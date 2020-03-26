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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом

В Израиле могут ввести более жесткие ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, введенных мер оказалось недостаточно, ведь количество больных коронавирусом продолжает расти.

"Поэтому я уже говорю вам, что если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, а не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней. Мы делаем все необходимую подготовку - логистическую и юридическую ", - заявил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184398
 
   
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Все одно кільксть буде рости.Потім скажуть,потрібен гіпер карантин.
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не выходите на улицу без маски и перчаток, изолируйте кешь от тела.
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Ці слова Натаньяху говорять, що Ізраїль розглядає короновірус як серйозну загрозу. Це для тих симпатиків Ізраїлю, які говорять, що епідемія не існує.
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Та що він розуміє! Працювати потрібно всім іти - бо колапс і голодні бунти.
Він мабуть зебіл...
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