 Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РИА "Новости".
Инцидент произошел вечером 25 марта в 50 км от Феодосии. Самолет на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.
Пилота ищут, но поиск осложнен из-за шторма. В операции принимают участие малый противолодочный корабль, гражданские суда, а также военная авиация: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.
Также 25 марта на Кубани в РФ учебный самолет L-39, на котором не было боекомплекта, рухнул в поле с курсантом училища Минобороны. Пилот погиб.
777 SOF
@UASOf777
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Нахрена, еще они утонут.
Российский истребитель Су-27 разве это не причина?
От Зеленского не дождёшься никакого позитива.
По-взрослому - всей эскадрильей ?
Черноморские акулы тоже скажут спасибо.