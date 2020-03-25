 На Харьковщине 1 подтвержденное подозрение на COVID-19, 10 человек, нарушившие режим самоизоляции, - в розыске

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота, инфрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть одно подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове. Он не учитывается, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве. Если там будет подтвержден этот случай, тогда он будет учитываться уже за Харьковской областью... Подозрение официально уже зарегистрировано и направлено в отчетности в город Киев", - сказала Махота в эфире UA:Харків в среду вечером.

Она сообщила также, что сейчас более 200 человек, вернувшихся недавно из-за границы, подписали информированное согласие и находятся на самоизоляции, еще 10 человек, которые должны находиться в самоизоляции, - в розыске.

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"10 человек на сегодняшний день находится в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота.