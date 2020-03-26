 Сенат США принял пакет мер на $2 триллиона для преодоления экономических последствий коронавируса

Документ получил 90 голосов из 100 при необходимых 60, трансляция заседания шла на сайте верхней палаты Конгресса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

В пятницу за пакет мер должна проголосовать Палата представителей, после чего инициативу должен одобрить президент США Дональд Трамп. Он уже заявил в среду на брифинге, что подпишет этот законопроект. Документ предусматривает выплату пособия по безработице, помощь больницам, содействия бизнесу и отдельным отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.

Как отметил Трамп, законопроект, в частности, предусматривает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение 8,3 млрд долларов на сдерживание распространения пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за гриппа умирают тысячи людей, но мы не "отключаем" страну: американцам нужно идти на работу, - Трамп о коронавирусе

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 69 тыс. случаев заражения коронавируса, умерли 1042 человека. Всего за сутки в мире на коронавирусной инфекцией заболели почти 50 тыс. человек.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.