 Коронавирус выявлен у жителя Кривого Рога, - Днепропетровская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", - сообщил председатель ОГА Александр Бондаренко
Сейчас устанавливают всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.
я не переживу этого...
Пам'ятаєш?
Свезти всех з-за границы, отпустить по домам, потом отлавливать.
тем более с массовым возвратом из очагов инфекции своих заблудших сыновей... ну дочерей, естественно...