 В больнице Конотопа Сумской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.

В сообщении отмечается: "Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Призываем жителей Сумщины строго придерживаться карантина, при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам и не заниматься самолечением".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр города Конотоп Артем Семенихин ранее сообщил о том, что в г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.