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 Институт молекулярной биологии может выпускать наборы на 10 тысяч тестов на COVID-19 за неделю, весь вопрос в финансировании, - замглавы МОН Полюхович

Первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович после посещения Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины рассказал, как продвигается запуск процесса изготовления украинских тест-систем для диагностики COVID-19.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook чиновника.

"Главная проблема, на которой надо сосредоточиться ближайшее время, - это запуск масштабного производства украинских тест-систем для диагностики COVID-19. Сегодня по поручению премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Вадимом Пристайко посетили Институт молекулярной биологии и генетики НАН, где пообщались с руководством и учеными. Они рассказали, что сейчас в Институте разработана, изготовлена ​​и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 гривен, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 гривен. Сейчас Институт получил 350 тысяч гривен от государства и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья МЗ", - сообщил Полюхович.

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Он отметил, что менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений, а за 10-12 дней - на 50 тысяч.

"Главное, что для этого нужно - деньги. Мы должны инвестировать в нашу науку и обеспечить эффективную защиту украинцев. Масштабное изготовление и использование тест-систем также позволит нам быть независимыми от иностранных производителей, сэкономить на стоимости систем и их доставке, быстро производить необходимое количество систем в зависимости от эпидемиологической ситуации. Еще одна проблема: по словам ученых, вирус сильно мутирует. Это также нужно учитывать при изготовлении тест-систем", - рассказал чиновник.

По его словам, Институт молекулярной биологии и генетики создал такой тест, в котором можно достаточно быстро учесть процесс мутаций.

"Ученые гарантируют, что на это нужно только день, тогда как в зарубежных разработках речь идет о неделе", - сказал представитель Минобразования.

Институт молекулярной биологии может выпускать наборы на 10 тысяч тестов на COVID-19 за неделю, весь вопрос в финансировании, - замглавы МОН Полюхович 01

Напомним, сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.

Также читайте: Институт молекулярной биологии только вчера получил незначительное финансирование для создания и производства тест-систем для диагностики коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3184385
 
 
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продать мерс ермака-на неделю денех должно хватить
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продать мерс ермака-на неделю денех должно хватить
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И снизить зарплаты.Крадешь,берешь взятку-тюрьма,а не зарплата.
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зачем?отдать ученым на химикаты и зарплаты.
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щас, ЗЕльоноє пробелькоче як косміческіє кораблі бороздят всєленную, всьо чікі-пікі і больним вірусом Скалецька буде особисто роздавати кондоми
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Этого финансирования не будет никогда.Будут только высокие зарплаты чинушам.С этим,как показала беда,надо бороться.И чтобы не крал-тюрьма,а не зарплата.Эти твари умудрились даже необходимые элементарные средства защиты продать,а не отдать людям.Они нам враги,а не власть.
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Должно хватить всем. Есть где-то 9 750 000 штук.
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ЗАТО У РЮКЗАКОВА НЄТ ПРОБЛЄМ С ПОКУПКОЙ НХ НЄНУЖНИХ ВЄРТОЛЬОТОВ, АВТОМОБІЛЄЙ, САМОЛЬОТОВ, КАТЄРОВ.
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А есть доказательства эффективности этих тестов?
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а ти вважаєш що в Україні одні барани ...у нас барани тільки у держструктурах ...туди відбір самих безмізких ...причому останні років 25 тільки таких і беруть судячи зі стану держави
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Ні не вважаю, але спочатку мають бути докази ефективності, а потім можна фінансувати. Так у всіх країнах
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а давай встроїмо випробовування регістрації і ліцензування ...ну так щоб під Новий рік встигли (якщо "занесуть" звісно) ...тести це не лікування ...а ефективність можна прописати у контракті про фінансування де походу можна і підтвердити їх придатність ...у всьому світі такі речі випробовують на ходу ...часу залишилося НУЛЬ
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Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Источник: https://censor.net.ua/n3184385 Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович - Цензор.НЕТ 8494.
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Якщо вони навіть і трошки прибрехати про ефективність 99,9%, то це на декілька порядків краще, ніж достовірність тих нещасних експрес-тестів, за якими урядовці гоняли військові літаки до Китаю. Тільки за вартість цього рейсу можна було б забезпечити якісними тест-системами всю Україну.
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Можно вернуть деньги мародеров из офшоров, всех мародеров, будем еще сами МВФ кредиты давать.
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Та що Радуцький вже гроши й в офщор встиг вивізти?
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Не знаю, Порошенко зі своїми свинями точно встиг.
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А куди саме? Навіть кумир зебілів Портнов шукав, та обісрався.
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Нет у него оффшоров , Панама никаких оффшоров не нашла и уже давно закрыла это дело . Хватит верить в эти cказки . Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович - Цензор.НЕТ 4908 .
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А таких как ты фантазеров можно мамке откуда вылез вернуть?
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вам потрібно знайти виробництво де можна ці тести виготовляти а не варганити у себе в шаражці ...зараз 10000 на день мало ...ще трохи повимахуватися і вони вже тоді нікому не будуть потрібні ...виживуть наайміцніші ...слабшим потрібні будуть "копачі" а не тести
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институт МОЖЕТ, мы знаем. как вы МОГЛИ допустить остановки работы института, алчные, продажные недоумки?????????????????
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ЗЕМЛЯ там больно хорошая ...дорогая ...можна хорошо продать и "наварится" , нет ?
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Там певно до того і йшлося , але корона завадила .
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если не ошибаюсь, то инструкция как делать эти тесты была предоставлена немцами в открытый доступ. Подозреваю что по ним и готовили
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У Радуцкого возьмите, у него денег валом, как раз за маски в Китае выручил.
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Corona Drive In: У Європі можна пройти тест на Covid-19 за кілька хвилин
Намети з вікнами розташовані вздовж доріг, тести - мазки з носа і рота - роблять медичні працівники в захисних костюмах
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экспресс тесты дают результат только на определенной фазе инфекции\\. к сожалению.
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В связи с тяжелым финансовым положением ВСУ приказом президента назначены её гражданские кураторы от украинских ФПГ. Пинчуку достались танковые войска, Ахметову - ПВО, Новинскому - химразведка.
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Себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 гривен..

Тест на основе чистого золота с добавлением алмазов?
У косоглазых есть тесты, которые за 5 минут определяют зараженность.
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Є,мен. Є... Ето очєнь грустная,но поучітєльная історія...
olele

"...Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран…" (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
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Аби ще трохи розігнати отих старців-акадєміків ,на чолі з 101-річною мумією з НАНУ,може б і було діло.
По ходу,грошей на науку в зєльоних немає.Тоді питання: звідки вони збирались взяти 10 мільярдів для "Вовиної тищі"???
Институт молекулярной биологии может выпускать наборы на 10 тысяч тестов на COVID-19 за неделю, весь вопрос в финансировании, - замглавы МОН Полюхович - Цензор.НЕТ 593
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За ЗП главного почтовика месяц может целый институт работать
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350тис.грн отримав весь інститут і виготовив за ці гроши 600 комплектів тестів проти коронавірусу з достовірністю 99,9%.

Це ж місячна зарплата лише одного одного судді по порошенківськими законам про Конституційний Суд і Судоустрій від 2016 року. А якщо додати ще 150тис.пенсії, які ці паразити отримують?
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Нет финансирования на тесты коронавируса и не будет. Деньги уйдут на ВИП палаты и перестройку больниц для випов в 20 клиниках Киев .
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