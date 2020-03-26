 Враг за сутки девять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:

- дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;

- в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;

- рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;

- рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 20 мин.

"На дерзкую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил из запрещенного минского договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя - из 82-мм миномета - 15 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

"За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.



