 На Харьковщине 1 подтвержденное подозрение на COVID-19, 10 человек, нарушившие режим самоизоляции, - в розыске

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота, инфрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть одно подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове. Он не учитывается, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве. Если там будет подтвержден этот случай, тогда он будет учитываться уже за Харьковской областью... Подозрение официально уже зарегистрировано и направлено в отчетности в город Киев", - сказала Махота в эфире UA:Харків в среду вечером.
Она сообщила также, что сейчас более 200 человек, вернувшихся недавно из-за границы, подписали информированное согласие и находятся на самоизоляции, еще 10 человек, которые должны находиться в самоизоляции, - в розыске.
"10 человек на сегодняшний день находится в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота.
"Этоженашиграждане" - стрелять не эффективно, патроны нынче нужно прибкркчь для ЗЕленых...
сжечь - самое оно!
Какими конченными дважды надо быть, чтобы свозить этих людей из-за границы...
"Всё легально" - бородатый хипстер (с)