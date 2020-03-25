 Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кличко отметил: "Друзья! Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали.
Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства.
Сегодня есть много слухов. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован".
Как известно, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, заразился COVID-19 на французском курорте Куршавель, где он отдыхал с представителями высших политических и бизнес-кругов Украины и России.
Кроме Хорошковского стало известно, что во Франции заразился народный депутат Сергей Шахов.
Кроме того вирус COVID-19 обнаружен у нардепов Вельможного из "Довиры" Горбенко из "Слуги народа" и внефракционного Рудыка.
он і флєйтіст і підагог..
Лариса Сарган@SarganLarysa 7 мин
А ви вірили, що вони лежатимуть в палатах з обдертими стінами, з унітазами без сідушок, з живністю в тумбочках і в халат к санітарочкам по 5 грн засовуватимуть, ховаючи очі від сорому?
Як малі діти, чесне слово...
...
Шутка - но как бы хотелось что бы все именованные ВИПЫ лечились в районных больницах Украины..., и о да - со всеми своими родственниками ..., и даже любовницами - содержантками - все , я "проснулся"
Роман Донік@donikroman 1 ч
Ну что, поздравляю нас всех.
Программа "помоги себе сам" стартовала.
Слуги народа для себя ресурсы уже начали стаскивать.
Остатки от нихуа поделят между всеми.
это приснилось вам...
дым из трубы..
плач зебила
смех сатаны..
Тобто "VIP-палати" і "окремі палати з певними умовами"-не те саме ????
В Олександрівській навіть переобладнали кімнату відпочинку персоналу для тих віпаків !
А нахріна персоналу відпочивати ? Ніколи !
Ох и вскрыл коронавирус фурункул )
8 марта 2020 года, в Международный женский день, большая группа очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались!) из Украины и России, собрались веселой компанией на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть: власть, связи, известность, - в милейшем Куршевеле?
Список участников тусовки мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны в тусовке были олигархи Михаил Прохоров (состояние около $10 млрд), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.
С украинской стороны - миллиардер Валерий Хорошковский, друг президента Владимира Зеленского, мультимиллионер (а может уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач (настоящий богач), судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и другие.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/16-ukrainskih-bogachey-zavezli-koronavirus-v-kiev-iz-kurshevelya-legkomyslennaya-tusovka-prevratilas-v-obshchiy-koshmar-1492562.html
https://uainfo.org/blognews/1585145814-nardepi-zazhadali-vip-umov-u-medustanovi-de-likuyut-zarazhenih.html
Еще и в детских для них места организованы быть должы, а как же иначе.
Уроды злокоитальные.
Вагинюки фаллосолицые.
в грязных коридорах