 Случаев мародерства в Киеве нет, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт столичный городской голова Виталий Кличко.

"Случаев мародерства нет на сегодняшний день, и мы делаем все превентивно для того, чтобы их не было", - сказал Кличко.

Он добавил, что связывает заявление начальника полиции города Киева Андрея Крищенко о необходимости введения в столице комендантского часа с желанием правоохранителей в любых обстоятельствах обеспечить порядок на улицах.

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