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Все про:Кличко (2844) мародерство (241)

 Случаев мародерства в Киеве нет, - Кличко

В Киеве по состоянию на среду, 25 марта, случаев мародерства не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт столичный городской голова Виталий Кличко.

"Случаев мародерства нет на сегодняшний день, и мы делаем все превентивно для того, чтобы их не было", - сказал Кличко.

Он добавил, что связывает заявление начальника полиции города Киева Андрея Крищенко о необходимости введения в столице комендантского часа с желанием правоохранителей в любых обстоятельствах обеспечить порядок на улицах.

Также читайте: 24 человека привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3184391
 
 
 Топ комментарии
 
А теперь смотрите... 2014 год, Киев, три или четыре дня на улице ни одного мента, и ни одного случая марадерства, потому что люди несмотря на полный паралич власти и отсутствие какого-либо контроля не имели панических настроений.

Киев, 2020 год, вся власть в одних руках, власть создала панические настроения, уже идут разговоры о том, что нужно вводить комендантский час. А нахуя такая власть нужна?
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А вип-палаты во время эпидемии - это не мародерство?
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но Кличко об этом уже заговорил....

Скоро так и про погромы скажет, когда начнется мародерство...
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Під час війни корупція прирівнюється до мародерства!
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Лео Кот Якщо людям не буде що їсти.Будуть грабувати багаті палаци і ТРЦ і ніяка охорона не допоможе.
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В Даунєцкє "Метро" розмародерили моментально.
Випадків мародерства в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 681
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а как же маски? а как же антисептики? мародерство типичное!
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НА ФОНЕ МАРОДЕРСТВА КОТОРЫМ НАША БЫДЛО-ЭЛИТА ЗАНИМАЕТСЯ ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ ТО ЭТО ВСЕ ПЫЛЬ
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первое мародерство будет:
"киевляне забили лопатами пациентов ВИП палат в эпидимических госпиталях" Випадків мародерства в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 8601

оно же будет и последним
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- у вас случаи марадерства были? - нет
- будут

еще пару недель карантина - и понеслась пиз..а по кочкам... виталька, ваша проблема в том, что вы живете в космосе, как бы скоро вас не вернули на грешную землю
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появление "случаев" зависит от того в каком месте и кто мародёрит в Киеве...
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А вип-палаты во время эпидемии - это не мародерство?
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это кличко с зеленским показывают, что они не лохи
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Справа мега інтелектуал Клячко?😂
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Клічко у порівнянні з Бубачкой- Цицерон!
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Вас не удивляет, что ТОЛЬКО КЛИЧКО В МАСКЕ?
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Значит он умнее, чем идиоты на снимке.
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Тут вот в чем вопрос, бежать то им некуда. Всё в одной лодке оказались
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Кияни до речі насміхали над селянами і казали селюки,бидло і тд.От і подивимось,як Київ прожеве без села.Якщо звісно це місто повністю перекриють.
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проживет нормально. Селюкам надо кудато хавку продавать чтобы на что-то жить, поэтому будет в Киеве хавка всегда.
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А теперь смотрите... 2014 год, Киев, три или четыре дня на улице ни одного мента, и ни одного случая марадерства, потому что люди несмотря на полный паралич власти и отсутствие какого-либо контроля не имели панических настроений.

