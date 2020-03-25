 Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в Минэкономики, правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения. ДОКУМЕНТ