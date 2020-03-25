 Коронавирус выявлен у жителя Кривого Рога, - Днепропетровская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", - сообщил председатель ОГА Александр Бондаренко

Сейчас устанавливают всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

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