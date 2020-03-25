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 Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что VIP-палат для чиновников и депутатов в Александровской больнице нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кличко отметил: "Друзья! Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали.

Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства.

Сегодня есть много слухов. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко 01

Как известно, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, заразился COVID-19 на французском курорте Куршавель, где он отдыхал с представителями высших политических и бизнес-кругов Украины и России. 

Кроме Хорошковского стало известно, что во Франции заразился народный депутат Сергей Шахов.

Кроме того вирус COVID-19 обнаружен у нардепов Вельможного из "Довиры" Горбенко из "Слуги народа" и внефракционного Рудыка. 

Источник: https://censor.net.ua/n3184364
 
 
 Топ комментарии
 
Хер вам зелебобики, а не вип условия Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9383 Сколько на медицину вы выделили так и будет лечиться Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9383
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И как оказалось,все эти депутаты,презики,министры до жопы.Это балласт.А Украину спасают простые врачи,простые воины,санитарки,медсестры,инженера.Как оказалось,нужны и вирусологи,нужна наука.Гнать балласт вон.После всех проблем надо всерьез заняться очищением Украины от этих мародеров и барыг.
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Хер вам зелебобики, а не вип условия Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9383 Сколько на медицину вы выделили так и будет лечиться Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9383
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И как оказалось,все эти депутаты,презики,министры до жопы.Это балласт.А Украину спасают простые врачи,простые воины,санитарки,медсестры,инженера.Как оказалось,нужны и вирусологи,нужна наука.Гнать балласт вон.После всех проблем надо всерьез заняться очищением Украины от этих мародеров и барыг.
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Один лишь Зеленский всем нам существование одного Зеленского обходится в 3 МЛН ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. Пока врачи получают нищенские зарплаты этот урод на себя выделяет с бюджета по 3 МЛН ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9910 73% БРАВО
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Що, ви так зразу йому повірили? Все буде у них, тільки по-тихому. Просто реально бояться бунту, коли почне зашкалювати смертність, тому будуть все робити втиху..
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В общую палату только и если вирус не справиться то люди помогут.
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Кличко, мы все президенты. Зеля зуб давал. Все палаты должны быть одинаковы. Или ты боишься, что короновирусный сосед по палате президенту в кофе чихнет ?
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наш зєля бил на всьо горазд
он і флєйтіст і підагог.. Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 4929
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верить то конечно может всякий, но всякий может верить...
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Воно навіть не розуміє, що несе. Бо виходить, що палати мають чекати на поц-пацієнти порожніми навіть якщо хворих буде нікуди класти. А це - злочин.
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Лариса Сарган@SarganLarysa 7 мин

А ви вірили, що вони лежатимуть в палатах з обдертими стінами, з унітазами без сідушок, з живністю в тумбочках і в халат к санітарочкам по 5 грн засовуватимуть, ховаючи очі від сорому?
Як малі діти, чесне слово...
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если наш народ увидит что родственник в коридоре на матрасе штабелями , и что вип где то один в палате на диване о чем расскажет санитарка соседке , при любви нашего народа к випам , честно говоря я им не позавидую что будет , охрана им не поможет
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К сожалению, врядли такое возможно. ВИПов, может и не любят, но боятся, к сожалению. Будут свой страх на простых беззащитных людях вымещать. Тут на вирус больше надежд, чем на недовольство людей.
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уровень разницы жизни випа и не випа в италии не так заоблачен как у нас , поэтому и злоба не та , просто будет тот случай когда терять и боятся нечего, ну а на счет вируса для "кумира " народ помолится не переживайте
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Виталя мы верим тебе - мы знаем что по-Конституции мы ВСе равны Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 7007
Шутка - но как бы хотелось что бы все именованные ВИПЫ лечились в районных больницах Украины..., и о да - со всеми своими родственниками ..., и даже любовницами - содержантками - все , я "проснулся" Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 5885
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Роман Донік@donikroman 1 ч

Ну что, поздравляю нас всех.
Программа "помоги себе сам" стартовала.
Слуги народа для себя ресурсы уже начали стаскивать.
Остатки от нихуа поделят между всеми.

Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 6071
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Не бреши таракан безмозглый, уже есть vip-палаты.
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мусорный ветер..
дым из трубы..
плач зебила
смех сатаны..
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общий коридор - вот какие условия, враги народа - вы заслужили))
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От хто його за язика тягне ??? Є ж номер наказу !
Тобто "VIP-палати" і "окремі палати з певними умовами"-не те саме ????
В Олександрівській навіть переобладнали кімнату відпочинку персоналу для тих віпаків !
А нахріна персоналу відпочивати ? Ніколи !
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Всех тех, на кого распространяется государственная охрана вместе с их семьями наберется человек 30, максимум 50, остальные вип-ы будут лечиться в частных клиниках, куда простого работягу и так не пустят.
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в частных клиниках нет инфекционных отделений, поэтому им не повезло, придется со всеми
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шо хорошого зробили прєзідєнт, прємьєр, і голова вр для народу-НІЧОГО. опрєдєльонниє условія для них-койкомєсто в корідорі коло туалєта.
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А чего же твой заместитель в эфире у Ганапольского брехал, что это палаты для зеков и что это требования пенитенциарной службы? Более умного ничего не придумали?
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Віталік,не зли людей.Всі й так вже на межі.Ніяких віпів в лікарнях Києва бути не повинно.Ні для кого.Для зеленого виводка в тому числі.Не та зараз ситуація,щоб в ігри гратися.Кияни,їх життя і здоров'я дорожчі за зелю і всю його камарилью.Ти мер Києва,а не слуга зелі
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Виталя брехло. Т.е. опубликованный документ фальшивка?

Ох и вскрыл коронавирус фурункул )
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Простой вопрос. Эти палаты будут пустовать и ждать прюзюдента и шоблу? Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 3024
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Логично, что будут ждать. Какой в них иначе толк.
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Хорошо что вирусу фиолетово VIP-персона ты или обычный человек!
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от гніда! сподівається що його не знимуть та дозволять й далі обирати киян!
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Представляю обстановку в ВИП палатах среди нищеты. Не исключаю что суды Линча начнутся с больниц. Коронавирус подсобит.
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Легкомысленная тусовка превратилась в общий кошмар. 16 украинских богачей завезли коронавирус в Киев из Куршевеля.

8 марта 2020 года, в Международный женский день, большая группа очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались!) из Украины и России, собрались веселой компанией на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть: власть, связи, известность, - в милейшем Куршевеле?

Список участников тусовки мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны в тусовке были олигархи Михаил Прохоров (состояние около $10 млрд), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.

С украинской стороны - миллиардер Валерий Хорошковский, друг президента Владимира Зеленского, мультимиллионер (а может уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач (настоящий богач), судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и другие.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/16-ukrainskih-bogachey-zavezli-koronavirus-v-kiev-iz-kurshevelya-legkomyslennaya-tusovka-prevratilas-v-obshchiy-koshmar-1492562.html
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Нардепи зажадали VIP-умов у медустанові, де лікують інфікованих коронавірусом. ВІДЕО.
https://uainfo.org/blognews/1585145814-nardepi-zazhadali-vip-umov-u-medustanovi-de-likuyut-zarazhenih.html
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..вранье..на следующей ветке есть инфа от Бигус .инфо..там все расписано и подписано, кто гос. охраной пользуется- все ВИП, всем палаты отд., лекарства любые, жрачка, деж. медсестры, комнаты для охраны..и пр. и пр..и Александровская больничка под охрану нац. гвардами взята...доборолись ***, навозникам условия, что нобелевским лауреатам.... Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 7995последние кстати таким вниманием обделены..
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А задницы у троих перечисленных не порвутся, в стольких клиниках лежать по вип-палатам?
Еще и в детских для них места организованы быть должы, а как же иначе.

Уроды злокоитальные.
Вагинюки фаллосолицые.
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палаты и врачи будут ждать СлугНарода, пока быдло будет подыхать
в грязных коридорах
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Принц Чарльз дал положительный результат на #coronavirus
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17 больниц зарезервировані под 3х человек? Кличко издевается?
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Кстати , а Украинские олигархи не хотят попробовать договориться с вирусом , предложить ему денег Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 1165 Нужно просто перестать болеть Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 1165 А Зеленский может и в глаза вирусу посмотреть и предложить ему мирный план , Сивоху подключить с платформой примирения Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 7830 Ублюдки , привезли из Куршовеля инфекцию , а теперь вся Украина в зоне риска
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Вы же всегда мечтали что бы "ВИП персоны" лечились в обычных больницах. Почему вы не довольны?
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ну так зачем 17 больниц, а дубоголовый кличко ?
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Президент, голова ВР и премьер - это три человека! ТРИ! А в списке 20 больниц. Зачем трем человекам одновременно десятки палат в десятках больниц? Шо там, зелебобы, ваш клоун говорил: вы все президенты? Ну, жриТе, президенты!
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