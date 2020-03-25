 Зеленский по телефону обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой совместное производство в Украине аппаратов ИВЛ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины выразил личную благодарность Федеральному президенту Швейцарии за проработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии.

Стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по оперативному налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Зеленский поддержал инициативу проведения 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарии.