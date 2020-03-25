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 Медицинская система Украины не готова к лечению, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный фейсбук Минздрава, с таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.

"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которые стремительно распространяются. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3184386
 
 
 Топ комментарии
 
Так предпринимай меры, ты министр или разводитель паники среди домохозяек?
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идиот, может он хороший хирург, сварщики тоже хорошие бывают, но космический идиот
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Да никто не готов к лечению! Весь гребаный мир не готов к лечению! Потому что нельзя быть постоянно готовым к пандемии, как нельзя быть постоянно готовым к войне - весь бюджет на это уйдет...
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Коли сериш не знімаючи штані, то рано, чи пізно, екзаменатор тебе тупо не пустить на здачу іспитів. Маски де, Мартін? Яких було по 10 шт. на кожного українця до епідемії? Продали? А гроші по кишеням? І ніхто за це не покараний? За кого голосував, Мартіне?
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Хватит над нами издеваться, Вы ввели в Украине ЧС, я долго думал что за бумбон у него на шее красный, пока не понял что это маска, возьмите любого врача эпидемиолога который сможет организовать работу медучреждений в условиях пандемии, нам сейчас ненужны реформы здравоохранения, нам ненужны Ваш распилил бюджета МОЗ, нам нужен специалист который благодаря своим знаниям сможет организовать работу медучреждений в тех страшных реалиях который на данный момент есть. Дай ему Бог много лет здоровья, но на него смотришь и понимаешь что будущего нет...
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ну так строить больницы прикажи! ИВЛ закупайте и можно наладить производство! Тесты тоже сделали наши ученые и нужно их больше делать! От того, что не готовы, здоровей не станешь! Надо не балаболить, что все пропало и мы все умрем, а надо делать все, что возможно сделать! Если не может делать ничего, то нафиг он надо вообще на этом посту???
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А что нужно делать ? Заболевших - несколько десятков человек.
Ситуация с корью и туберкулёзом - в сотни раз хуже.
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Ти диви, не пройшло й тижня, а він вже все зрозумів.
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Наверно сейчас Супрун благодарит Бога за то что ее пнули с должности. Да и Порошенко думаю рад что не остался.
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Если бы Порошенко остался, не было бы никакой "пандемии".
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а земля бы не наскочила на небесную твердь!!! Медична система України не готова до лікування, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5409
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Нема ніякої різниці між Пєцею і Зєлею. Обоє - російські шпигуни.
Зєлю геть.
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Но зеленый евроукраинец немного пошпигунистее, признай, Вано...
Кстати, Вань, звонил утром баканову, он говорит, что ты шпионишь в пользу Пхеньяна и Куала Лампур...Вань, сдавайся по-хорошему
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Ну ЗЕшмаркля не шпигун а "прасто расейський жид", і стільки херні скільки воно накоїло за 11 місяців Пороху не вдалося за п'ять років наробити
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не, не , Ваня! Ты кончай! Рукописи не горят! Интернет помнит как ты за писюниста рубашонку на впалой груди рвал!
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Ваня хамелеон, в полете переобулся называется. Скоро Татьяна Лайф и другие безпринцыпные зебилы присоединятся.
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С Супрун в Министерстве Здравоохранения в такие часы, все бы чувствовали в стране более уверенно. Лучше министра у нас за последние годы не было. Она наверное была единственной, кто не дала взятки премьеру. Потому её даже министром не утвердили.
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Да. она уверенно уничтожила украинскую медицину перед эпидемией. Для геноцида самое то. Вы, видимо, давно уже не украинский гражданин?
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Вы в зеркало посмотрелись? Сребреники поперек горла не стали еще? Ничего, станут. Лично я верю в Бога и искренне верю, что всех, поддерживающих геноцидную Супрун, он накажет. Она на несколько лет лишила медобслуживания не только взрослых, но и всех детей Украины. Теперь вступаем в эпидемию с хрен знает каким иммунитетом. Такое никакими богами не прощается.
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ну да парашенка бы коронавирус забил мовой, томосом, молитвой
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Паша, "бы" не катит, оставь долболобам '95... как было БЫ при Порохе уже никогда не узнаем. А вот как оно при кловане вовке - на тебе, любуйся... а если слеп, баканову позвони...
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Как не готова? А реформы? Я думаю пора привлекать ВСЕХ кто привел к неготовности( ведь за ней МАССОВАЯ смертность,а это УГОЛОВНО наказуемое деяние) ВСЕХ реформаторов( начиная с премьер министров,кабинетов министров,депутатов,принимавших законы в ТЮРЬМУ.
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При чем тут реформа? Медицина и без реформы была негодная, еже хуже, чем сейчас
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Дякую, дуже дякую, пане міністре, заспокоїв
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В Дніпрі медицинських масок досі нема в аптеках. Навіщо треба такий міністр охорони здоров'я, якщо під час распіраторної епідемії в аптеках навіть масок нема?
Зєлю геть. Дострокові. Люди обрали собі чергового російського шпигуна в лідери.
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Надеюсь настанет время, когда молодая команда ответит за свои действия.
И не просто отставкой, а как там было сказано? - «Пришла весна, пора сажать!»
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Не, ну не дурак?
Ничего не можешь сделать - иди нах и не морочь никому голову.
Для начала надо хотя бы ввести запрет на продажу лекарств, убивающих иммунитет, типо для лечения гипертонии и заменить безвредными аналогами.
С этим связаны почти все случаи пневмонии и осложнений.

