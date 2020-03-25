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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:карантин (1305) Конотоп (61) смерть (6553) Сумщина (724) COVID-19 (2099) коронавирус (643)

 В больнице Конотопа Сумской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, - ОГА

В г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА. 

В сообщении отмечается: "Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Призываем жителей Сумщины строго придерживаться карантина, при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам и не заниматься самолечением".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр города Конотоп Артем Семенихин ранее сообщил о том, что в г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3184373
 
 
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Быстренько там все происходит в Конотопе...
Сегодня первый пациент с covid-19 и уже летальный исход!
Статистика в Украине, по ценности уступает туалетной бумаге.
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В офисе ***********
- Чем больше от короновируса помрёт пенсов,тем успешнее будет пенсионная реформа
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Команда Пацієнти України запустила дуже корисну ініціативу для координації медичних закладів, яким потрібна допомога, і для всіх, хто хоче і може допомогти.
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈

Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
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Діагноз правильний не можуть встановити,зато все списують на короновірус. Покличте ветеринарів,вони хоч діагноз встановлять правильний.У лікарні Конотопа Сумської області померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 1339
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а тест ей не сделали я даже знаю почему.
У нас ведь как? Если ты "слуга народа" - то тебе тест сделают в платной клинике или с выездом бригады на дом. А если ты просто "народ" - то сиди дома и БОЛЕЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ. Карантин, епта.
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