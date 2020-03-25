 Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек, - директор ЦОЗ Минздрава Кузин

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", сказал чиновник в эфире "Украинского радио".
По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабинетом Министров и Министерством здравохранения обнародовать данные о заболеваемости Covid-19.
Напоминаем, по состоянию на утро 25 марта в Украине было 113 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈
Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
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Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
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