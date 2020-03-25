 За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается 25 марта на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число погибших на вечер 25 марта составляет 7503 человека.

Количество граждан, которые находятся в активной фазе заболевания, составляет 57 521. За сутки их стало больше на 3491.

Большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе Ломбардия (почти 31 тыс.) и Эмилия-Романья (более 10 тыс.).

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