 За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается 25 марта на сайте министерства здравоохранения страны.
Таким образом, общее число погибших на вечер 25 марта составляет 7503 человека.
Количество граждан, которые находятся в активной фазе заболевания, составляет 57 521. За сутки их стало больше на 3491.
Большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе Ломбардия (почти 31 тыс.) и Эмилия-Романья (более 10 тыс.).
Если верить СМИ то скоро в Италии покойников будет больше, чем населения!
рекордно уменьшилась смертность от других болезней.
Некуда девать умерших. В Мадриде ледовый каток переоборудовали в морг
Что, у них каждый год так?
лекарств от этого вируса нет. Какого хрена их туда кладут ?
если бы в предыдущие годы все заболевшие простым гриппом ложились в больницу, то было бы то же самое столпотворение.
Еле успевают разгружать в Gioja Tauro. Мощности порта на пределе
гробу пофиг от чего умер человек.
один человек - один гроб
Pan Doktor@pan_dok 18 ч
Не нужно быть гением, чтобы понять, что Китай и Иран подделывают статистику.
У них слишком высокий процент выздоровевших на фоне Италии, Испании, Германии, Франции и США.
В Китае выздоровело 88% и умерло 3%, а в Италии выздоровело 12%, а умерло 10% #COVID2019
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обычно после таких слов начинается обман. этот случай не исключение.
В среднем в Италии умирало 1400 человек а день.
Стало 2100, осталось 1400, стало 1900?