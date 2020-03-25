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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Украина уведомила генсека ООН, что РФ блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе под предлогом карантина, - представитель украинской дипмиссии Николенко

Российские оккупационные власти на захваченных территориях на востоке Украины запретили доступ наблюдателям СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий.

Об этом сообщил Укринформу представитель украинской дипломатической миссии при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу официальное письмо, в котором обратил внимание на блокирование российской оккупационной властью доступа патрулей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнул дипломат.

Как отмечается в документе, "блокировочные действия оккупационной администрации РФ противоречат Минским договоренностям и общим согласованным выводам нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года". Согласно договоренностям, СММ "должна иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля

В этой связи украинская сторона настаивает: введенные ограничения для СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий от коронавируса СOVID-19 являются неприемлемыми.

"Правительство Украины, временно закрывшее пропуск через линию разграничения лиц для сдерживания пандемии, сделало надлежащее исключение для доступа представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК по ранее установленному порядку", - подчеркнул Кислица в письме генсеку ООН.

По процедуре, украинское письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, начиная с 21 марта Госпогранслужба фиксирует прекращение пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств российско-оккупационными войсками. Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

Также читайте: ОБСЕ продлил работу Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2021 года

Источник: https://censor.net.ua/n3184375
 
 
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Он санкции просит с ******* снять,кого вы там уведомляете.
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имею честь сообщить, что доблестное ПВО Великой Вейшнории, сбило очередной ватолет кацапских подводно-космических сил.. Смерть кацапским оккупантам!!!
Самолет Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму. Это произошло вечером, около 20:10, 25 марта. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

Украина уведомила генсека ООН, что РФ блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе под предлогом карантина, - представитель украинской дипмиссии Николенко - Цензор.НЕТ 8579
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блокируют, потому что ВОДИЧКИ хотят, внимание привлекают,
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А нехай ще на трьох ділянках війська відведе і сяде за стіл з власноруч легалізованими лднр. Тоді тої місії буде не потрібно.
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Аваков не хочет взять в управление ОРДЛО? Там комендантское время уже есть...
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Во всём мире бушует новый коронавирус. А у нас в России - бушует внебольничная пневмония. А ещё у нас как обычно бушует ложь властей и запугивание медицинских работников.
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