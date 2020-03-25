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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Коронавирус выявлен у жителя Кривого Рога, - Днепропетровская ОГА

В Днепропетровской области коронавирусная инфекция выявлена у жителя Кривого Рога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", -  сообщил председатель ОГА Александр Бондаренко

Сейчас устанавливают всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое инфицированных коронавирусом в Днепре - это супружеская пара, недавно вернувшаяся из Франции, - глава ОГА Бондаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3184382
 
 
 Топ комментарии
 
Таких дебилов при власти еще не было)
Свезти всех з-за границы, отпустить по домам, потом отлавливать.
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не пора ли маме президента сходить в АТБ за гречкой, заодно и на цены посмотрит,....придерживаются ли рекомендаций антимонопольного комитета
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не пора ли маме президента сходить в АТБ за гречкой, заодно и на цены посмотрит,....придерживаются ли рекомендаций антимонопольного комитета
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Та ну, она же моет руки, как велел отец нации, выбранный народом Украины, чтобы рассказывать со всех каналов как правильно мыть руки
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Эти люди в курсе, что миллионер Зеленский им ничего не должен?
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Зебилы думали, что он как всегда шутит.
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и не у мамы Риммы...
я не переживу этого...
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зараза до зарази не чіпляється... на жаль...
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Тихо. Головне щоб не Порошенко.
Пам'ятаєш?
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Таких дебилов при власти еще не было)
Свезти всех з-за границы, отпустить по домам, потом отлавливать.
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Якщо оте старе мурло (Зе-батя) - теж непогано.
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мало тест-системы...они б показали более ужасающую картину...
тем более с массовым возвратом из очагов инфекции своих заблудших сыновей... ну дочерей, естественно...
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На чістам русскам язикє, я так панімаю?
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Дуже схожий на якутського скульптора Коронавірус виявлено у жителя Кривого Рогу, - Дніпропетровська ОДА - Цензор.НЕТ 8016
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