Но от этого ж пострадает медицинская мафия, а на людей вы ложили.
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Х.. вас, клоунів, розбере. То весь час по ящику розповідають, що наша медицина готова до епідемії,тепер кажуть:не готова.
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Наверное не нашел другого способа уйти в отставку, кроме как полностью опровергнуть заверения клоуна
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Приходит начальник прокатного цеха к директору завода и говорит: "Александр Иванович, я всегда вам говорил правду, никогда не врал, наш прокатный цех не готов прокатывать сталь, потому что не готов, я не виноват, но я не вру, я не дебил". И что будет после этого? Полетит этот начальник цеха, как фанера
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Надіюсь тепер всім стало зрозуміло хто у нас Доктор СМЕРТЬ?? Ємець!! Медична система України не готова до лікування, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5356
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Їхав - плакав, срав - балакав.
"Наполягаю на створенні в міністерстві.." А ти хто? Щеня зеленої наволочі? Створюй, ****.
"Якщо будуть заважати.." Ти при своєму розумі, хЕрург? Хто заважає? Заважають красти?
Де ця тварюка була раніше? Де превентивні заходи?
Воно масочку на шию натягнуло...
Це все тому, що укробидло, вважає, що керувати у державі може кожний. Клоун, лікар, дружбани... Мусите відпокутувати.
США виділили 2 ******** баксів на боротьбу із заразою. А ваша зєлє-шобла повертає банк Кало-мойскому, положила країну і приступила до геноциду українського народу...
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Вот смотрю я на Емца и почему-то с теплотой вспоминаю Уляну, при виде Шмыгаля аналогично думаю про Гройсмана. Про Зелю я вообще молчу... Интересно это я один такой?
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Я уже и Хама не таким сильным мудаком считаю , а его Анна АХМЕТОВА , по сравнению с умственным потенциалом Осла Оманского , так просто невинная детская оговорка.
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Осёл ни одной книги за жизнь не прочитал. А если бы ему хотя бы мама в детстве украинские народные сказки почитала, то он что то бы знал про украинский менталитет.
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Ну да, особенно если завезти около 80000 из зараженных стран и без карантина всех отпустить по своим домам заражать всех вокруг..
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Так все страны своих людей возвращают, но зеленые гниды маски еще пару недель назад продавали за границу и уверен никто за это не ответит.
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Никто в этом не сомневается, просто такие заявления - это трусливый способ снять с себя ответственность, чем делать громкие заявления, если считаешь, что толку от тебя никагого, то подавай в отставку!
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Заберіть цього ідіота від ефіру, крім паніки він нічого путнього не робить.
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а почему президент не соизволит со своей командой посетить больных? Бубочка в полкопейки стала? А как же обещания про НЕ обнищание? Скоки сейчас осталось в казне? А скоки попередник передал? Просрали усе! Посевная видимо будет ранее намеченого.. Только вот за бездействие(как и за свои некомпетентные деяния) власть обязана отвечать в полном объеме. Эти выродки обязаны перед народом Украины ответить не заменой одного идиота на другого и не посадками стрелочников(если до этого дойдет), а своими яйцами.
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Проблема в том , что у Осла Оманского яиц нет , как и мозгов .
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А где грандиозная медицинская реформа от Супрун?
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Год уже прошел , так что давно пора Ослу Оманскому готовить третий конверт , первый когда все валят на предыдущую власть уже давно не действует.
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Насколько я понял, этот министр сам не готов лечить, поскольку ставит свои личные финансовые и кадровые интересы выше жизней украинцев.
Я про ситуацию с блокировкой закупок лекарств в Украину, пока не назначат на должность его доверенного человека с криминальной историей!
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Население всю жизнь платило и платит налоги, получает мизерную зарплату, еле сводит концы с концами. А когда пришла трудная пора то оказалось что у нас нет армии ( что бы защититься от внешней агрессии), нет медицины ( что бы бороться с пандемией). Вот так вот. За то есть яхты, особняки, личные самолеты, миллиардеры и миллионеры, которые только "зарабатывают" в Украине а живут, учатся, отдыхают, лечатся и т.д. за границей. ( хотя о чем это я.. мы это все и так прекрасно знали, и то что армии у нас нет и медицины, а уже и образования, а скоро и жкх.)
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молодец, ильюшка и обязательно сообщи об этом хорошковскому, шахову, рудыку. зачем тваринок мучать, пущай дома копытки пакуют.
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Пане міністр, а місяць назад були готові ...
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Как интересно, ехал на работу слушал радио, в числе прочей воды в социальной рекламе заказанной государством, звучало такое: ""якщо в Вас температура вище 38 та важко дихати, терміново викликайте швидку (сподіваюсь не швидку Настю Медична система України не готова до лікування, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6415 ) УКРАЇНА ГОТОВА ДО ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ!" Прохання особливу увагу звернути на останню фразу!

Здається мені, що хтось, з цих двох , або государство у обличчі мінистра охорони здоров'я ,або государство ,яке замовило соціальну ракламу з кожного утюга та микрохвильовки, 3,14ЗДЯТЬ!!! Обидва? Чи хтось таки правду каже???
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НИКАКАЯ страна в мире не имеет здравоохранения, которое сможет одновременно лечить 70% населения. Так понятно? Больничная койка планируются на тысячи населения, а не для КАЖДОГО!
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