Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отметил Зеленский.

Напомним, "Большая стройка" – это совместный проект Президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

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