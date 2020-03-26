 Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, введенных мер оказалось недостаточно, ведь количество больных коронавирусом продолжает расти.

"Поэтому я уже говорю вам, что если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, а не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней. Мы делаем все необходимую подготовку - логистическую и юридическую ", - заявил он.

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