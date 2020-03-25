 За сутки в Украине выявлено 32 новых случая COVID-19, всего 145 подтвержденных случаев, 5 летальных - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая", - говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, случаи инфицирования коронавирусом выявлены:
- Винницкая обл.- 1 в течение суток;
- Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;
- Днепропетровская обл. - 2;
- Донецкая обл. - 1;
- Житомирская обл. - 2 (1 летальный)
- Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;
- Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)
- Киев - 34, из них 3 в течение суток;
- Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;
- Луганская обл. - 1 в течение суток;
- Львовская обл. - 2;
- Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;
- Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)
- Херсонская обл. - 1 в течение суток;
- Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;
- Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток;
Лучший выбор - это как в развитых странах, по пеленгу телефона. Но и это можно обмануть, плюс заплачут про наступ на свободы пересичных.
А на самом деле Вовик умудрился обосраться по всем фронтам
Голова Монастириської райради повністю заперечив ці слова і розповів, що костюми майже закінчилися, а тестів немає!
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/sche-4-vipadki-zahvoryuvannya-na-koronavirus-na-ternopilschini-zagalom-11046429.html
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/90830510_1429078350605286_6855845368760893440_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PjJQ75vM_IoAX-oEqv1&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=6&oh=d8918628031d3e36830a362751458336&oe=5EA15DA2
в Италии такая же была динамика.....
сначала не спешно..., а потом...
Повезло тем кто по селам живет в своих хатах... - им будет легче всего...
восток - из кацапии
центр (Киев) - властьимущие
Удивляет Закарпатье. думаю там просто нет тестов.
где затаилась эта лядь-педиатр лизка богуцкая ?
http://worldometers.info/coronavirus/ : Ukraine Total 145 ; Deaths 5 ; Recovered 1 ;
кто из уродов на себе ***** проверит правдивость про смертность 3 -:-5 %% ?