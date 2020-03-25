EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2104  54
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4998) карантин (1305) Швейцария (326) Зоммаруга Симонетта (2) COVID-19 (2099) коронавирус (643)

 Зеленский по телефону обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой совместное производство в Украине аппаратов ИВЛ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины выразил личную благодарность Федеральному президенту Швейцарии за проработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии.

Стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по оперативному налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также смотрите: Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Зеленский поддержал инициативу проведения 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарии.

Источник: https://censor.net.ua/n3184377
 
 
 Топ комментарии
 
ух ты как оперативно. не прошло и две недели как распродал все и вся
 показать весь комментарий
 
Аппараты ИВЛ, понадобятся не через пару лет, а уже завтра!

Купи их в Китае, идиот!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какая разница? если в квартире тепло, на улице большая стройка положит свеженький асфалит и будут освещены?
 показать весь комментарий
 
 
Как при совке --- Мы идём к коммунизму, а по пути никто кормить не обещал. Вот дойдем и вдоволь наедитесь.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский поддержал инициативу проведения 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарии.Источник: https://censor.net.ua/n3184377

Зеля, а почему не в режиме видеоконференции ? Народу сейчас туго, и вы сокращайте ненужные расходы. А на сэкономленные деньги что - нибудь полезное в больницы прикупите.

А то опять новый штамм вируса привезете и население позаражаете.
 показать весь комментарий
 
...вальдемар, лучше купи четыре больших листа фанеры...
 показать весь комментарий
 
 
от чого, якщо Президент Зеленський робить щось правильно і на користь країні, то так не написати, що це добре!! ?
 показать весь комментарий
 
 
что оно, падло, зробило правильно?
подякувало за пыдтримку террористів, подякувало, гнида, за забезпечення російських окупантів ліками? Ти дурне чи дурнем прикидаєшься? Чи просто зебіл?

"...за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України..." - це за т.зв. "гумконвой" для підтримки терроризму...
 показать весь комментарий
 
 
ну в чьом тут дєло? ну я ж не пропагандіст!
я просто хочу розібратися і люди щоби розібралися - ми ж не все знаємо. То ж для того і є такі великі аналітики, як ви! а ми шо? - ми нічо
 показать весь комментарий
 
 
пробач....
просто хочеться шоб все було добре... Зеленський по телефону обговорив з президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 1261
я теж розумію шо не все так просто ...
 показать весь комментарий
 
добре було десь..в перших числах грудня 1991 року, коли були опубліковані результати референдуму.
а зараз?, що зараз...те саме що і 25 і 20 і 15 і 10 і 5 років назад і проміжки між ними - все надія та оптимізм народу.
 показать весь комментарий
 
та і Зеленський - просто вліз не у свою справу (чи його втягнули) і опинився проміж професійних шакалів найвищого рівня...
Моя думка шо може він і хоче аби як краще зробити - та не все так просто... ... ...

 показать весь комментарий
 
якби хотів - то робив би.
Якщо курс правильний, то можна просити підтримки народу і підтримка буде. Та й професіонали знайдуться. Якщо боїться робити - то відійди. Це не буде втрата іміджу. Навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
я так думаю...багато людей чекають управлінських рішень від Президента, а їх не поступає - команди починають промацують ситуацію а потихеньку - імпровізацію, і скоріше всього, небезкорисну для себе.
Цей Президент не добрий, не поганий - просто має специфічне оточення. Гончарук правильно сказав, там в голові ось щодо цього - пусте місце- треба чимось заповнити. Це і вони роблять по черзі. Чи думають вони в цей момент про Президента щоби йому не зашкодити? (я вже не кажу за державу в цілому) - я дуже сумніваюсь.
 показать весь комментарий
 
Что именно делает? Позвонил по поводу переговоров двух компаний, которые без него договаривались? Поблагодарил за помощь, а он её добивался?
 показать весь комментарий
 
 
та я бачу, що ви спец по розмовам президентів.
тут всьо просто - про ЩОСЬ то говорити треба, які ще теми для телефонної розмови? спасібо, шо ваші компанії помагають нашім.
 показать весь комментарий
 
ух ты как оперативно. не прошло и две недели как распродал все и вся
 показать весь комментарий
 
 
Аппараты ИВЛ, понадобятся не через пару лет, а уже завтра!

Купи их в Китае, идиот!
 показать весь комментарий
 
 
Они и через пару лет не появятся. У шута - сплошь показуха и пиар.
 показать весь комментарий
 
 
их там нет в свободной продаже
свой сделать - 10 дней
и ставить в партию
легко
там запчасти все купить можно
и тестануть упеть на отказы
все у нас есть для этого
береш любой - скопировал и вперед
команда из 50 чел за ночь ****** зд модели
кода там - 300 строчек

простейший - на ардуино уже пашет
70$
https://github.com/jcl5m1/ventilator
уже смостырили
но надо его допилить с % кислорода
в общем 50 чел
бабок немного
и будут свои и не хуже сименса
уверен
 показать весь комментарий
 
 
Нормальная тема!
Я даже не подумал про возможности ардуино!
Если еще и 3d принтер подключить, что бы система не выглядела колхозной, то можно производить.

 показать весь комментарий
 
На дому будут производить?? Удаленно??
 показать весь комментарий
 
 
Зеля дурака включил... Какие ИВЛ? Их же Радуцкий все равно продаст.
 показать весь комментарий
 
 
вот именно! нужно еще делать и продавать, тем самым поднимая экономину наполняя карман пока тема прет конкретная
 показать весь комментарий
 
а вообще, такими делами занимаются коммерсанты, просто помоги........те им
 показать весь комментарий
 
 
А теперь необходимо связаться с президентом ФРГ.
 показать весь комментарий
 
 
Коли володья купить шось укрінцям за свої гроші як Порох
 показать весь комментарий
 
 
Точно. А то мощности простаивают, в каждом городе по заводу электроники ждут заказа из Швейцарии...
 показать весь комментарий
 
шмаркля взялась за справу? значить цi апарати нiколи не будуть виготовляти в Україні.
хоча там нiякi не космiчнi технологii.
 показать весь комментарий
 
 
Все это нее что иное как имитация бурной полезной деятельности, а другим словом- муйня.
Я не могу себе представить, что бы Трамп договаривался с Меркель о совместном производстве каких-то там насосов или автомобилей, ибо это не их уровень. А этот болван с умным(как ему кажется видом) позирует с телефонной трубкой якобы во время разговора с презом Швейцарии по поводу ИВЛ...тьфу, засмоктыш....
 показать весь комментарий
 
 
читаю комментарии и понимаю Зе полная потеря доверия и дальше чтоб он не сказал полное не восприятие так быстро достичь дна принятия народом президента никто не смог однозначно это рекорд потеря легитимности в глазах людей это лютый треш для него
 показать весь комментарий
 
 
нічо! він ще візьметься та перехопить ініціативу!!!
 показать весь комментарий
 
Немцы приняли бюджет на 156 миллиардов евро для поддержки самозанятых, других людей, всех кто пострадает от кризиса. А у нас поддержали тех, у кого и так прибыли хватает.
 показать весь комментарий
 
 
шоб в офшоры капуста не уплывала к этим же немцам
то мы моглибы уже стену вокруг украины заделать до неба
и пх на ту корону
 показать весь комментарий
 
больные люди, по телефону обсудил ... к тому времени, как возможно первый аппарат ИВЛ появится на таком предприятии, в Украине останется только сам зелупа и его несколько подельников... все остальные к этому моменту умрут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх