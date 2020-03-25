 Случаев мародерства в Киеве нет, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт столичный городской голова Виталий Кличко.
"Случаев мародерства нет на сегодняшний день, и мы делаем все превентивно для того, чтобы их не было", - сказал Кличко.
Он добавил, что связывает заявление начальника полиции города Киева Андрея Крищенко о необходимости введения в столице комендантского часа с желанием правоохранителей в любых обстоятельствах обеспечить порядок на улицах.
Скоро так и про погромы скажет, когда начнется мародерство...
"киевляне забили лопатами пациентов ВИП палат в эпидимических госпиталях"
оно же будет и последним
- будут
еще пару недель карантина - и понеслась пиз..а по кочкам... виталька, ваша проблема в том, что вы живете в космосе, как бы скоро вас не вернули на грешную землю
Киев, 2020 год, вся власть в одних руках, власть создала панические настроения, уже идут разговоры о том, что нужно вводить комендантский час. А ***** такая власть нужна?
ЗЕкоманда- не лохи
VIP палати забажали
Ось такі у "слуг"-понти!
"Как можно настолько ненавидеть свой собственный народ. Те мародерствовали на войне, эти - на пандемии и медикаментах
Где во время эпидемии (пандемии) полностью опустошают Укргосрезерв и тотально скупают все маски, перчатки, спецодежду, антисептикити и спирт. И все это знают. При этом, ни Президент, ни РНБО, ни СБУ, МВД, Генпрокуратра, НАБУ, САП и ГБР вместе взятые ВООБЩЕ НИКАК НА ЭТО НЕ РЕАГИРУЮТ. Всем видимо пох. Они делают умный вид, что ничего не произошло. Хотя, совершенно очевидно, что подобную операцию невозможно было провернуть без серьёзной крыши на самом высоком уровне.
Страна мародеров и спекулянтов, безнравственных чиновников и ахреневших политиков, профессиональных предателей и циничных бездарей. Новые мордашки скурвились ещё быстрее, чем предыдущие старые лица. Так ещё и бездарны и никчёмны.
В общем, Иногда очень хочется вернуть на время смертную казнь. Или пожизненное с конфискацией всего до десятого поколения." - Дмитрий Спивак
как Киев обеспечивает лечение тех, кого скромно шифруют "особами, до яких здыйснюэться державна охорона"
Лозунг дня: первоочередная задача для медиков - обеспечение комфортного лечения "осіб..."
Сайт КМДА
https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF
ты убогий, никчемный говномэр.
будет организовывать ликвидацию заразившихся, чтобы вип коечники себя уверенно чухали
может одел бы киев в маски ?
нельзя было в гостиницы селить возвращающихся ?
хотя конечно нельзя
ничего нельзя
только врать можно