 Институт молекулярной биологии может выпускать наборы на 10 тысяч тестов на COVID-19 за неделю, весь вопрос в финансировании, - замглавы МОН Полюхович

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook чиновника.
"Главная проблема, на которой надо сосредоточиться ближайшее время, - это запуск масштабного производства украинских тест-систем для диагностики COVID-19. Сегодня по поручению премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Вадимом Пристайко посетили Институт молекулярной биологии и генетики НАН, где пообщались с руководством и учеными. Они рассказали, что сейчас в Институте разработана, изготовлена и полностью готова к использованию "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19" на основе количественной полимерной реакции (ПЦР). Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 гривен, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 гривен. Сейчас Институт получил 350 тысяч гривен от государства и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья МЗ", - сообщил Полюхович.
Он отметил, что менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тысяч измерений, а за 10-12 дней - на 50 тысяч.
"Главное, что для этого нужно - деньги. Мы должны инвестировать в нашу науку и обеспечить эффективную защиту украинцев. Масштабное изготовление и использование тест-систем также позволит нам быть независимыми от иностранных производителей, сэкономить на стоимости систем и их доставке, быстро производить необходимое количество систем в зависимости от эпидемиологической ситуации. Еще одна проблема: по словам ученых, вирус сильно мутирует. Это также нужно учитывать при изготовлении тест-систем", - рассказал чиновник.
По его словам, Институт молекулярной биологии и генетики создал такой тест, в котором можно достаточно быстро учесть процесс мутаций.
"Ученые гарантируют, что на это нужно только день, тогда как в зарубежных разработках речь идет о неделе", - сказал представитель Минобразования.
Напомним, сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.
Намети з вікнами розташовані вздовж доріг, тести - мазки з носа і рота - роблять медичні працівники в захисних костюмах
Тест на основе чистого золота с добавлением алмазов?
У косоглазых есть тесты, которые за 5 минут определяют зараженность.
olele
"...Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран…" (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
По ходу,грошей на науку в зєльоних немає.Тоді питання: звідки вони збирались взяти 10 мільярдів для "Вовиної тищі"???
Це ж місячна зарплата лише одного одного судді по порошенківськими законам про Конституційний Суд і Судоустрій від 2016 року. А якщо додати ще 150тис.пенсії, які ці паразити отримують?