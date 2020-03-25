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 Глава ВОЗ Гебрейесус привал правительства не спешить с отменой мер по карантину из-за COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил в среду, что слишком ранний выход с режима карантина и изоляции может спровоцировать возобновление вспышки коронавируса.

"Этим меры являются наилучшим способом подавления и прекращения распространения, чтобы после снятия ограничений коронавирус не вспыхнул вновь. Открывать школы и возобновлять работу бизнеса (раньше времени) - это последнее, что нужно делать сейчас любой стране, потому что потом они будут вынуждены их опять закрыть из-за возобновления", - заявил в среду глава ВОЗ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что миру следовало начать более активно действовать еще месяц или два назад, чтобы эффективнее сдержать вспышку коронавируса.

"Время действовать, вообще-то, было месяц или два назад. Но мы все еще верим в то, что есть возможности. Есть второй шанс, который нам нельзя упускать, и сделать все возможное, чтобы пресечь и взять под контроль вирус. Это наша общая ответственность", - заявил Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль. ВИДЕО

Некоторые мировые лидеры - президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару - считают, что внимание к проблеме коронавируса преувеличено.

Болсонару характеризует ситуацию с коронавирусом как "медийные фантазии и уловки", а коронавирус называл "легкой простудой". Трамп начал обсуждать ослабление мер в минувший четверг, всего через три дня после того, как он объявил о кампании, призывающей американцев оставаться дома из-за коронавируса. Накануне он заявил, что хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром, которые были введены, чтобы подавить вспышку коронавирусом.

В США число инфицированных коронавирусом превысило 60 тысяч, умерло более 800 человек. В Бразилии выявлено свыше 2,2 тыс. заражения, скончались 46 человек.

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом. Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 450 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус

Источник: https://censor.net.ua/n3184381
 
 
 Топ комментарии
 
Если мне не изменяет память, то два месяца назад этот бездельник вещал про то, что коронавирус не несет масштабной угрозы.
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А где же Гейхерус тогда харчеваться будет! Глава ВОЗ Гебрейесус привал правительства не спешить с отменой мер по карантину из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 805
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Так Китайцы его и впихнули на пост - что он еще мог сказать то?
Прямо как наш Зеля - как уж на сковородке.
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Ну тепер вже зрозуміло що ВООЗ зацікавлено в продовженні карантину і потрібно той карантин потихеньку відміняти і відновлювати роботу транспорту, магазинів, виробництв та офісів. Потім якщо буде потреба можна буде знову запровадити карантин, а поки що є безліч більш ефективних та дієвих методів боротьби з цим вірусним захворюванням!
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чувырло, иди ты нах..й, где было ВОЗ два месяца назад? обезьяна
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заявляло что это не пандемия - это так - небольшая локальная эпидемия
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"Нет оснований для ограничений международных путешествий и торговли...", - отметил генеральный директор ВОЗ.
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Где было ВОЗ и лучшие умы планеты когда была вспышка 2002-2003 первого SARS. Нынешний совпадает по структуре с тем на 80 процентов. То есть было у всех 17 лет, что ы подготовится и изучить коронавирус SARS и придумать хоть какие-то лекарства. Увы руководители стран и ученые долб...бы раз не смогли просчитать, что может быть пандемия коронавирусной инфекции
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Если мне не изменяет память, то два месяца назад этот бездельник вещал про то, что коронавирус не несет масштабной угрозы.
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Так Китайцы его и впихнули на пост - что он еще мог сказать то?
Прямо как наш Зеля - как уж на сковородке.
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В любом случае, организация с огромным бюджетом, которая во время этой эпидемии занималась только классификацией "уровня угрозы" да еще опубликовала рецепт антисептика, это абсолютно бесполезное учреждение.
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Вот что натворил этот ублюдок, его купили еще раньше китайцы. Виновны - он и тов. Си, твари:

https://defence-line.org/2020/03/vina-chast-1/
(6 частей, внизу - некст пост)
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https://amp.censor.net.ua/news/3177590/epidemiya_koronavirusa_covid19_proshla_svoyi_pik_nazvat_situatsiyu_pandemieyi_nelzya_gebreyiesus
Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус 24.02
Все что надо знать про эту абсолютно бесполезную организацию
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Подождите мы ещё не все экономики добили и не все акции скупили по дешёвке...
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Количество лиц, которые находятся в Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу, за сутки увеличилось более чем в два раза - до 2243 человек (898 в Севастополе и 1345 в остальном Крыму), 71 из которых госпитализирован.
Официально оккупанты сообщают о семи заразившихся коронавирусом: четверо в Ялте, двое в Симферополе и один в Евпатории https://ru.krymr.com/a/news-krym-nazvany-goroda-iz-kotorikh-zarazhennije-koronavirusom/30508231.html .
Для справки: количество выявленных заболевших COVID-19 в россии за сутки увеличилось на треть - до 658 человек, на материковой Украине - с 97 до 113 человек https://investigator.org.ua/news-2/224112/
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брешуть і ті і ті.. бубочка швидко навчилась в ***** брехати.. А може вміла і до *****.
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кстати,вот этот самый светлосиний нэгр ещё пари месяцев назад горячё призывал не ограничивать перевозки и авиасообщение с китаем,потому что он кореш дядюшки си...а ещё предлагал кандидатуру людоеда мугабе в качестве посла доброй воли...
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сегодня малые конторки, которые здесь перешли в спящий режим на время карантина, выдают для своих работников, временно регистрирующихся на бирже подтверждение, что они берут их обратно, предварительно с июля. неделю назад вписывали с июня. до времени реального возврата те будут получать пособие по безработице.
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коли ви нголосили пандемію, тоді країни і почали готуватись..
Ви й самі не знаєте чи то пандемія, чи епідемія, чи ще щось.
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https://www.dw.com/de/bundestag-entscheidet-%C3%BCber-milliardenschweres-krisen-paket/a-52907367 156млрд на поддержку населения, самозанятых, тех кто потерял работу от кризиса, на культуру и.т.д. И то AFD заявили, что потом пересматривать хотят этот бюджет: "вы не можете держать людей взаперти вечно".
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знову дивлюсь фільм "Зараженіє" 2011р., коли дивилась його 7, 8 років тому, було звісно, цікаво, трошки моторошно, але я люблю цей жанр.. А от коли дивлюсь зараз, аж мурахи топцюються по шкірі.. Паніка, розікрадені та розтрощені аптеки, порожні аеропорти, вулиці завалені пакетами зі сміттям, переповнені лікарні.. Як це все близько сьогодні. Ніколи не думала що таке жахіття може стати реальністю ((. Ще рік тому, ми, як виявляється, були щасливі..
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https://www.unian.ua/world/365330-eksperti-pare-pandemiji-gripu-ah1n1-ne-bulo.html Воз - ****, надеюсь ФБР проведут расследование и посадят этих пидаров! Трамп кстати вроде как снимает карантины или послабляет ...
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