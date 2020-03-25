Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отметил Зеленский.
Напомним, "Большая стройка" – это совместный проект Президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.
проект "Бальшой Хапок" триває
а скока денех требует бубочка на распил?
эти гэбнявые смех.ечки сильно поднадоели.
кінець єпохи бідності ( у ОЛІГАРХІЇ) - так і е - так що вони говорили все вірно - питання в іншому- хто що хотів СЛУХАТИ !!!
но распил...спать не дает
А що там з інвестиціями та диджиталізацією? Де черги інвесторів та ІР-компаній??? У вас, нешановні, під час пандемії елементарних захисних масок та антисептиків немає, а ви про якісь "великі" проекти мрієте.
Выжившия будут по ним рассекать в гордом
одиночестве...
ойирка (отмьівание)" необходимо продолжать даже в условиях карантина
🤣
Через пару - тройку месяцев люди без денег и еды начнут штурмовать склады и магазины..., а он про свою гребанную Большую Стройку кукарекает...
Идиот пришедший к власти с помощью таких же полезных олигархам идиотов...
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.