 Украина уведомила генсека ООН, что РФ блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе под предлогом карантина, - представитель украинской дипмиссии Николенко

Об этом сообщил Укринформу представитель украинской дипломатической миссии при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу официальное письмо, в котором обратил внимание на блокирование российской оккупационной властью доступа патрулей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнул дипломат.

Как отмечается в документе, "блокировочные действия оккупационной администрации РФ противоречат Минским договоренностям и общим согласованным выводам нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года". Согласно договоренностям, СММ "должна иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата".

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В этой связи украинская сторона настаивает: введенные ограничения для СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий от коронавируса СOVID-19 являются неприемлемыми.

"Правительство Украины, временно закрывшее пропуск через линию разграничения лиц для сдерживания пандемии, сделало надлежащее исключение для доступа представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК по ранее установленному порядку", - подчеркнул Кислица в письме генсеку ООН.

По процедуре, украинское письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, начиная с 21 марта Госпогранслужба фиксирует прекращение пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств российско-оккупационными войсками. Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

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