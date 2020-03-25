 В больнице Конотопа Сумской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.
В сообщении отмечается: "Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.
Призываем жителей Сумщины строго придерживаться карантина, при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам и не заниматься самолечением".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр города Конотоп Артем Семенихин ранее сообщил о том, что в г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
Сегодня первый пациент с covid-19 и уже летальный исход!
Статистика в Украине, по ценности уступает туалетной бумаге.
- Чем больше от короновируса помрёт пенсов,тем успешнее будет пенсионная реформа
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈
Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
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Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
У нас ведь как? Если ты "слуга народа" - то тебе тест сделают в платной клинике или с выездом бригады на дом. А если ты просто "народ" - то сиди дома и БОЛЕЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ. Карантин, епта.