 Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса зафиксирован в Херсонской области, - глава ОГА Гусев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По его словам, инфекцию обнаружили у женщины. Сейчас она в больнице в удовлетворительном состоянии.

"Семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей", - написал Гусев и добавил, что сейчас в ОГА в экстренном режиме проводят заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта первые случаи коронавируса зафиксировали также в Винницкой и Сумской областях.