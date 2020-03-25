 Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек, - директор ЦОЗ Минздрава Кузин

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", сказал чиновник в эфире "Украинского радио".

По его словам, сейчас эти данные верифицируются, и каждый день в 10:00 ЦОС будет вместе с Кабинетом Министров и Министерством здравохранения обнародовать данные о заболеваемости Covid-19.

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Напоминаем, по состоянию на утро 25 марта в Украине было 113 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.