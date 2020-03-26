 Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "hromadske".

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" — провести сессию, очевидно уже не в эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - сказала она.

Также Кравчук уточнила, что в субботу, если будет заседание, оно пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты — масками, очками и перчатками. Она напомнила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

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"Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрания депутатов", — объяснила Кравчук.

В то же время она отметила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в частности 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи. Однако с подключением большого количества депутатов, а также с их личной идентификацией все еще есть проблемы.