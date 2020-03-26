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 Враг за сутки девять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:

- дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;
- рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 20 мин.

"На дерзкую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил из запрещенного минского договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя - из 82-мм миномета - 15 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

"За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки девять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки девять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184400
 
 
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Нічого, перечекаємо ті обстріли. "В нашем деле главное видержка" (с). Під час пандемії мудрий правитель спокійно рахував би трупи ватніків у тому лепрозорії, а не пхався всюди з платформами і всякими консульт.савєтамі. Рашка зі свого боку вже перекриває всі шпарини з лугандоном, орків з Туреччини відмовилась забирати, пуйло ходить у жовтому скафандрі. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
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что стреляют - задолбали, что нет раненных и... - радует, что дают ответку - вселяет надежду!!
Героям СЛАВА!
НАШИМ ВОИНАМ СЛАВА !!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! У шпиталях вам не солодко, біль пронизує тіла... Ви боролись за Україну, щиро дякую Вам за це!!! Слава Україні!!! Слава Героям!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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