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 Политика Украины
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 РФ пока не разрешает транзит материалов, необходимых Украине для разработки медицинских препаратов, - Кулеба

Российская Федерация пока не демонстрирует конструктивного отношения к решению вопроса транзита по ее территории гуманитарных грузов для Украины.

Об этом в эфире канала "Україна" 25 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отвечая на вопрос, когда наши сограждане смогут вернуться из России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, есть такая у нас операция - мы хотим вернуть украинцев из России, изъявивших такое желание, россияне хотят забрать своих граждан. Но у нас есть еще один вопрос с российской стороной - это транзит материалов, необходимых для разработки медицинских препаратов, через Россию в Украину… Мы сейчас демонстрируем очень положительное и конструктивное отношение к этому поезду (Москва - Киев. - Ред.), но не наблюдаем конструктивного отношения Российской Федерации о доступе материалов. Поэтому этот вопрос дипломатично будет решен и тогда мы увидим", - сказал Кулеба.

Напомним, МИД и Мининфраструктуры Украины работают над вопросом организации специального поезда для вывоза граждан РФ из территории Украины.

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На сегодняшний день в посольство Украины в РФ обратились около 800 наших соотечественников, желающих вернуться на Родину.

Министерство иностранных дел по просьбе РФ предоставило разрешение на эвакуацию из Украины граждан России и ожидает от российской стороны встречных шагов относительно разрешения на транзит по ее территории гуманитарных грузов для Украины для борьбы с распространением коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3184372
 
   
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А разве кто-то думал, что будет по-другому?
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Для зеленых дебилов все, что ни происходит -- сплошная неожиданность. Подумать даже на пол-шага -- это не про них, это очень тяжело.
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Самый быстрый и дешевый путь из Китая к нам - это жд через Мордор.
А там и предприятия по производству марли...
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"Напомним, МИД и Мининфраструктуры Украины работают над вопросом организации специального поезда для вывоза граждан РФ из территории Украины."

Нехай щастить. Только их нужно менять на украинских политузников кремля.
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Ну что ******** зеленые, кто торгует с оккупантами?
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Здраствуйте капитан!У вас ус отклеился.
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Звідки? Куди? Вони що, волами збираються везти?
У України що, немає літаків?

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А это единственный возможный путь?
Любая дорога через парашку пролегает?
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Мрию запускайте, срать на Рачку с высокой горы, всю гуманитарную помощь следующую на Рачку через территорию Неньки давить бульдозерами и сжигать в Онлайн.
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пускай малорос путину позвонит...
решит вопрос...
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