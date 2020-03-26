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 В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, - областной штаб для борьбы с коронавирусом

Состоянием на 22.45 среды, 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвержденных 15 случаев COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины", по состоянию на 22.45 25 марта в области зарегистрировали 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19! 1 случай - летальный", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по информации Центра общественного здоровья состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно было подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19. В том числе в Тернопольской области - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный).

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Источник: https://censor.net.ua/n3184393
 
 
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выделели 15 тестов и все ++++....ваш ******** 3 дня назад видосик скинул...с китая лям тестов едит....не доехали????
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Тестов виділили багато, але захворюваність мізерна і тому лише 15 випадків і тільки один з них летальний! Карантин потрібно відміняти!
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100 рублей не получишь...с понедельника заводи...е или а или о
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Насчёт эффективности карантина, так получилось что мой ребёнок дней десять назад заболел, кашель и небольшая температура. Пошли к врачу, выписали антибиотик, короновирус не подозревали. Прошло десять дней, ребёнок выздоровел, сегодня жена пошла закрыла больничный, какое же было её удивление когда в поликлинике, в которой ранее нельзя было пропихнуться от мам с детьми. никого не было. Врач наша знакомая сказала, что из-за карантина по коронавирусу снизилось количество обращений и по поводу других вирусных заболеваний даже по телефону. То есть как бы там ни было, а карантин действует, меньше контактов в садах и школах. Если будем придерживаться карантина и масочного режима в общественных помещениях и транспорте, то судя по всему вспышки не будет. Единственное, насколько долго продлят карантин и не будут ли люди голодать, без работы и денег. По сути надо будет когда-то помалу разрешать работать с соблюдением мер предосторожности.
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Люди бояться що їх запруть в інфекціонку.
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"Судя по всему" слишком слабый аргумент, чтобы рисковать здоровьем всей страны с населением 40 млн человек. Врачи, доктора наук, биологи-вирусологи всех технологически продвинутых и не только стран таких как США, Китай, Великобритания, Германия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Канада и т.д. и т.п. говорят, что в условиях, когда не существует вакцины-прививки от нового вируса, лучшая защита - самоизоляция/карантин. Но карантин очень долго тоже не сможет держаться. Рано или поздно у людей закончатся деньги. Исходить из логики "судя по всему" всё равно что играть в русскую рулетку. Судя по всему довело до того, что в Италии умирает по 600-700 человек в день.
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Данные от МОЗ множте на 10 каждый день
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Почаевская лавра выведет Тернопольщину в лидеры по коронавирусу.Паломники в Почаев из Молдавии- лидеры в Молдавии
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да там рассадник всего негатива.."монахов" тамошних проверять нужно кто они и откуда взялись там, заодно и на адекватность не мешало бы .....был бы "директором", закрыл бы давно эту "Лавру" насквозь ватную.. В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, - областной штаб для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2338
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Вы думаете на СНБО решают как помочь народу сейчас ? Примерно так : смотрят в каких городах есть катки
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аааааааааааааааааа фсе москоли умрут...и зебобики(инфа 120%).. ааааааааааааааааааааааа
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