Киев, 2020 год, вся власть в одних руках, власть создала панические настроения, уже идут разговоры о том, что нужно вводить комендантский час. А ***** такая власть нужна?
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Ну новый вирус без вакцины, без иммунитета, наводит больше паники и страха, чем революция. Паника сейчас во многих государствах мира, не только ведь в Украине. Хорошо что пока нет тотальной паники, как бывает в фильмах про апокалипсис. Надеюсь до этого не дойдёт.
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ЗЕкоманда- марадьори
ЗЕкоманда- не лохи
VIP палати забажали
Ось такі у "слуг"-понти!
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Подивимось, чи так само не буде мародерства у завтрашньому дні. Точніше, його може не тільки лише не бути, це якщо вже так ребром ставити питання, ніби начебто мародерство.
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С@ки! Я другой такой страны не знаю
"Как можно настолько ненавидеть свой собственный народ. Те мародерствовали на войне, эти - на пандемии и медикаментах
Где во время эпидемии (пандемии) полностью опустошают Укргосрезерв и тотально скупают все маски, перчатки, спецодежду, антисептикити и спирт. И все это знают. При этом, ни Президент, ни РНБО, ни СБУ, МВД, Генпрокуратра, НАБУ, САП и ГБР вместе взятые ВООБЩЕ НИКАК НА ЭТО НЕ РЕАГИРУЮТ. Всем видимо пох. Они делают умный вид, что ничего не произошло. Хотя, совершенно очевидно, что подобную операцию невозможно было провернуть без серьёзной крыши на самом высоком уровне.

Страна мародеров и спекулянтов, безнравственных чиновников и ахреневших политиков, профессиональных предателей и циничных бездарей. Новые мордашки скурвились ещё быстрее, чем предыдущие старые лица. Так ещё и бездарны и никчёмны.
В общем, Иногда очень хочется вернуть на время смертную казнь. Или пожизненное с конфискацией всего до десятого поколения." - Дмитрий Спивак
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В список "достижений" следует добавить,
как Киев обеспечивает лечение тех, кого скромно шифруют "особами, до яких здыйснюэться державна охорона"
Лозунг дня: первоочередная задача для медиков - обеспечение комфортного лечения "осіб..."
Сайт КМДА
https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF
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пздц...я так понял что боярям ВСЕ в первую очередь - а больных холопов будут сразу в крематорий отвозить еще живыми !? да ***... понавыбрали себе Слуг... Випадків мародерства в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 7047
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ага. Кличко морозится "не так поняли"
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Кожен народ має таку владу, яку заслуговує. Аксіома.
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Мой Народ провел 2 Майдана и седьмой год кацапопсов крошит на Донбассе - и Он заслужил эту власть !???
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Ага. Только домушники переключились с квартир на пустующие офисы.
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Вопрос не о профессионалах , вопрос о народе и погромах магазинов.
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Тут, увы, нужно быть готовым ко всему. Иметь тревожный комплект, еду на 3 дня, оружие. Желательно, машину и топливо.
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виталик, не позорься... твое невнятное мычание в эфире уже просто достало ..
ты убогий, никчемный говномэр.
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Рано для мародёрства, ещё 2-3 недели. Как не за что, будет есть, так и начнётся. А пока число заболевших ещё 145 , рано! после 6000 начнётся, отдельныё случаи, вангую.
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Сегодня ВИП-палаты для лечения "лучших людей" во время эпидемии - не мародерство?
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Це законе мародерство, завжди так було))
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Пока не поздно посмотрите не вернулись ли ваши соседи из заробиток ...Если вы живете рядом то дешевле новую дверь прорубить в стене в обход
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Класс,это такая встряска для мира,рабы поломались для обесбечения прекрасной жизни элиты
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Значит сейф оружейний будет открит круглосуточно..
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Влада в Україні займається мародерством вже 6 років.
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-На какие средства , профессор , вы купили мешок гречки в Ашане ?
Випадків мародерства в Києві немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 7151

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похоже кличко рискует быть предводителем расстрельной комады,
будет организовывать ликвидацию заразившихся, чтобы вип коечники себя уверенно чухали
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дурня более подходящего тяжелее найти
может одел бы киев в маски ?
нельзя было в гостиницы селить возвращающихся ?
хотя конечно нельзя
ничего нельзя
только врать можно
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Главный мородёр отрапортавал что "в Багдаде всё спокойно"
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вот шутки шутками, но в блокадном %енинграде "Бадаевские склады" разбомбили 8 сентября, а первые случаи канибализма зарегистрированы в начале ноября.
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