие только и ждут удобного случая....
 показать весь комментарий
 
 
Влогі "жєланія" краще лишати ,- вологими! Й в снах....
 показать весь комментарий
 
 
Эти недоумки хотят рейтинг на этом поднять, а в итоге его же и похоронят.
 показать весь комментарий
 
за казьонний щот найдеця і стотищ желающих повернуцця
 показать весь комментарий
 
Разрешили въезд (депутаты, министры, чинуши) вот и вперед, у себя принимайте дома или даче. Пусть 14 дней поживут у вас вместе с вашей женой и детьми, а не распространяйте заразу по стране.
 показать весь комментарий
 
 
у нас миллионы живут вне страны. своей экономику похерила радостно, радостно поехали за рубеж, а теперь опять будем радоваться... и ведь это все люди, которые десятилетиями не платили налоги. на ту же самую медицину.... Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8444
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх