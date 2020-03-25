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 На Харьковщине 1 подтвержденное подозрение на COVID-19, 10 человек, нарушившие режим самоизоляции, - в розыске

По состоянию на вечер 25 марта в Харьковской области зарегистрировано одно подтвержденное подозрение на COVID-19.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота, инфрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть одно подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове. Он не учитывается, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве. Если там будет подтвержден этот случай, тогда он будет учитываться уже за Харьковской областью... Подозрение официально уже зарегистрировано и направлено в отчетности в город Киев", - сказала Махота в эфире UA:Харків в среду вечером.

Она сообщила также, что сейчас более 200 человек, вернувшихся недавно из-за границы, подписали информированное согласие и находятся на самоизоляции, еще 10 человек, которые должны находиться в самоизоляции, - в розыске.

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"10 человек на сегодняшний день находится в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота.

Источник: https://censor.net.ua/n3184389
 
 
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Що тут коментувати... однi матюки на адресу Банкова 11.
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Вот вам весь х.й до копейки. Нехер было этих шарамыг тащить сюда в Украину. Мало того что заразу притащили, так еще и бегай за ними. Найти и расстрелять
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Вы уважаемый думайте прежде чем писать!
"Этоженашиграждане" - стрелять не эффективно, патроны нынче нужно прибкркчь для ЗЕленых...
сжечь - самое оно!
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Фамилии и фото на все экраны - этих ублюдков должны узнавать на улице и тыкать в них пальцами ( а лучше палками ).
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Эти дебилы реально верили, что люди будут соблюдать самоизоляцию? Какими конченными надо быть..

Какими конченными дважды надо быть, чтобы свозить этих людей из-за границы...
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Митниця не пускає в Україну апарати штучної вентиляції легень та вимагає ПДВ, всупереч рішенню уряду
"Всё легально" - бородатый хипстер (с)
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Ну, Харько, в почином! переполненные маршрутки, тролейбусы и автобусы - будет жесть!
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Іще ці формалісти! краще б так прискіпливо тестували усіх укро-туристо і заробітчано! І для економіки не страшно і для людей було б набагато легше
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Правовой нигилизм -характерная черта лучших украинских граждан.Я ими пишаюсь..Мафия- бессмертна.САми смогут заразить тыщ 5.Как мухи заразу разносят.
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Бубочкин піар дорого коштуватиме Україні.
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Эта власть все сделала через сраку. Неучи и дилетанты. Разосрали все на свете и выпустили потенциальных носителей бродить по стране. Минимум что надо впаять всей этой власти - это пожизненное
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Диппеляию Нефедову. Может на человека станет похож.
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Диппеляцю Нефедову. Может на человека станет похож.
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