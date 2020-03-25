 Медицинская система Украины не готова к лечению, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук Минздрава, с таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.
"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - заявил он.
Ситуация с корью и туберкулёзом - в сотни раз хуже.
Зєлю геть.
Кстати, Вань, звонил утром баканову, он говорит, что ты шпионишь в пользу Пхеньяна и Куала Лампур...Вань, сдавайся по-хорошему
Зєлю геть. Дострокові. Люди обрали собі чергового російського шпигуна в лідери.
И не просто отставкой, а как там было сказано? - «Пришла весна, пора сажать!»
Ничего не можешь сделать - иди нах и не морочь никому голову.
Для начала надо хотя бы ввести запрет на продажу лекарств, убивающих иммунитет, типо для лечения гипертонии и заменить безвредными аналогами.
С этим связаны почти все случаи пневмонии и осложнений.
Но от этого ж пострадает медицинская мафия, а на людей вы ложили.
"Наполягаю на створенні в міністерстві.." А ти хто? Щеня зеленої наволочі? Створюй, ****.
"Якщо будуть заважати.." Ти при своєму розумі, хЕрург? Хто заважає? Заважають красти?
Де ця тварюка була раніше? Де превентивні заходи?
Воно масочку на шию натягнуло...
Це все тому, що укробидло, вважає, що керувати у державі може кожний. Клоун, лікар, дружбани... Мусите відпокутувати.
США виділили 2 ******** баксів на боротьбу із заразою. А ваша зєлє-шобла повертає банк Кало-мойскому, положила країну і приступила до геноциду українського народу...
Я про ситуацию с блокировкой закупок лекарств в Украину, пока не назначат на должность его доверенного человека с криминальной историей!
Здається мені, що хтось, з цих двох , або государство у обличчі мінистра охорони здоров'я ,або государство ,яке замовило соціальну ракламу з кожного утюга та микрохвильовки, 3,14ЗДЯТЬ!!! Обидва? Чи хтось таки правду каже???