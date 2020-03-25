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 Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса зафиксирован в Херсонской области, - глава ОГА Гусев

В Херсонской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По его словам, инфекцию обнаружили у женщины. Сейчас она в больнице в удовлетворительном состоянии.

"Семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей", - написал Гусев и добавил, что сейчас в ОГА в экстренном режиме проводят заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта первые случаи коронавируса зафиксировали также в Винницкой и Сумской областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3184383
 
 
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а чем тот пузатый на фото так доволен?
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что его бубочка назначила главой ОГА.
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Много ли надо неадеквату для радости? Иным и палец показать достаточно.
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Там на югах по сёлам тоже взяли моду по всяким шармэльшейхам ездить, так что неудивительно.
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мешканка Генiческька, повернулась з ОАЭ. Ще два днi, приймаємо своїх.
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ну шо, ******* "парацетамолами" контроль при въезде , -теперь валяйтесь с родственниками по инфекциям...в лучшем случае...
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Поздравлять не буду, уж не обессудьте.
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А взгляд такой радостный-радостный типа: наконец и Херсонская область не обделена.
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