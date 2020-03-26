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Все про:ВР (24640) Кравчук Евгения (47)

 Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук

Заседание Верховной Рады Украины могут провести на открытом воздухе, например на стадионе, в связи с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "hromadske".

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" — провести сессию, очевидно уже не в эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - сказала она.

Также Кравчук уточнила, что в субботу, если будет заседание, оно пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты — масками, очками и перчатками. Она напомнила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатов нашей фракции ориентируем на внеочередное заседание Рады в субботу, - "слуга народа" Кравчук

"Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрания депутатов", — объяснила Кравчук.

В то же время она отметила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в частности 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи. Однако с подключением большого количества депутатов, а также с их личной идентификацией все еще есть проблемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3184395
 
 
 Топ комментарии
 
На стадіоні "Насьональ де Чілі"? Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9576
От нащо Україні ця біда?
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только "за", и Пороха выбирайте сразу Пиночетом Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6924
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Костюм защитный, что одел Путин производится в США компанией DuPont de Nemours, Inc., расположенной в Уилмингтоне штата Делавэр, стоимость 300 долларов. Явно подставили. Фуфло предложили.

Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4855
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На стадіоні "Насьональ де Чілі"? Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9576
От нащо Україні ця біда?
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только "за", и Пороха выбирайте сразу Пиночетом Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6924
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Та то для України не біда, а щастя! Я вже починаю думати, що весь той коронавірус - то така хитра спецоперація, щоб усіх цих слуг, прислужників хазяїв їхніх разом на стадіоні зібрати. І потім не випускати років 4 до кінця каденції.
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А потом как с взятками, это на видео не я и рожа не моя! А кто то похожий на меня!
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Костюм защитный, что одел Путин производится в США компанией DuPont de Nemours, Inc., расположенной в Уилмингтоне штата Делавэр, стоимость 300 долларов. Явно подставили. Фуфло предложили.

Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4855
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Ето в той стране где официально нет коронавируса?
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Це ж треба, який зробили спеціальний гіндін.
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У синьо-жовтих кольорах, до речі. Комусь з пуцинської свити не відмовиш у почутті сарказму. 😁
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Президент РФ Владимир Путин, посетивший клинику для больных коронавирусом в Коммунарке, был одет в жёлтый защитный костюм. Стоимость костюма составляет 2727 рублей, об этом свидетельствуют данные с сайта магазина спецодежды «Техноавиа».
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У входа на стадион: - Мальчик, ты где такой дорогой билет достал?
- Папа купил.
- А сам-то он где?
- Дома, билет ищет...
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Зібрання більше ніж десяти людей заборонені
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Ні збирайтеся без масок і рукавичок. Побільше поцілунків та обнімашок.
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а не проще ли перебить черенками от лопат заразных коллег Шахова из продажной "Довиры" Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3522
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Хоть на время епидемии оставьте украинцев в покое от своих законов
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Шоу продолжается.

В цирке наконец проведите свое представление, ублюдки зеленые.
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ох зелегавно....петро вас по полочкам ..да в кашолад...да в липецк...да по марадерству в армию днр
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заседание цирка на стадионе ? - это феерично
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а может на Майдане, заодно и отчитаетесь перед народом, а народ гильотину подкатит, надо разобраться кто маски во время эпидемии продал, почему тарифы не снизились, т д))
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*****...Давайте уже сразу в морге !!! Народ ваш выбор одобряет...
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Стадион - хорошая идея ! А на трибунах будут болельщики...
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Стадіон чи великий концертний зал?

Емм, а у нас є великий концертний зал під відкритим небом?? Співоче поле, чи що?
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На линии фронта проведите заседание где уже 6- й год соблюдается устойчивое перемирие
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Стадион, так стадион. Только рейтинг клоуна это не поднимет. И куда это подевалась толпа свидетелей воскресения голобородько? Вы сейчас, через год уже 40%-тные. Посмотрим, какой рейтинг у клоуна будет еще через год. А в конце сравним с рейтингом Порошенко в 2019м.
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На стадион-гуд! А кто баранов по головам считать будет? И травку искусственную пощипать смогут.
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Власть должна показывать сейчас пример мужества а они бояться как мелкие сучки...
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