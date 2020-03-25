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Все про:Зеленский (4998) строительство (1706)

 Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский

Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением мер безопасности для работников в условиях карантина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", – отметил Зеленский.

Напомним, "Большая стройка" – это совместный проект Президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3184361
 
   
 Топ комментарии
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Ну это когда в Киеве остановились все стройки, потому как большинство рабочих живет в районе и области, и добраться на стройки не могут, так как не ходит транспорт...
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Кто желает работать ,тот переходит на казарменное положение на время карантина.В Польшу едут на 90 дней,минимум.Стройки можно обеспечить передвижными стройгородками.Казарменное положение -меньше шансов подхватить заразу.
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Розпил б'юджет них грошей між своїми фірмами.
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цей дурник не знає що будівельників потрібно годувати і лічити і забезпечувати масками і тестами? хіба Зейобікки будуть працювати за пайку хліба Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2783
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Ковид - Ковидом, а распил бабла по расписанию.
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Масок не могут нашить, а тут большая стройка, по любому ху.ня и *******.
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назовні вже усьо - давай всередині
проект "Бальшой Хапок" триває
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стратєгічєскій распіл бабла останавлівать нільзя.
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Безопа́сный се́кс (англ. Safe sex и англ. Protected sex «Защищённый секс»)
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в нього мабуть русоправославний вірус попався Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1858
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Прямо как "Большой скачок" в Китае. Зеля в курсе, чем там все закончилось?
Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8591
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Сегодня Китай входит в тройку лидеров мировой экономики. Кстати Китай коммунистическая страна.
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Ничего там коммуняцкого не осталось,только название партии...
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На жаль,кухарки,як і клоуни,не в змозі керувати державою...
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ідіотом як і актором чи клоуном не стають, ними народжуються
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Уже известно, что и кондитеры тоже не годятся в руководители.
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зеленский - иди гуляй, всем уже понятно, что толку от тебя не было и не будет))
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...и учителей геометрии расстрелять, сколько раз по 4000$ сэкономит... Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 528
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и скока денех планировалось на ту стену,которые так и не выделили?
а скока денех требует бубочка на распил?
эти гэбнявые смех.ечки сильно поднадоели.
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Это секрет, и тайна, и вообще они пошутили...
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як на мене ні - вони говорили те що ПЛАНУВАЛИ : зробимор (олігархат) - їх (лохів ) разом - зробили....де жарт - немає....
кінець єпохи бідності ( у ОЛІГАРХІЇ) - так і е - так що вони говорили все вірно - питання в іншому- хто що хотів СЛУХАТИ !!! Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4307
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я постоянно пытаюсь узнать это у зелебоб. молчат гады
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пора готовіть проєкт-"большая ...опа".
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вот жеж упрямое...уже куча экономистов сказали,что необходимо свернуть закапывание денег в землю,направить все средства на поддержание населения и бизнеса...
но распил...спать не дает
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Я начинаю думать, что порохоботы всё же правы. Зе - дурак.
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Украинцы без вам во всем разберутся.В вашей стране уже нет проблем?
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Меня не обманывали.Я голосовала за Порошенко.Мне просто не приятно нахождение русских на этом сайте.А он русский с кучами ников.Его в дверь,оно в окно...
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Он просто так сильно хочет писать на этом сайте,что готов терпеть любые унижения.Очень забавно за этим наблюдать.
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А не пора ли переходить к проекту "Большая гильотина"?
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***** иди со своим кварталом и лигой смеха Сцывохами всякими и стройте до несхочу... А то сам в норку а людей не жалко тварь зелёная.
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"Годувати армію, яка захищає Україну не так важливо, як будувати дороги!, - зеленський
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Ідеальний проект і час для ЗЄшобли щоб пиляти бабло.
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Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский.

А що там з інвестиціями та диджиталізацією? Де черги інвесторів та ІР-компаній??? У вас, нешановні, під час пандемії елементарних захисних масок та антисептиків немає, а ви про якісь "великі" проекти мрієте.
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масок валом, але по 15-20 грн/шт....і то такі, щоб просто в супермаркет пустили.... маска-обманка Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6069
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нє сходятся пазли: сабаков всіх заганяє по квартірам, а янєлох всіх виганяє на большую стройку. шо робить, куди іти?
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назріває конфлікт Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5658 Арсєніо злопамятне падло - капєц зєлі, буде тепер муку нюхати з АТБ замість коксу
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Бабло уже слямзили а рыло делать надо!
Выжившия будут по ним рассекать в гордом
одиночестве...
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большой распил прекращать низя... а остальные перебьются
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большая стройка - это такой проект по распилу бабла зебилами. радуцкий писдит наши деньги на медицине,а голик - на гос стройках.
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не боитесь, +40% ввп все покроют, деньги некуда будет девать
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Проект "Большая стройирка (отмьівание)" необходимо продолжать даже в условиях карантина
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После проэкта - "Большая ломка" можно и построить
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он вообще уже поехал крышей...., или кто там ему тексты пишет...
Через пару - тройку месяцев люди без денег и еды начнут штурмовать склады и магазины..., а он про свою гребанную Большую Стройку кукарекает...
Идиот пришедший к власти с помощью таких же полезных олигархам идиотов...
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там просто еще можно почти безнаказанно пилить бабло...
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Совком воняет от этих больших строек. Показухой.
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проект большая стирка не должен останавливаться - зеленого кобеля не отмоешь до бела
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Володья, ось тобі від усіх українців Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4602
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що потрібно нюхати щоб таке морозити ..."очнись" строитель ...скоро потрібні будуть копачі а не будівельники
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Чо ЗЕ с каких это пор украинское небо открыто для кацапии?
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Хтось йому нарешті скаже,що діда мороза не існує..?
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- Решительной поступью двигаются неотвратимые реформы по нашей многострадальной стране!
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стесняюсь спросить... а большая посевная?
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Люто плюсую.... как только поднимаю на Цензоре проблему посевной - обычно либо обходят стороной либо боты уводят в сторону. ненаразе.....потихому кормим россию а наши цены на продукты поползли вверх...
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Люди на роботу доїхати не можуть, а цей поц, про великі комуністичні будівництва піарить...
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Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Зеля, твоя могила будет проклятым местом.
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Ваши хотелки пан ********** нарушают карантин поэтому они так и останутся вашими влажными мечтами Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7278
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