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Все про:армия РФ (5840) Крым (22526) самолет (2335) Черное море (600)

 Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета

Второе крушение самолета Минобороны произошло в России за 25 марта. Су-27 по неизвестной пока причине упал в Черное море. Инцидент произошел в ходе планового полета, пилота ищут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РИА "Новости".

Инцидент произошел вечером 25 марта в 50 км от Феодосии. Самолет на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

Пилота ищут, но поиск осложнен из-за шторма. В операции принимают участие малый противолодочный корабль, гражданские суда, а также военная авиация: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Также 25 марта на Кубани в РФ учебный самолет  L-39, на котором не было боекомплекта, рухнул в поле с курсантом училища Минобороны. Пилот погиб.

Также читайте: Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3184376
 
   
 Топ комментарии
 
ПВО Вейшнории всегда на высоте!!! Ура!
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В природе всё взаимосвязано: нефть упала и самолеты РФ падают за ней вслед...
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на ICTV опять чехарда с субтитрами и опять насериале "Нюхач". Жаль бубочка не в эфире. было бы эпично. там и про следователя и про допрос и про наркотики
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Якщо кацап і не здохне, то по-любе яйка відморозить. Або акула-катранчик відкусить.
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Страна готова к поражению целей на земле на воде и в воздухе. В каждой области созданы и обучены тысячи боевых расчётов, умеющих стрелять из СВД, ПТУРов, ПТРК и ПЗРК. Но каждый расчёт надеется и верит, в то, что " руцкие не хатят вайны, патамушта ани атважна самаликвидируютца". Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета - Цензор.НЕТ 695
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ещё бы плюсануть одного, минус на плюс говорят- даёт обнуление...
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Аркєстр алєксандрова- урежте,плять,марш! Вашего ї#учого полку прибуло! Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета - Цензор.НЕТ 4609
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такой новый мультик для путина хла. Самолет падает в море и становится подводной лодкой. Новейшая разработка, в мире аналогов нет.
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А если настоящая война? Страна ниже плинтуса.
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В раене Феодосии. Тоесть на окупированной территори. Так и пишите и не стесняйтесь говорить правду
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"Су-27 по неизвестной пока причине упал в Черное море"Источник: https://censor.net.ua/n3184376 Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета - Цензор.НЕТ 7378

Российский истребитель Су-27 разве это не причина?
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Российский пилот не может утонуть... Он растворился на на поверхности в коричневое пятно
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Старое барахло вот и падает, у нас такие же самолеты у военных.
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короновирус он такой...и самолёты валит...возле берегов Украины ))
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Чисто випадково зайшов, а тут таке свято.
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Хто побачить в чарці дно тому щастя і добро. Ну і хрен з ним.Будьмо!
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Уже пять раз статью прочёл, и настроение с каждым разом улучшается. Пойду ещё на других сайтах почитаю.
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Также 25 марта на Кубани в РФ учебный самолет L-39, на котором не было боекомплекта, рухнул в поле с курсантом училища Минобороны. Пилот погиб.-Це як надобраніч!
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Так це ж не на касапії сталось! Це в Україні! Да, з окупантом - але в Україні!
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Гребаный воздух!!!! Когда он уже станет тяжелее самолетов????
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Хоч, щось приємне за цілий день, на тлі пандемії.
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Спасибо, россияне, вы настоящие братья !
От Зеленского не дождёшься никакого позитива.
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Кстати, если не трудно - а можете повторить ?
По-взрослому - всей эскадрильей ?
Черноморские акулы тоже скажут спасибо.
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Коронавирус добрался до "космических" войск?
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