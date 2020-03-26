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 Сенат США принял пакет мер на $2 триллиона для преодоления экономических последствий коронавируса

Сенат США 25 марта принял пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере 2 трлн долларов.

Документ получил 90 голосов из 100 при необходимых 60, трансляция заседания шла на сайте верхней палаты Конгресса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

В пятницу за пакет мер должна проголосовать Палата представителей, после чего инициативу должен одобрить президент США Дональд Трамп. Он уже заявил в среду на брифинге, что подпишет этот законопроект. Документ предусматривает выплату пособия по безработице, помощь больницам, содействия бизнесу и отдельным отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.

Как отметил Трамп, законопроект, в частности, предусматривает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение 8,3 млрд долларов на сдерживание распространения пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за гриппа умирают тысячи людей, но мы не "отключаем" страну: американцам нужно идти на работу, - Трамп о коронавирусе

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 69 тыс. случаев заражения коронавируса, умерли 1042 человека. Всего за сутки в мире на коронавирусной инфекцией заболели почти 50 тыс. человек.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: https://censor.net.ua/n3184401
 
   
 Топ комментарии
 
Лукашенко еще круче думает о народе...
Ему править пожизненно...
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ну так у них хоть иногда выбирают Вашингтонов и Рейганов, а у нас уголовников, мародеров и клоунов...
Так что заслуженно...
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- А, что же наша, вЯличайшая до невозможности личность сАврЯмености из города Изогнутый Бивень?
- А но, эта личность, угробив за 9 месяцев экономику страны, теперь выступает в роли актрисы из немецких фильмов для взрослых.
- Это, как?
- А это, как он в Юрмале московитам рассказывал. Готов принять и без всяких табу.
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Ух. Світ котиться у прірву. Якщо це не допоможе, буде повний гаплик світовій економіці.
🤔
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Коронавирус показывает кто есть кто. Без пены, пропаганды, подкупа.
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Трамп думает о своем народе. Второй срок обеспечен.
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Лукашенко еще круче думает о народе...
Ему править пожизненно...
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У нас чем меньше оманский осел вмешивается в жизнь страны тем лучше
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Панамский Мародєр сама чесна людина в Україні..
Отой Зеленский усе спи...здив за 28 років..
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У них всего 6 трлн $ заложили. А у нас Зеленский 100 млн грр выделил.
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ну так у них хоть иногда выбирают Вашингтонов и Рейганов, а у нас уголовников, мародеров и клоунов...
Так что заслуженно...
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США доллары печатают и с 1960 года меняют их на товары со всего мира.
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Богдан Перепелица - мы тоже гривны печатаем сами... -

почему не меняем на товары со всего мира?
Если вы были бы в США, то увидели бы что там фабрик, концернов и заводов понатыканно как тех деревьев в лесу....
Я там бывал не раз...
Может в этом дело?
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За 2 триллиона баксов Украину можно было бы превратить в Швейцарию, если бы даже половину украли и вывезли в Лондон и Куршавель.)
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Нет, не сможет. Содержание Офиса Президента и Коломойского скушают за 1 год всё бабло. Один Ермак сразу себе, помимо мерса, Феррари, бугати, ломборджино дьяволо прикупит. ну и мама одного поца то же любит скорость.
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Путин не боится коронавируса
1. Отменный вкус окружения путина - Жевто-блакитний цвет костюма биозащиты
2. коронавируса на россии нет.... даже не просочится
3. костюм химзащиты стоимостью 300 долларов, разумеется произведен за пределами россии
Сенат США принял пакет мер на $2 триллиона для преодоления экономических последствий коронавируса - Цензор.НЕТ 3233
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Супрун похвалила Германию и Ю.Корею в методах борьбы с короновирусом.
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Супрун все сделала для того, чтобы в Украине боролись с коронавирусом также, как в США, Италии, Испании, Германии.
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Ты с какой планеты ? Супрун развалила все что только можно развалить ...Санстанции их рук дело с 2015 года рехформирована на Нет...О снабжении говорят при януковиче снабжение еще было на расходники .....Или я придумал все ?Все врачи давно уехали на заробитки в ЕС
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Германию не за что хвалить. А азиаты везде оказались эффективными.
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Зеленского узнал, а справа и слева от него, что за люди?
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Давно у окулиста было ?Там что за Пониковскис рояль стоит ?
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Ну не знаю, где вы там Паниковского увидели? А за рояль не спорю, где то стоит, просто в кадр не поместился. Может быть рояль в кустах?
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- А, что же наша, вЯличайшая до невозможности личность сАврЯмености из города Изогнутый Бивень?
- А но, эта личность, угробив за 9 месяцев экономику страны, теперь выступает в роли актрисы из немецких фильмов для взрослых.
- Это, как?
- А это, как он в Юрмале московитам рассказывал. Готов принять и без всяких табу.
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