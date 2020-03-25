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 За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 683 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщается 25 марта на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число погибших на вечер 25 марта составляет 7503 человека.

Количество граждан, которые находятся в активной фазе заболевания, составляет 57 521. За сутки их стало больше на 3491.

Большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе Ломбардия (почти 31 тыс.) и Эмилия-Романья (более 10 тыс.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в Италии снова растет - за сутки умерло 743 человека

Источник: https://censor.net.ua/n3184360
 
 
 Топ комментарии
 
Ждем упоротых свидетелей глобального заговора со статистикой смертности от гриппа, кори, аватокатастроф и съеденных крокодилами в африке.
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Не нужно быть гением, чтобы понять,

--
обычно после таких слов начинается обман. этот случай не исключение.
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не будет.

рекордно уменьшилась смертность от других болезней.
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Вы ещё им срать забыли запретить, придурки перепуганные!
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не будет.

рекордно уменьшилась смертность от других болезней.
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Раньше отдавали родственникам - а счас складируют для сожжения ...
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Значит, в прошлом году было так же - В Мадриде многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.?
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так сдуру можно и хрен сломать.

лекарств от этого вируса нет. Какого хрена их туда кладут ?

если бы в предыдущие годы все заболевшие простым гриппом ложились в больницу, то было бы то же самое столпотворение.
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В Мадриде при вспышках опасных болезней задействуют особый режим захоронения людей и сейчас он активирован. Поэтому умерших собираются свозить в одно место, чтобы хоронить по одной процедуре.
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Цссс - тут ахкакой министр спит и видит диктатуру
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А у нас в Батьку плевались, когда он ледовые дворцы строил. Теперь языки прикусили.
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Если бы не было карантина тотального во всех странах, то можно было бы множить эту цифру на 100. Смертность значительно выше чем у гриппа, и будет так, пока не разработают вакцину и эффективных лекарств для лечение пневмонии как осложнения этого вируса
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а в Испании сколько, а в Франции, а в Германии, а в Гондурасе ... .. хватит уже негатив по миру собирать -своего хватает...
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Ну вот позитив що 4тий день підряд знижуєтся кількість заражених за сутки. Чомусь про це не дуже в Україні пишуть.
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Тому що це неправда, 22 - 651, 23 - 601, 24 - 743, 25 - 683.
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Значить то ще не всі, он міжнародний сайт Coronavirus Update (Live): 219,338 Cases and 8,969 Deaths from COVID-19 Virus Outbreak - Worldometer5210 new cases and 683 new deaths in Italy. 4th day in a row with daily new cases below the 6557 peak reached on March 21. Protezione Civile chief Borrelli, the person usually holding the daily press conference, is at home with a fever, while the former chief Bertolaso is now hospitalized in Milan after having tested positive to the virus

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https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/emergenza-coronavirus-confermati-gli-scioperi-indetti-per-oggi_16540437-202002a.shtml
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Ну це якось по різним підрахункам . Перша дата тільки інфіковані, а друга там якось інфіковані,вилікувані і мертві разом. Але і та і інша дата меньше ніж днями раніше.
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Походу сейчас в италии, как и испании самый преуспевающий бизнес - производство гробов(
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Везут из Китая целыми контейнеровозами.
Еле успевают разгружать в Gioja Tauro. Мощности порта на пределе
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Походу в италии и испании гробов сейчас делают в среднем, как и год назад.

гробу пофиг от чего умер человек.

один человек - один гроб
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Ждем упоротых свидетелей глобального заговора со статистикой смертности от гриппа, кори, аватокатастроф и съеденных крокодилами в африке.
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А в Крыму ни один ватник даже не чихнул, учитесь макаронники!!11

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Pan Doktor@pan_dok 18 ч

Не нужно быть гением, чтобы понять, что Китай и Иран подделывают статистику.
У них слишком высокий процент выздоровевших на фоне Италии, Испании, Германии, Франции и США.
В Китае выздоровело 88% и умерло 3%, а в Италии выздоровело 12%, а умерло 10% #COVID2019

За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 262
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Не нужно быть гением, чтобы понять,

--
обычно после таких слов начинается обман. этот случай не исключение.
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Подозрительно, что примерно одинаковое количество умерших от вируса в Италии, не по возрастающей, не по убывающей, как будто по плану какому-то За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 6807
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Где посмотреть на общее количество?
В среднем в Италии умирало 1400 человек а день.
Стало 2100, осталось 1400, стало 1900?
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Нет конечно - средняя цифра колеблется около 1600 как 2019 так и теперь
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Ну, если средняя цифра не изменилась, к чему такая паника?
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За 2019 год по всей Италии официально 647 тысяч умерших и 435 тысяч новорожденных (явный демографический кризис). То есть умерших в 2019 в среднем за сутки по всей Италии 1772 человека. Если сейчас за сутки только от коронавируса 600-700 умирает - это довольно таки много, тем более, учитывая, что такой "пожар" не по всей стране, а только на Севере.
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Выражаю огромную озабоченнось и обеспокоенность....
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Хотел бы провести опрос в Италии, сколько в Украине погибло людей от российской агрессии и оккупации?
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А тим часом міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв у середу 25 березня ще 16 евакуаційних рейсів, хворих на Covid-19 наразі знову не виявлено, вони поганці з'являються тільки на п'ятий, шостий день вже в Україні, просто якісь "казкові" перевірки тривають другий тиждень. За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 7482
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