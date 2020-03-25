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Все про:Зеленский (4998) СБУ (14489)

 Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского управления СБУ и назначил начальников управлений на Черниговщине и Сумщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ он подписал в среду, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, Зеленский в среду своим указом уволил назначенного в сентябре 2019 года начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова - начальником управления СБУ в Черниговской области.

Еще своим указом в среду Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной – заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184388
 
 
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Елена Райзнер - с каких это пор он с наркомана превратился в гея?

Вы уверенны...?
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Елена, зачем фантазии свои эротические на людях озвучивать. Мендель не подвинется.
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@svecha62


Кабмін
тимчасово поклав виконання обов'язків міністерки освіти на Любомиру Мандзій,
доньку скандального священника УПЦ МП на Львівщині Степана Хомина.
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