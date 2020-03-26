 Нацсовет ТРВ предлагает вещателям обмениваться контентом во время карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"В то время, когда из-за пандемии критически ограничена возможность как создания, так и покупки контента, чтобы обеспечить украинские телевизионные компании качественными программами и передачами, прежде всего познавательными и положительными по содержанию, предлагается идея создания Базы данных контента, к которой может получить доступ любая телекомпания Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, идею разработал и курирует член Национального совета Максим Оноприенко.

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Чтобы присоединиться к проекту Media Change Ukraine, для начала надо зайти на сайт, зарегистрироваться, получить доступ к контенту, выбрать то, что нужно для эфира, и отправить заявку. После этого менеджер сайта обеспечит контакт с представителями той телекомпании, которая обладает медиапродуктом.

Наполнение Базы данных будут осуществлять сами компании. К проекту уже присоединились телеканалы "TV5" из Запорожья, "Ветер" с Кропивницкого, "Город" и "ТV7 +" из Хмельницкого, "МТВ" из Мариуполя, "34 телеканал" из Днепра, "Центральный телеканал" из Полтавы. Все желающие могут присоединиться к проекту.

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По условиям участия, при регистрации регламентируется право на использование контента без оплаты, без передачи третьим лицам, без использования в сети интернет - только средствами, предусмотренными лицензиями Национального совета на период действующего, установленного центральными органами власти, срока карантина или чрезвычайной ситуации / состояния.

Как отмечают в Нацсовете, пока обмен контентом предлагается реализовать простым и оперативным методом. База еще только начинает наполняться, и система регистрации будет совершенствоваться, чтобы быть максимально удобной для пользователей.

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