 20 украинцев заболели за границей коронавирусом и проходят там лечение, 160 - находятся на карантине, - МИД

Об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе по состоянию на 20:00 25 марта, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки количество украинцев, которые лечатся за границей от коронавируса, возросло с 18 до 20 человек.Они проходят лечение в таких странах: пятеро - в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, ОАЭ, и по одному - в Испании, Нидерландах, США, Нигерии и на Сейшельских островах.

Количество граждан Украины, находящихся на карантине за рубежом, увеличилось с 152 до 160 человек. Речь идет о таких странах: 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 8 в Нигерии, 7 в Германии, трое - в Объединенных Арабских Эмиратах, двое - в Соединенных штатах Америки, двое - в Австралии, двое - в Молдове, по одному - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и Бельгии.

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6 украинцев выздоровели: четверо - в Японии, один - в Италии и один - в Польше. Трое украинок умерли в Италии.