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 Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности, приняв изменения в постановление №211 "О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Как сообщили в Минэкономики, правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3184371
 
   
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А некоторые другие виды деятельности...это ломбарды и обменки?
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все для зелохів... маєш валюту - в обмінник, бідний - в ломбард
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оскільки жодних ліків нема, то пестидицидами і агрохімікатами населення і буде боротися з вірусом Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 4305
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...так они для "коктейля Молотова" вроде не нужны? Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 4093
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арсєніо - спеціаліст широкого профілю Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 7917
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...будут лечить сразу целыми населенными пунктами? Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 185
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 1468
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...это замечательно, а то некоторым форумчанам экстренно нужна помощь персонального ветеринара... Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 5741
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Какая содержательная новость! Особенно вот это: "а также некоторых других видов деятельности"! Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 1953
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Рынок автозапчастей, магазины автозапчастей и СТО запрет на работу тоже надо снять.
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На самом деле этот откат плюс увеличение возможности ездить в транспорте это первая позитивная новость. Вторая это отползание Авакова со своими идиотскими инициативами.
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там ще була новина, що 8 людей вилікувалося.... потім виявилося, що вони не хворіли
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Сразу все запретить, а потом, посмотрев на этот ужас, разрешать по капле. Сразу все продумать нет ни ума, ни опыта, ни желания.
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